Inpec estaría evaluando trasladar a miembros de la Oficina de Envigado a diferentes cárceles del país

Miembros de la Oficina de Envigado podría ser traslados a diferentes centros penitenciarios del país - crédito Colprensa

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estaría considerando una estrategia para evitar la concentración de integrantes de la Oficina de Envigado en una sola prisión. La opción evaluada implica distribuir a la mayoría de estos miembros en diferentes cárceles del país, replicando el esquema que se utilizó hace aproximadamente cuatro años.

La medida surge como respuesta a preocupaciones sobre la seguridad interna y la capacidad de control dentro de los establecimientos penitenciarios. El objetivo es dificultar la coordinación interna de estructuras delictivas y reducir el riesgo de hechos violentos o de fuga.

La decisión de dispersar a los miembros de la Oficina de Envigado aún no se ha hecho oficial. Sin embargo, la discusión en las instancias de seguridad refleja la preocupación por el poder que algunas organizaciones mantienen al interior de las cárceles.

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El condenado ha hablado en otras ocasiones sobre sus problemas de salud - crédito Visuales IA (Policía Nacional / Inpec)

Alias Douglas, líder de la Oficina de Envigado recluido en la cárcel de Itagüí busca quedar libre

El escándalo penitenciario en la cárcel de La Paz en Itagüí ha puesto en el centro de la atención a José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, líder de la Oficina de Envigado, que ha conseguido redimir más de 7.700 días de condena a través de trabajos certificados, estudios y actividades reconocidas por la administración penitenciaria.

La reducción de su condena, avalada por la normativa colombiana, se ha basado en su participación en labores de aseo, restauración ambiental, oficios carcelarios y la redacción de relatos de ficción. Estas acciones han sido validadas de manera oficial y han abierto la posibilidad de una excarcelación anticipada, sujeta a evaluación judicial y médica.

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Las autoridades penitenciarias han confirmado que los beneficios obtenidos por alias Douglas responden a la aplicación estricta de la ley, mientras que su entorno niega cualquier gestión ilegal de negocios dentro de la prisión, aunque admite trabajos ocasionales en talleres de confección.

Alias Douglas habría sido dado de alta tras varios días hospitalizado, en medio de dudas sobre su situación judicial - crédito Colprensa

Traslado de cabecillas tras la fiesta ilegal

El 8 de abril de 2026, la celebración de una fiesta clandestina en la penitenciaría de Itagüí motivó la orden gubernamental de trasladar a 23 cabecillas a otros penales y reforzar la seguridad con un anillo especial de la policía militar. El presidente Gustavo Petro anunció que los responsables serían removidos de la cárcel, en respuesta directa al incidente.

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Algunos de los reclusos alegaron que el organizador del evento habría sido uno de los voceros de la mesa de diálogo para la paz, aunque todos negaron el uso de la cárcel para coordinar actividades delictivas.

A pesar de haber cumplido 17 años de reclusión, la suma de días redimidos ha recortado de forma drástica el tiempo que alias Douglas debe permanecer en prisión. Su defensa ha presentado informes médicos sobre enfermedades graves como cáncer, fibrosis pulmonar, enfermedad coronaria y diabetes, buscando nuevas evaluaciones que permitan acceder a beneficios humanitarios.

Federico Gutiérrez relacionó la 'Paz Total' de Petro con pactos con criminales - crédito @FicoGutierrez/X

En febrero de 2025, un juez negó su solicitud de arresto domiciliario, aunque la defensa ha continuado con gestiones para obtener medidas alternativas. La controversia se mantiene sobre si la participación en mesas de paz puede sumar más reducciones de pena, un tema que permanece en revisión judicial.

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El futuro de alias Douglas en prisión depende de la evaluación de sus beneficios acumulados y de los informes médicos, mientras el caso genera debate sobre los límites y la efectividad de los mecanismos de redención de penas en Colombia.

El caso de la Oficina de Envigado y la situación de alias Douglas evidencian los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario colombiano frente a los beneficios legales y el control de organizaciones al interior de las cárceles. La atención pública y judicial sobre estos procesos resalta la necesidad de revisar los mecanismos de redención de penas y las estrategias de seguridad, en un contexto donde la gobernabilidad y la legitimidad institucional continúan en debate.

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