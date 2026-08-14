Cayó alias Chuzo, uno de los terroristas más buscados en Antioquia: había pasado por el ELN y el Clan del Golfo y hacía parte del frente 4 de las disidencias de las Farc

Captura de alias Chuzo, de las Farc de Calarcá, en la vía entre Vegachí y Porcesito - crédito @SeguridadAnt/X

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El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón confirmó la captura de alias Chuzo, uno de los hombres más buscados del departamento, y ubicó el operativo sobre un corredor clave del Nordeste: “Antioqueños, fue capturado alias Chuzo, de las Farc de Calarcá, en la vía entre Vegachí y Porcesito”.

Rendón señaló que el detenido tuvo tránsito por varios grupos armados y describió su recorrido criminal: “Este criminal ha pasado por varias estructuras: estuvo en el Eln, fue cabecilla del Clan del Golfo y ahora hacía parte del frente 4 de las Farc”.

Según el mandatario departamental, alias Chuzo es investigado como “uno de los principales responsables de homicidios y desplazamientos forzados” en el Nordeste antioqueño.

En su declaración, el gobernador lo vinculó también con hechos puntuales ocurridos en Remedios: “También sería responsable del asesinato de cuatro personas, ocurrido hace unos meses en Remedios, y de la quema de dos fincas”. De acuerdo con las autoridades por este hombre se ofrecía una recompensa de $100 millones.

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Rendón agregó que, tras la captura, se activó una ofensiva operativa en el territorio: “Comenzó la Operación Cazador Antioquia”.

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón confirmó la captura de alias Chuzo, uno de los hombres más buscados del departamento, y ubicó el operativo sobre un corredor clave del Nordeste - crédito @AndresJRendonC/X