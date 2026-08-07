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Previo a la posesión de Abelardo de la Espriella, Javier Milei recibió doctorado honoris causa en Cali

El mandatario fue galardonado por la Universidad Santiago de Cali, en medio de su participación por la investidura de Abelardo de la Espriella

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En la mañana del viernes 7 de agosto de 2026, el presidente de Argentina, Javier Milei, fue condecorado con el doctorado honoris causa en Administración en la Universidad Santiago de Cali.

La ceremonia se llevó a cabo en la sede de la Cámara de Comercio de la capital del Valle del Cauca, como antesala a lo que será su participación en la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

El rector del centro universitario, Carlos Andrés Pérez, justificó la distinción al jefe de Estado sudamericano, asegurando que el reconocimiento se fundamenta en las políticas de administración y economía impulsadas durante su periodo.

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Javier Milei recibe Doctorado honoris causa en Cali - crédito Captura de Pantalla X/@Caterinafiori3
Javier Milei recibe Doctorado honoris causa en Cali - crédito Captura de Pantalla X/@Caterinafiori3

“En mérito de su destacada trayectoria académica, profesional y de servicio público, reflejada en sus aportes al análisis económico y en la promoción de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la administración pública, la eficiencia en la gestión estatal y la modernización institucional”, se lee en el diploma conferido a Milei, revelado por El País de Cali.

Pérez, en declaraciones citadas por Caracol Radio, aseveró que es la primera vez que esta institución de educación superior concede este doctorado a un presidente en ejercicio y agregó que la ceremonia se coordinó con la representación diplomática de Argentina en Colombia.

Este reconocimiento es símbolo de rigor y fortaleza destinado a quienes han dedicado su vida a transformar desde el conocimiento y, aquí en especial, desde la esfera cultural y pública. Para esta ocasión especial, la Universidad Santiago de Cali desea exaltar el compromiso y la dedicación del señor presidente de la República Argentina, el doctor Javier Gerardo Milei”, mencionó el rector universitario durante la ceremonia.

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Tras la entrega de su reconocimiento, Milei agradeció a la universidad por dicha distinción y recalcó que Colombia afronta un momento de cambio con la llegada de De la Espriella.

“Vientos de la historia están soplando en la dirección de la libertad por primera vez en muchos años. Pocos meses hemos visto el mismo fenómeno en Chile, Perú y ahora estamos aquí, donde el presidente Abelardo también lo logró. Hoy es el deber de todos nosotros izar las velas y navegar para traer prosperidad a nuestros pueblos. ¡Viva la libertad, carajo!”, expresó.

El mandatario argentino arribó a la capital colombiana en la noche del 6 de agosto, bajo un robusto esquema de la Policía Nacional de Colombia.

El video muestra al presidente Javier Milei y a Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, previo a la posesión presidencial en Cali - crédito X

Encuentro entre Javier Milei y Abelardo de la Espriella

Horas antes de que se realice la toma de juramento y posesión presidencial, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo un encuentro con su homólogo argentino Javier Milei.

En videos difundidos en redes sociales, ambos mandatarios se extienden en un caluroso abrazo y celebran la llegada del abogado al máximo cargo en Colombia. Incluso, el jefe de Estado argentino le menciona una de sus frases célebres y lo reconoce con el apodo característico del abogado colombiano.

“Viva la libertad carajo. Vamos Tigre, Vamos Tigre”, expresaron ambos dirigentes. Posterior a ello, De la Espriella presenta a su esposa y futura primera dama Ana Lucía Pineda al mandatario argentino, mientras que el presidente colombiano saluda a la delegación del jefe sudamericano, encabezada por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y por el canciller Pablo Quirno.

El presidente de Argentina, Javier Milei, sostuvo un encuentro con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, en Cali en el marco de los actos previos a la ceremonia de transmisión de mando - crédito @OPRArgentina/ X
El presidente de Argentina se reunión con el mandatario electo de Colombia, previo a la posesión en Cali - crédito @OPRArgentina/ X

Este primer encuentro formal entre Abelardo de la Espriella y Javier Milei representó un primer paso para fortalecer la agenda entre ambos gobiernos, después de que el argentino expresara públicamente su respaldo al triunfo electoral del abogado y empresario colombiano.

Durante la campaña presidencial colombiana, el presidente argentino había destacado la llegada de un nuevo liderazgo en Colombia y había manifestado su expectativa sobre una nueva etapa en la relación bilateral.

Esa afinidad también se había expresado desde el lado colombiano. De la Espriella había dicho públicamente que consideraba un honor contar con la presencia de Milei en el acto en el que asumió oficialmente la Presidencia de Colombia.

El viaje a Cali integró una gira internacional que Milei había iniciado en Ecuador. Allí se reunió con el presidente Daniel Noboa y avanzó en acuerdos de cooperación bilateral entre ambas naciones.

Vale mencionar que la asistencia de Milei a la posesión ya había sido anunciada semanas antes durante un encuentro con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Lima (Perú), cuando habían asistido a la posesión de Keiko Fujimori como nueva mandataria del país sudamericano.

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