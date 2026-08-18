Abelardo de la Espriella realizó su primera visita oficial a las altas cortes y reafirmó su compromiso con la independencia de poderes

El mandatario realizó su primera visita oficial a las altas cortes desde que asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 - crédito Corte Suprema de Justicia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, llegó sobre las 4:00 p. m. del martes 18 de agosto al Palacio de Justicia para cumplir con su primera visita oficial a las altas cortes desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

Durante la jornada, el mandatario realizó visitas institucionales al Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

De acuerdo con la información suministrada por la Corte Suprema de Justicia, la reunión con esta corporación permitió abordar la relación entre las ramas del poder público y reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso, con independencia y dentro de las competencias establecidas por la Constitución y la ley.

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En ese encuentro participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, junto con el vicepresidente de la corporación, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez. También estuvo presente el ministro de Justicia, Iván Cancino González.

La reunión se produjo como parte de la agenda institucional que el nuevo Gobierno viene desarrollando con los organismos judiciales.

La jornada continuará la próxima semana, cuando De la Espriella tiene previsto acudir a la Corte Constitucional y al Consejo Superior de la Judicatura. De esta manera, el mandatario avanzará en los encuentros con los diferentes órganos que hacen parte de la Rama Judicial.

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