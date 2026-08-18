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En Colombia crearían un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana tras el terremoto de 7,4: unificaría alertas en telefonía, radio y televisión

La propuesta de María Lucía Villalba, senadora de la República por el Nuevo Liberalismo, fija además un plazo de seis meses para que el Gobierno nacional acuerde un reglamento unificado con las empresas del sector

Vista nocturna de edificios residenciales, algunos con luces encendidas. Un símbolo triangular rojo de advertencia y un gráfico de ondas sísmicas se superponen en el cielo.
Radican proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana que unifique a telefonía, radio y televisión para notificar a los colombianos en caso de terremoto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La senadora de la República por el Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba, llevó al Congreso de la República un proyecto para crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST) que unifique a telefonía, radio y televisión con una meta precisa: que una advertencia llegue a todos los celulares en Colombia, sin importar marca, sistema operativo, saldo, datos o congestión de la red. Esto, en una ventana de 30 segundos que la legisladora presentó como decisiva entre evitar daños mayores o sufrir una tragedia.

La iniciativa fija además un plazo de seis meses para que el Gobierno nacional acuerde un reglamento unificado con las empresas del sector en materias de conexión, interoperabilidad y ciberseguridad. Ese punto introduce una exigencia operativa concreta: no se trata solo de detectar un sismo, sino de garantizar que la alerta pueda distribuirse de manera simultánea y sin barreras tecnológicas.

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Ilustración de personas en un entorno urbano con teléfonos móviles, iconos de alerta sísmica en forma de ubicación y edificios de fondo
La propuesta de María Lucía Villalba, senadora de la República por el Nuevo Liberalismo, fija además un plazo de seis meses para que el Gobierno nacional acuerde un reglamento unificado con las empresas del sector - crédito Android

En rueda de prensa, Villalba sostuvo que el proyecto parte de una limitación que hoy considera central en la respuesta pública ante estos eventos. En su explicación, la prioridad es que la advertencia “pueda enviar una alerta al celular de todas las personas, sin importar cuál es el sistema operativo, si tienen o no tienen saldos, si tienen o no tienen datos, si las redes están saturadas”.

La senadora vinculó también esa urgencia con la exposición geográfica del país. Según dijo, en Colombia 83 de cada 100 personas están en una zona de riesgo alto o mediano, en un territorio atravesado por fallas geológicas y movimientos telúricos constantes.

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El proyecto busca convertir la detección temprana en una alerta masiva

Tres rescatistas con uniformes rojos, cascos y mochilas, de rodillas entre escombros. Cinta amarilla de seguridad en el suelo. Edificios y montañas al fondo
La iniciativa le pide al Gobierno coordinar telecomunicaciones, radio y televisión - crédito Andina

La base técnica de la propuesta, según María Lucía Villalba, está en la capacidad de anticipación del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La senadora afirmó que esa entidad “detecta ese sismo treinta segundos antes de que lleguen las ondas destructivas a las ciudades”.

En ese margen, explicó, caben acciones concretas de protección inmediata. “Son treinta segundos en que las personas pueden evacuar un colegio, cerrar una válvula de gas, parar una cirugía, buscar el triángulo de la vida”, señaló al defender el alcance práctico del sistema que propone.

Villalba dijo que la creación del SNAST apunta a que esa detección no quede restringida a una capacidad técnica aislada, sino que se transforme en una comunicación efectiva y universal. La tensión que plantea su proyecto está en ese paso: detectar no basta si la advertencia no logra atravesar marcas de celular, plataformas o redes saturadas.

La iniciativa le pide al Gobierno coordinar telecomunicaciones, radio y televisión

Teléfono móvil sobre mesa de madera. Pantalla encendida con "ALERTA SÍSMICA", icono de onda sísmica y triángulo de advertencia rojo.
El proyecto busca convertir la detección temprana en una alerta masiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La senadora atribuyó al Estado colombiano la responsabilidad de preparar una respuesta preventiva frente al riesgo sísmico. “No podemos hacer nada para reparar el daño del pasado 10 de agosto, pero el Estado sí tiene una obligación de prepararse y de actuar de manera preventiva”, afirmó.

En esa línea, explicó que la ley le ordenaría al Gobierno nacional coordinarse con operadores de telefonía y también con medios de radio y televisión. “Lo que hacemos nosotros es que le decimos al Gobierno Nacional que se ponga de acuerdo con las empresas de telefonía, pero también de radio y de televisión, para que en seis meses nosotros podamos tener un reglamento unificado en temas de conexión, de interoperabilidad, de ciberseguridad”.

Villalba presentó esa articulación como el núcleo del proyecto que radicó. El objetivo, dijo, es que “esta alerta le pueda llegar a todos los colombianos y no solo a los que tienen alguna marca específica de celular”.

Mientras se debate el proyecto de ley, el Ejecutivo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella prepara un plan de reconstrucción en las zonas afectadas por el sismo que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hasta el momento deja más de 300 fallecidos.

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