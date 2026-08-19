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En un intento de robo, pasajeros dejaron colgando al ladrón de un bus de Transmilenio en Bogotá y lo goleparon con cinturones: todo quedó en video

El intento de robo en inmediaciones de la estación Quiroga derivó en una agresión grupal, en la que se ve al sospechoso sujeto a una ventana hasta la llegada de un uniformado

Un video difundido en redes sociales mostró al sospechoso colgado de la ventana del bus articulado mientras varias personas lo sujetaban - crédito Pasa en Bogotá/X

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En un intento de robo en el sur de Bogotá dejó imágenes que circularon ampliamente en redes sociales: un hombre colgado de la ventana de un bus de TransMilenio, rodeado por pasajeros que lo retuvieron y golpearon con cinturones.

El hecho, que ocurrió cerca de la estación Quiroga, generó un fuerte debate sobre la reacción ciudadana y los límites del uso de la fuerza.

Las autoridades de Bogotá confirmaron que el suceso tuvo lugar hacia las 7:00 p .m. del martes 18 de agosto. Según el reporte policial, el individuo fue capturado por el delito de hurto y permanece bajo custodia en la URI de Molinos, donde avanza el proceso judicial.

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Qué provocó la reacción de los pasajeros en el TransMilenio Quiroga

El incidente se originó cuando, de acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía y por El Tiempo, un hombre intentó arrebatarle el celular a una pasajera identificada como Juliana Lucía Ramírez Martínez. El asalto ocurrió mientras el bus permanecía detenido en un semáforo.

Las imágenes registraron que varias personas golpearon al hombre con correas hasta la intervención de un policía de Bogotá - crédito @TransMilenio / X/Captura de video
Las imágenes registraron que varias personas golpearon al hombre con correas hasta la intervención de un policía de Bogotá - crédito @TransMilenio / X/Captura de video

La modalidad empleada por el sospechoso —esperar junto a las ventanas para sorprender a los viajeros— ha sido reportada en varias ocasiones en este sistema de transporte. Sin embargo, en esta oportunidad, varios pasajeros lograron sujetarlo desde el interior del vehículo antes de que pudiera huir.

Durante el forcejeo, el presunto ladrón terminó parcialmente desnudo y colgado de la ventana exterior del articulado. Las imágenes muestran cómo algunos ciudadanos lo golpearon con correas y le retiraron parte de la ropa, dejándolo con los glúteos expuestos.

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La grabación del hecho, viralizada en plataformas digitales, provocó opiniones divididas entre los usuarios. Algunos aplaudieron la intervención de los pasajeros para impedir el robo, mientras otros criticaron la violencia ejercida y la humillación pública a la que fue sometido el sospechoso.

La Policía de Bogotá reiteró que el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales tras ser detenido en flagrancia. El proceso legal continúa y, hasta el cierre de este reporte, la identidad del detenido no había sido revelada.

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Pasajera de Transmilenio denunció presuntos insultos misóginos y amenazas por parte de un hombre

El reciente episodio de amenazas y agresiones verbales misóginas en un bus de Transmilenio profundizó la inquietud sobre la seguridad de las mujeres en el sistema de transporte de Bogotá.

El hecho se viralizó tras la publicación de un video en el que se observa a un hombre lanzando insultos contra las pasajeras, lo que provocó una reacción inmediata en las plataformas digitales.

La denuncia fue realizada por una usuaria que circulaba por la avenida Caracas, cerca de la estación calle 39, rumbo al Portal 20 de Julio. Según el testimonio difundido en redes sociales, el agresor subió al articulado, se ubicó en el centro del vehículo y comenzó a lanzar amenazas y frases ofensivas específicamente dirigidas a las mujeres. El video identificó al hombre por su vestimenta: jean, camisa negra y un gorro con los colores de la bandera de Colombia.

Durante el trayecto, uno de los insultos que se escuchó con claridad fue: “Vaya estudie, hpta”. El ambiente dentro del bus se tornó de inmediato tenso y los pasajeros, especialmente las mujeres, expresaron temor y desconcierto ante la actitud intimidante del individuo. La situación expuso nuevamente la sensación de vulnerabilidad que muchas viajeras experimentan cotidianamente en el transporte público capitalino.

Una pasajera de Transmilenio denunció que un hombre lanzó amenazas e insultos misóginos contra varias mujeres dentro de un bus que circulaba por la avenida Caracas rumbo al Portal 20 de Julio, generando temor y malestar entre los usuarios, mientras las autoridades intentan identificar al responsable y reforzar los protocolos de respuesta ante este tipo de agresiones - crédito Colombia Oscura / X

Una pasajera digital resumió el malestar colectivo al comentar: “Que vaina más degradante el tener que compartir espacio con tanto sub humano”. El suceso ha puesto en evidencia la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y atención de casos de acoso y violencia de género dentro del sistema de transporte.

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