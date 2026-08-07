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Alias Menor, presunto integrante de la Estructura Dagoberto Ramos de las Farc, fue capturado en el norte del Cauca

La operación de la Brigada 29 dejó detenido a un presunto integrante de las disidencias de las Farc, tras un allanamiento realizado este 7 de agosto de 2026, según la Tercera División

El Ejército Nacional capturó en Miranda, Cauca, a alias Menor, señalado como presunto integrante de las disidencias de las Farc-crédito @FuerzasMilCol/X

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Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional capturaron el 7 de agosto de 2026 en Miranda, Cauca, a alias Menor, señalado como presunto integrante de las disidencias de las Farc, según informó la Tercera División del Ejército en su cuenta de X.

Durante el allanamiento, los militares incautaron un revólver, 15 cartuchos de diferentes calibres, tres detonadores eléctricos, dos libretas con registros de presuntos cobros extorsivos y un dron. De acuerdo con las autoridades, ese material se iba a usar para acciones de inteligencia contra la Fuerza Pública y la población civil.

Las autoridades indicaron que el material incautado se iba a usar para acciones de inteligencia contra la Fuerza Pública y la población civil-crédito @FuerzasMilCol/X
Las autoridades indicaron que el material incautado se iba a usar para acciones de inteligencia contra la Fuerza Pública y la población civil-crédito @FuerzasMilCol/X

La Tercera División indicó que el detenido haría parte de la estructura Dagoberto Ramos y, en particular, de la comisión Santiago Díaz del bloque occidental Jacobo Arenas, con una trayectoria criminal de aproximadamente tres años dentro de esa organización ilegal.

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El Ejército lo relacionó con cobros de extorsiones, secuestros, homicidios selectivos y la instalación de pancartas alusivas al grupo armado en esa zona del departamento. También lo señaló por su presunta participación en la instalación de artefactos explosivos improvisados y cilindros en el corredor vial que comunica a Miranda con Corinto.

La institución calificó la detención como un golpe contra la capacidad criminal de las disidencias en el norte del Cauca, donde se han intensificado las operaciones militares para contener la presencia de grupos armados ilegales.

Así se informó sobre el operativo por parte del ejército en su cuenta de X:

“Capturado alias Menor, presunto integrante de comisión de la Estructura Residual Dagoberto Ramos en una operación militar adelantada por tropas de nuestro @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia. A este sujeto que es señalado de sembrar terror en el municipio de Miranda, #Cauca, se le incautó un arma de fuego, munición, un dron presuntamente utilizado para labores de inteligencia delictiva, detonadores eléctricos, entre otros elementos La #ContundenciaOperacional continúa afectando de manera significativa las capacidades criminales de esta estructura ilegal”.

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La estructura Dagoberto Ramos y el duro golpe que le dio el ejército al capturar a Iván Sombra

Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la captura de alias Iván Sombra, jefe de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en el norte del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la captura de alias Iván Sombra, jefe de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en el norte del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

La captura de Iván Sombra debilitó las finanzas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz en el norte del Cauca: el Comando de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó que John Heider Mestizo, señalado como jefe financiero de esa disidencia, fue detenido el 15 de julio de 2026 en Caloto junto con su escolta alias Alexis, en una operación que además permitió rescatar a una mujer secuestrada y golpear la logística de uno de los grupos armados con mayor presencia en la región.

En un frente paralelo, las Fuerzas Militares informaron sobre la destrucción controlada de10 explosivos improvisados en El Retorno, Guaviare, atribuidos presuntamente al bloque residual Jorge Suárez Briceño. La institución sostuvo que su ofensiva seguirá enfocada en atacar al mismo tiempo las capacidades operacionales, logísticas y financieras de las organizaciones armadas ilegales.

Las Fuerzas Militares señalaron que la captura de alias Iván Sombra debilitó la capacidad de mando, financiación, protección y sostenimiento logístico de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
Las Fuerzas Militares señalaron que la captura de alias Iván Sombra debilitó la capacidad de mando, financiación, protección y sostenimiento logístico de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Según El Tiempo, el coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, explicó que durante el procedimiento las tropas encontraron a Zulay Mambuscay, una mujer que había sido secuestrada días antes, y la trasladaron a un lugar seguro. El oficial dijo al diario: “Se hace la liberación y se hace la captura. Estamos en este momento en la extracción”.

La operación se desarrolló en el casco urbano deCaloto, donde también fue detenido José Luis Morales, identificado como alias Alexis y señalado como jefe de seguridad de Mestizo. De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, el resultado obedeció a la “contundencia operacional” de las tropas y a trabajos de inteligencia del Gaula Militar Cauca.

Las autoridades capturaron al hombre al que señalan de manejar los recursos de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz y de controlar corredores usados para el tránsito de cargamentos de estupefacientes y la recolección de dinero para sostener sus actividades ilícitas. La información oficial ubica ese control sobre todo en la vía que comunica el corregimiento de El Palo con el resto del departamento.

Las Fuerzas Militares sostienen que la detención produjo un debilitamiento inmediato de la capacidad de mando, protección, financiación y sostenimiento logístico de la estructura. El Ejército la describe como una de las organizaciones con mayor capacidad armada y poder beligerante en esa zona del Cauca, además de mantener influencia sobre comunidades locales.

Según la información recopilada por las autoridades, alias Iván Sombra llevaba más de siete años dentro del grupo armado. En ese período pasó de guerrillero raso al control de la comisión de finanzas.

El perfil de inteligencia militar le atribuye participación en el atentado con motobomba en El Palo y en el secuestro de policías en 2024. También tenía una orden de captura vigente por concierto para delinquir agravado.

En un mensaje publicado en X, el general López afirmó:

El general Hugo Alejandro López anunció la neutralización de alias Mira y lo señaló como una figura clave de las disidencias de las Farc - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
El general Hugo Alejandro López anunció la neutralización de alias Mira y lo señaló como una figura clave de las disidencias de las Farc - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Con esta operación además de neutralizar a dos de sus integrantes clave, se afectaron las las rentas ilícitas que financiaban su accionar criminal, se interrumpen sus vínculos con las redes del narcotráfico y se fracturan las alianzas nacionales e internacionales que fortalecían su capacidad de expansión”.

El ejército presentó la captura como “un golpe decisivo contra una de las principales estructuras criminales que delinquen en el suroccidente del país”. Para las Fuerzas Militares, el operativo permite avanzar en la desarticulación de las redes financieras y logísticas de las disidencias de las extintas Farc que mantienen actividad en esa región bajo la estructura Dagoberto Ramos Ortiz.

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