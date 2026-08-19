Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 19 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen JQ6XAXRUDNC3DNWC5ZDCGTDJ5Y
Guardar

En la apertura del día, el euro cotiza en promedio a 3.560,15 pesos colombianos, lo que representa un incremento del 1,59% respecto al cierre anterior de 3.504,4 pesos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,22%, aunque su evolución interanual muestra una fuerte bajada del -20,54%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, marcando dos días consecutivos de incremento. Actualmente, la volatilidad del euro frente al peso colombiano se sitúa en 39,03%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,74%, indicando un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del euro en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por la muerte del niño Kevin Acosta, la Fiscalía acusaría a exinterventor de la Nueva EPS de homicidio culposo

El ente investigador informó que los citados son Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias

Por la muerte del niño Kevin Acosta, la Fiscalía acusaría a exinterventor de la Nueva EPS de homicidio culposo

Familias de víctimas del terremoto tienen derecho a auxilio funerario: así pueden solicitarlo

Las personas que asumieron los gastos de las exequias pueden acceder a este beneficio, siempre que cumplan los requisitos y presenten los documentos que acrediten el pago del funeral

Familias de víctimas del terremoto tienen derecho a auxilio funerario: así pueden solicitarlo

Lili Pink denunció que la ropa interior incautada en sus tiendas fue a parar a San Victorino: la mercancía fue decomisada por la Dian

La queja se fundamenta en que los bienes que circularon en comercios informales no eran imitaciones, sino productos auténticos cuya venta no había sido autorizada por Fast Moda S.A.S

Lili Pink denunció que la ropa interior incautada en sus tiendas fue a parar a San Victorino: la mercancía fue decomisada por la Dian

La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes

El cuadro “Cardenal” se volverá a ver las caras ante el “Millonario” pero en esta ocasión por los octavos de final de la Sudamericana en el estadio El Campín

La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes

Mario Yepes criticó posible contratación de asistente técnico argentino para la selección Colombia: “Me gustaría que fuera colombiano”

El exfutbolista, que también tuvo un cargo administrativo en la Federación Colombiana de Fútbol después del retiro, se mostró complacido con la renovación de Néstor Lorenzo

Mario Yepes criticó posible contratación de asistente técnico argentino para la selección Colombia: “Me gustaría que fuera colombiano”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Despedida de Luisa Vergara de MasterChef Celebrity dejó emotico momento: “Esto es como una muerte”

Aida Victoria Merlano confirmó su matrimonio con el ‘streamer’ Escro y presumió su anillo de matrimonio: “No estoy preñada”

Karol G sorprendió a ‘influencer’ que ayuda a damnificados en Chocó con un emotivo mensaje privado: “Gracias por escuchar a la gente”

Shakira envió mensaje de aliento al Chocó tras el terremoto: “Colombia está sufriendo, pero no está rota”

Rock Al Parque confirmó la lista completa de los artistas distritales para sus 30 años

Deportes

La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes

La noche en que Santa Fe perdió ante River Plate por la Copa Libertadores: el equipo argentino jugó con un arquero improvisado y sin banco de suplentes

Mario Yepes criticó posible contratación de asistente técnico argentino para la selección Colombia: “Me gustaría que fuera colombiano”

EN VIVO - Santa Fe vs. River Plate: siga aquí el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín

El colombiano Santiago Buitrago será el ‘capo’ del Bahrain-Victorious en la Vuelta a España: así lo confirmó el equipo

Así fue la llegada de River Plate a Bogotá: jugadores se tomaron fotos y firmaron autógrafos