Mujer que murió durante una sesión de tatuaje que se realizó en su propia vivienda en Bogotá: “Esta discusión hay que darla”

Los detalles del caso se conocieron varios días después de que se reportó la muerte de la mujer de 38 años - créditos Álvaro Tavera / Colprensa | @jairoavellanedagarcia/IG | archivo Mariano Vimos / Colprensa

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Después de que a finales de mayo de 2026 la Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó por sitios no autorizados en los que se realizan sesiones de tatuajes bajo sedación, y que reveló como consecuencia el caso de una persona hospitalizada, volvió a ser causal de debate en la capital colombiana debido a la muerte de una mujer de 38 años el sábado 15 de agosto de 2026.

El caso se hizo viral en redes sociales el martes 18 de agosto, luego de que se conocieron varios detalles sobre el caso que se reportó en principio a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría de Salud, y provocó que el concejal Jairo Avellaneda (Pacto Histórico) hiciera un llamado para que las autoridades distritales se apersonen de la situación, luego de que la ciudadana murió en medio de una sesión que contrató para que se llevara a cabo en su lugar de residencia, ubicado en el barrio Terrazas de San Jorge, localidad de Rafael Uribe Uribe (suroriente de la capital).

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De acuerdo con lo que pudo confirmar Infobae Colombia, el caso se presentó alrededor del mediodía, momento en el que la mujer habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Uno de los detalles en los que más se concentran las labores investigativas por parte de los agentes de la Sijín y la Fiscalía General de la Nación, será definir qué habría ocasionado la reacción desfavorable en la salud de la ciudadana, y determinar si alguna de las sustancias que se utilizaron para realizar el tatuaje, o al momento de aplicarle la anestesia, habrían influido en el desenlace fatal.

Asimismo, otro de los aspectos que tienen en cuenta los peritos judiciales corresponde a qué estaban haciendo los presentes en la residencia cuando se reportó la muerte de la joven, puesto que además del tatuador otra persona habría ingresado con él al domicilio.

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De momento, las causas de la muerte serán determinadas luego de la inspección al cuerpo, y cuya necropsia adelanta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por muerte de mujer que se mandó a hacer un tatuaje en Bogotá, concejal recordó caso de joven en Expotatuaje, en Medellín

Declaraciones del cabildante Jairo Avellaneda, del Pacto Histórico - crédito @jairoavellanedagarcia/IG

“A la casa de la mujer llegan dos personas, el tatuador y lo que pudiera ser un anestesiólogo”, señaló el cabildante Avellaneda en un video que compartió desde su cuenta de Instagram el martes 18 de agosto de 2026.

Por lo anterior, el concejal de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que “sean responsables a la hora de hacerse este tipo de procedimientos”, y dejó esta reflexión: “¿Por qué un tatuaje tiene que costar la vida? Piensen en eso".

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Avellaneda también cuestionó a los tatuadores, y expresó que “una anestesia no es cualquier cosa (...) no se la hacen a uno en cualquier parte ni cualquier persona”, y agregó que “estos son profesionales altamente calificados, porque de su responsabilidad deriva la vida”.

Al final, el concejal de Bogotá le pidió más controles a la administración distrital y a las autoridades, “porque el hecho pasa el sábado y nos enteramos hasta hoy martes (18 de agosto)”.

“¿Y qué piensan hacer de ahora en adelante, Secretaría de Salud? ¿Qué piensan hacer para que esto no sea una práctica recurrente y sigan muriendo personas haciéndose tatuajes? Una práctica en apariencia normal, pero vimos que está cobrando vidas", concluyó el cabildante, que recordó el episodio de Juan Felipe Palacio Vélez, el joven de 26 años que murió como consecuencia de un paro cardíaco, luego de participar en tres sesiones de tatuaje en la feria Expotatuaje, realizada entre el 8 y el 10 de mayo de 2026 en el centro de convenciones Plaza Mayor (en Medellín), y cerró con vehemencia: “Esta discusión hay que darla”.

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