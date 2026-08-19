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Creadora de contenido para mamás explicó qué enseñarle a los hijos que deben hacer en caso de extraviarse en un lugar público: “Nadie espera perderlos de vista”

Camila Toro compartió el ejercicio que practica con sus hijos para prepararlos ante esas situaciones y explicó por qué, incluso con relojes de geolocalización, la regla más importante sigue siendo no separarse de sus padres

La hija de Camila Toro explica cómo reaccionar si un desconocido intenta llevársela - crédito @happycami.official/IG

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En un video que rápidamente comenzó a circular entre padres de familia en redes sociales, la creadora de contenido Camila Toro, conocida como Happy Cami, decidió abordar uno de los temores más comunes de cualquier mamá o papá: qué hacer si un niño se pierde en un lugar público.

Lejos de presentar la conversación como un momento alarmista, la influenciadora mostró un ejercicio cotidiano que realiza con su hija Alicia para que, desde pequeña, tenga claras las acciones que debe seguir en caso de dejar de ver a sus padres.

La grabación fue celebrada por cientos de usuarios, quienes destacaron la importancia de enseñar protocolos de seguridad infantil antes de que ocurra una emergencia.

Alicia, ¿qué es lo primero que haces si dejas de ver a tus papás?”, le preguntó Camila al iniciar el video. La respuesta de la niña sorprendió por su claridad: “Me quedo quieta como una estatua”.

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Un video de Happy Cami enseña qué debe hacer un niño si se pierde en un lugar público - crédito @happycami.official/IG
Un video de Happy Cami enseña qué debe hacer un niño si se pierde en un lugar público - crédito @happycami.official/IG

La creadora explicó que ese primer paso es fundamental porque evita que el menor comience a desplazarse sin rumbo mientras los padres también lo buscan.

Te quedas quieta. No nos sales a buscar, ¿no? Te quedas quieta”, reforzó Camila durante la conversación.

Buscar a un adulto seguro, nunca irse con un desconocido

Después de recordar que permanecer en el mismo lugar es la primera regla, Happy Cami continuó repasando con su hija cuál sería el siguiente paso si nadie aparecía de inmediato.

Lo segundo que hago es buscar una mamá con un coche o con niños, que vea que es una mamá”, respondió Alicia cuando su madre le preguntó qué haría después. Ante esa respuesta, Camila profundizó en otra alternativa: “Y si no, ¿a quién buscas?”. La niña respondió sin dudar: “Un policía”.

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La conversación también incluyó una parte que muchos padres consideraron la más importante: cómo reaccionar si un desconocido intenta llevársela con el argumento de ayudarla a encontrar a sus papás.

La influenciadora Happy Cami incorpora relojes con geolocalización, pero aclara que no sustituyen la supervisión - crédito @happycami.official/IG

Camila planteó un escenario hipotético: “Y si una persona, incluyendo a esa mamá, te dice: ‘Ven conmigo al baño, ven conmigo a mi carro, que yo te llevo donde tu mamá’, ¿tú te vas?”. La respuesta fue inmediata: “No”.

La niña explicó entonces cuál sería su reacción: “Grito lo más duro que pueda. Digo: ‘Esta no es mi mamá, este no es mi papá’. Haciéndolo muy duro”. Su madre celebró la respuesta y añadió que también debía pedir ayuda mientras permanecía visible para otras personas.

“Muy duro… ¡Esta no es mi mamá, este no es mi papá! ¡Ayuda, ayuda! ¿Listo? Solamente estamos practicando. Esto es importante que tú lo sepas y que todos los niños lo sepan”, concluyó Camila antes de abrazar a su hija.

Un reloj inteligente no reemplaza el cuidado de los padres

En una segunda parte del contenido, Happy Cami mostró otra herramienta que decidió incorporar como medida adicional de seguridad durante los viajes familiares: unos relojes con geolocalización para sus dos hijos.

Sin embargo, la creadora fue enfática en aclarar que el dispositivo no significa que los niños tengan permiso para alejarse de los adultos. Por el contrario, explicó que la tecnología solo funciona como un respaldo en caso de una emergencia.

Happy Cami explicó por qué el color del traje de baño de los niños sí importa en la piscina - crédito @happycami.official/IG
Así enseña Camila Toro a sus hijos a actuar en una emergencia - crédito @happycami.official/IG

“Mis amores, el papá y yo les compramos esto. Es como un reloj… y es para que siempre nosotros sepamos dónde están”, les explicó a Alicia y Samuel mientras les entregaba los dispositivos.

Acto seguido hizo una pregunta que buscaba dejar claro el verdadero propósito del reloj: “¿Se van a ir de la mano de los papás?”. Ambos niños respondieron al mismo tiempo: “No”.

Camila insistió entonces en el mensaje central de la conversación: “Siempre estamos de la mano de los papás, siempre les avisamos para dónde vamos, estamos todo el tiempo juntos, pero esto es una medida de seguridad adicional, ¿okey?”.

Los menores aceptaron la explicación y acordaron utilizar el reloj únicamente durante las salidas, retirándoselo cuando regresaran al hotel.

Aunque el video dura apenas unos minutos, el contenido abrió una conversación más amplia sobre la importancia de preparar a los niños para enfrentar situaciones inesperadas sin generarles miedo. En lugar de hablar desde la tragedia o el pánico, Happy Cami mostró que estos protocolos pueden enseñarse mediante juegos, preguntas y simulaciones que los menores logran comprender con facilidad.

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