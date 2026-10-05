Colombia

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Medellín este 5 de octubre

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Medellín)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío hoy?, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Medellín.

El clima para este lunes 5 de octubre en Medellín alcanzará los 28.5 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17.8 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 5.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 96%, con una nubosidad del 85%, durante el día, además de una nubosidad del 98%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Medellín (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Medellín

Al ubicarse en la parte central del Valle de Aburrá, Medellín cuenta principalmente con un estado del clima subtropical húmedo.

Medellín se caracteriza por tener un clima agradable, ni mucho calor, ni mucho frío, con temperaturas promedio que van de los 16 a los 26 grados centígrados.

PUBLICIDAD

Al medio día la temperatura máxima media oscila entre los 26 y 28 grados centígrados. Mientras que en la noche la temperatura mínima va de los 17 y los 18 grados centígrados.

La ciudad colombiana cuenta con dos temporadas de lluvia, la primera va desde finales de marzo y hasta principios de julio, la segunda inicia los últimos días de septiembre hasta los primeros de diciembre.

El resto del año, el clima de Medellín es seco, principalmente en los dos primeros meses del año.

Medellín tiene principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)
Medellín tiene principalmente con un clima subtropical húmedo. (Alcaldía de Medellín)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en ColombiaClima en MedellínClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este lunes 5 de octubre

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este lunes 5 de octubre

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 4 de octubre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 4 de octubre

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 5 de octubre de 2026

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este 5 de octubre de 2026

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este lunes 5 de octubre

Cuáles son los vehículos que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué vehículos descansan en Cali este lunes 5 de octubre

Pico y Placa en Cartagena: qué carros descansan este 5 de octubre de 2026

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este lunes, chécalo y evita una multa

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron

Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar”

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Deportes

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, prometió caras nuevas en los siguientes partidos: “Vamos a seguir poniendo chicos”

Jorge Soto, arquero de Águilas, habló sobre el manejo de la salud mental en su posición y la presión de jugar en América de Cali

Futbolista brasileño Fred reveló cómo fue Jhon Durán en su paso por Fenerbahce: “Ya soy rico, no necesito correr” y luego “lo dejó todo”