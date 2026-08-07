La canción que varios usuarios en redes sociales pidieron que se escuche durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: “Patria Milagro”

Soto fue designado como uno de los dos voceros oficiales del Gobierno de Abelardo de la Espriella, junto a Carolina Gómez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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En la previa de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de Colombia, la víspera del viernes 7 de agosto de 2026 se conoció una petición que tomó fuerza a través de las redes sociales, y en especial en X.

Allí, la publicación de Miller Soto, uno de los dos voceros oficiales del gobierno entrante que designó “el Tigre” junto a Carolina Gómez, recibió el respaldo de varios simpatizantes de De la Espriella, luego de que expresó su deseo de poder escuchar en medio de la ceremonia de posesión presidencial la canción que él le compuso a su jefe, y que se llama igual que el proyecto del nuevo mandatario: Patria milagro.

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“Sería un sueño que esta canción se escuche mañana en la posesión de nuestro Presidente @ABDELAESPRIELLA. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Se titula ‘Patria Milagro’ y no es más que un efecto de la campaña más espectacular de la historia de Colombia", menciona la publicación por parte de Soto la tarde del jueves 6 de agosto.

La petición de Soto se conoció a través de redes sociales en vísperas de la ceremonia de posesión presidencial la tarde del jueves 6 de agosto de 2026 - crédito @millersoto/X

Sin embargo, la historia de la canción cuya artista que la interpreta aparece identificada como Mapa Celis Páez, viene desde antes de la primera vuelta y de la victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio, y en la que venció al candidato de izquierda Iván Cepeda (Pacto Histórico).

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Y es que después de que se conocieron los resultados de los comicios, en varias ciudades de Colombia los ciudadanos que respaldaron con sus votos al “Tigre” salieron a celebrar a las calles, y en medio de los festejos la canción adquirió más poder y se convirtió en uno de los “himnos” del nuevo gobierno, como lo calificó Mauricio Gómez Amín.

Declaraciones del ahora designado ministro de Comercio, Industria y Turismo por parte de Abelardo de la Espriella, Mauricio Gómez Amín - crédito Mauricio Gómez / Facebook

“Colombianos, los invito a escuchar el himno de la patria milagro, el himno de la esperanza, el himno del sí se puede. Por eso este 31 de mayo ráyale la cara al tigre para que ganemos en primera vuelta y comencemos juntos a construir una nueva historia para Colombia. Firmes por la patria, sí se puede y vamos con todo”, dijo en esa ocasión el ahora jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo designado por De la Espriella.

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La repercusión del éxito musical llegó hasta el propio presidente electo, que el 4 de julio le agradeció a Soto por la composición.

De la Espriella le agradeció a Soto por la composición musical - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Gracias, Miller Soto, por ponerle música al renacer de un país. Cesó la horrible noche. Hoy renacen la fe, la esperanza y la certeza de que, unidos, levantaremos a Colombia y la convertiremos en la Patria Milagro que soñamos para nuestros hijos”. inicia la respuesta que “el Tigre” compartió vía X.

Al final, De la Espriella declaró: “Que esta canción acompañe el comienzo de una nueva etapa para nuestra Nación y nos recuerde, cada día, que el futuro de Colombia se construye con unidad, trabajo y amor por la Patria”.

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Al final, “el Tigre” finalizó su mensaje con la frase que suele utilizar para concluir cada uno de sus comunicados: “Firme por la Patria”.

Soto compuso la canción antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que De la Espriella quedó primero, seguido por Iván Cepeda - crédito @millersoto/X

Esta es la letra completa de la canción Patria milagro (Abelardo de la Espriella), de Mapa Celis Páez:

¡Colombia!

Defensores de la patria

Llegó el momento

¡Rugeeeeeeee!

Patria milagro

Patria de paz

Patria de todos

Patria mía, estoy acá

Te voy a defender

Te voy a honrar

No más extorsiones

No más crimen

Ya no más!

Se acabó el despilfarro

Los buenos tiempos vienen ya

Firmes por la patria

La patria milagro

La patria de paz

Se acabó el despilfarro

Los buenos tiempos vienen ya

Firmes por la patria

La patria milagro

La patria de paz

Firmes con Abelardo

Firmes con el tigre

Aguanta Colombia

No llores más

Defiende tu voto

Defiende la vida

La patria milagro

Viene ya

Firmes con Abelardo

Firmes con el tigre

Aguanta Colombia

No llores más

Defiende tu voto

Defiende la vida

La patria milagro

Viene ya

El tigre llegó

El tigre está acá

Para defender la patria

Pa′ impone’ la paz

La patria milagro

En tu voto está

Firmes por la patria

El tigre tu papá

Se acabó el despilfarro

Los buenos tiempos vienen ya

Firmes por la patria

La patria milagro

La patria de paz

Se acabó el despilfarro

Los buenos tiempos vienen ya

Firmes por la patria

La patria milagro

La patria de paz

Firmes con Abelardo

Firmes con el tigre

Aguanta Colombia

No llores más

Defiende tu voto

Defiende la vida

La patria milagro

Viene ya

Firmes con Abelardo

Firmes con el tigre

Aguanta Colombia

No llores más

Defiende tu voto

Defiende la vida

La patria milagro

Viene ya