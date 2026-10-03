Remezón en el Ministerio de Educación: Ilva Myriam Hoyos ya tendría listos a sus dos nuevos viceministros

Ilva Myriam Hoyos fue la designada ministra de Educación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en reemplazo de Viviane Morales - crédito Isaac Bechara/Presidencia

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Si nada extraordinario ocurre, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, daría vía libre a la llegada de dos nuevos viceministros a su cartera, con los que buscaría reestructurar el equipo de trabajo con miras al cuatrienio en curso. Apenas 17 días de que tomara posesión en reemplazo de la exfiscal y exsenadora Viviane Morales, que renunció al cargo.

Según adelantó El Tiempo y pudo corroborar Infobae Colombia, Hoyos cesaría a Gledy María Foliaco, responsable de Educación Básica y Media, y a Camilo Noguera Pardo, titular de Educación Superior; y en sus lugares traería a Álvaro José Cifuentes Ramírez y Javier Nicolás González, que adelantan los trámites respectivos para llegar al cargo.

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Los movimientos aún no fueron oficializados en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, pero las declaraciones de bienes y rentas de los posibles reemplazos ya se encuentran disponibles para consulta en el sitio web de Función Pública, uno de los requisitos iniciales para cualquier profesional que llegue al sector oficial.

Según lo consignado en las plataformas estatales, el docente Álvaro José Cifuentes sería nuevo viceministro de Educación Media (- crédito Función Pública)

En efecto, la publicación de esos documentos es relevante porque los altos funcionarios deben registrar allí su información patrimonial en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. Lo que llamó la atención, justamente, fue que en la citada plataforma figuraron dos personas distintas de los actuales viceministros con esa denominación de cargo.

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Es válido destacar que, durante sus primeros días al frente de la cartera, Hoyos habría solicitado las renuncias de ambos funcionarios. La dimisión de Foliaco ya habría sido aceptada, de acuerdo con fuentes del Ministerio consultadas por el citado diario; y se está a la espera de conocer qué sucederá con Noguera Pardo, el otro viceministro.

Álvaro José Cifuentes sería el nuevo viceministro de Educación Básica y Media, según la información consultada en Función Pública - crédito Universidad Libre

Él es Álvaro José Cifuentes, que sería el nuevo viceministro de Educación Básica y Media

Cifuentes asumiría el área de Educación Básica y Media y, de concretarse la designación, ocuparía el puesto que actualmente tiene Foliaco. Fue rector del Colegio Aspaen Alcázares, de Medellín, y preside el Instituto Latinoamericano de Liderazgo, además de escribir el libro Derecho Educativo. Disciplina jurídica y garantía de la Libertad para Educar.

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Aspaen, cabe destacar, administra colegios privados en distintas regiones del país y fundó la Universidad de La Sabana en 1979. La organización, fundada en 1964 por padres de familia e inspirada en la formación de inspiración cristiana, con las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de Balaguer, está vinculada a la historia de esa institución.

Javier Nicolás González, el candidato para el viceministerio de Educación Superior

Por su parte, el otro registro corresponde a Javier Nicolás González Camargo, que aparecería como reemplazo de Noguera en el Viceministerio de Educación Superior. González trabaja actualmente como asesor de esa dependencia, cargo al que llegó hace menos de un mes y por decisión de la ministra Hoyos sería el designado para tal labor.

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Antes de su llegada al Ministerio de Educación, González fue investigador y docente de la Universidad Sergio Arboleda, donde se graduó en Filosofía y Humanidades. Los documentos cargados no equivalen todavía a un nombramiento formal, aunque fuentes internas señalaron que las designaciones se concretarían en los próximos días.

Javier Nicolás González, que sería nuevo viceministro de Educación Superior, ya presentó su declaración de bienes y rentas (- crédito Función Pública)

Esta es la trayectoria de la ministra de Educación

Y en lo que respecta a la ministra Hoyos, es abogada, académica y exfuncionaria pública, con una trayectoria vinculada a posturas conservadoras. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana y también ejerció la docencia en las universidades de los Andes, Externado y Santo Tomás.

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A su vez, entre 2009 y 2016 fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, durante la administración de Alejandro Ordóñez. Su trayectoria jurídica se ha enfocado en derechos humanos, bioética, libertad religiosa y familia; aunque se identifica con posturas conservadoras y provida.