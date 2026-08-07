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Estos fueron los últimos mensajes en redes sociales que Petro publicó a horas de dejar la Presidencia

En una cadena de publicaciones en X, el mandatario saliente informó la firma de varias normas y repasó otras medidas de su administración, en la antesala de la posesión de Abelardo De La Espriella

Gustavo Petro publicó mensajes en X antes de dejar el poder este viernes 7 de agosto, en la antesala de la posesión de Abelardo De La Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Gustavo Petro publicó mensajes en X antes de dejar el poder este viernes 7 de agosto, en la antesala de la posesión de Abelardo De La Espriella - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
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A pocas horas de dejar el poder este viernes 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro publicó una cadena de mensajes en X en la que enumeró decisiones de su gobierno, defendió su gestión y anticipó su salida, en la antesala de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Entre esas publicaciones, Petro informó que 16 miembros de la Coordinadora guerrillera se entregaron y que se recuperó a dos menores de edad.

“Quizás este es el hecho militar más grande de agosto. Sin disparar”, escribió, y añadió: “Son todos afros y expresan una realidad: si las regiones se excluyen socialmente, son víctimas de la violencia y el narcotráfico”.

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En sus mensajes también anunció que sancionó la ley que crea el programa de alimentación obligatorio en las universidades. Además, agradeció a Camilo Romero por un video en el que le expresó gratitud por los logros de su Ejecutivo y reaccionó a otro audiovisual del director de la Agencia Nacional de Tierras, Harman Felipe, sobre la reforma agraria y el acompañamiento de campesinos.

Petro resaltó el primer vagón eléctrico para tren hecho en Colombia y la resolución del Ministerio de Ambiente sobre Santurbán - crédito @petrogustavo/X
Petro resaltó el primer vagón eléctrico para tren hecho en Colombia y la resolución del Ministerio de Ambiente sobre Santurbán - crédito @petrogustavo/X

Petro resaltó la puesta en marcha del “primer vagón eléctrico para tren hecho en Colombia”, al referirse a una ruta por la vía Zipaquirá.

También mencionó una resolución del Ministerio de Ambiente que adoptó la delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín: “Dejamos protegida, por decreto, el agua de Santurbán para Santander”, afirmó.

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Así mismo, el mandatario compartió un video de una conversación con su hija Antonella y dejó un mensaje: “Mensaje a la juventud: lean libros y sean libres”. En otro trino publicó la imagen de un cartel con su rostro y la frase: “No me arrepiento de este amor”.

El presidente difundió un mensaje a la juventud para que lean libros y sean libres, junto con una imagen con la frase “No me arrepiento de este amor” - crédito @petrogustavo/X

En la misma secuencia, destacó la entrega terminada del Teatro César Contó en Quibdó, en el departamento de Chocó, y aseguró que los diseños habían sido abandonados años atrás. “Una revolución cultural que dejó un millón de estudiantes aprendiendo artes en los colegios de todo el país. Gracias, Ministerio de Cultura”, escribió.

Petro también se refirió a hechos ocurridos en Buenos Aires, Argentina, y cuestionó que, según denuncias, la Policía agredió a personas mayores que se manifestaban. En otro mensaje, sostuvo que durante su gobierno la industria naval creció 500% y las exportaciones de vehículos eléctricos en Colombia 200%: “Eso es industrializarse”, señaló.

El gobierno de Gustavo Petro termina marcado por su uso de X y por el desconocimiento del triunfo de su sucesor

Gustavo Petro gobernó Colombia con X como plataforma central de comunicación política durante su mandato - crédito AFP
Gustavo Petro gobernó Colombia con X como plataforma central de comunicación política durante su mandato - crédito AFP

Gustavo Petro, en parte, gobernó Colombia desde X y dejó, al cierre de su mandato, un estilo marcado por la intervención constante en redes sociales, un gabinete de alta rotación y un final de mandato atravesado por cuestionamientos al sistema electoral y por su desconocimiento del triunfo de su sucesor, Abelardo de la Espriella, que asume este viernes.

Según El Espectador, el presidente saliente publicó cerca de 15.000 trinos durante su cuatrienio. Registró 4.585 publicaciones en X entre el 7 de agosto de 2022 y el 25 de julio de 2026, un ritmo de unas 10 por día.

Ese uso de la red social no fue accesorio, sino una forma de gobierno. El primer presidente de izquierda convirtió su cuenta en su principal megáfono político, desde donde fijó posiciones, respondió a coyunturas y participó incluso en la campaña para elegir a su relevo, pese a una prohibición que los gobernantes suelen ignorar, aunque rara vez de manera tan abierta.

En la recta final de su administración, también recurrió a X para sembrar desconfianza sobre el sistema electoral y desconocer la victoria de De la Espriella. El medio presenta ese comportamiento como una continuidad de una práctica sostenida desde el inicio de su mandato.

El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente que la repatriación de colombianos se realice sin el uso de cadenas, enfatizando el respeto a los derechos humanos - crédito @petrogustavo/X
Un mensaje de Petro sobre colombianos deportados desató una crisis diplomática con Estados Unidos y con Donald Trump en enero de 2025 - crédito @petrogustavo/X

Uno de los episodios más recordados ocurrió de madrugada, cuando rechazó la llegada de aviones con colombianos deportados que venían esposados de pies y manos. Ese mensaje detonó la primera crisis diplomática con los Estados Unidos de Donald Trump, que el 26 de enero de 2025 amenazó al país con aranceles.

Aquel choque se resolvió en menos de 24 horas. No fue, de todos modos, el único momento en que Petro se enfrentó en redes sociales con un mandatario extranjero.

Hacia la mitad del mandato, el presidente abrió otro frente de exposición permanente: la transmisión de los Consejos de Ministros. Esa práctica apareció después de que, según la publicación, hubiera devaluado la figura de las alocuciones presidenciales por la retransmisión frecuente de discursos que ya habían sido difundidos.

En más de una ocasión, Petro dijo sentirse “censurado” por decisiones judiciales que pusieron límites a sus intervenciones. La insistencia en emitir esos consejos recordó por momentos el formato de Prevención y Acción, el programa diario de una hora que el expresidente Iván Duque mantuvo durante la pandemia del coronavirus entre 2018 y 2022.

El presidente saliente pidió una investigación sobre una posible manipulación digital que habría alterado los resultados presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella - crédito X
Gustavo Petro cerró su gobierno con cuestionamientos al sistema electoral y con el desconocimiento de la victoria de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

El cierre del mandato no mostró un cambio de método, sino su persistencia. Petro siguió interviniendo de forma directa desde su cuenta de X en una etapa en la que insistió una y otra vez en participar en política electoral durante la búsqueda de su sucesor.

Ese comportamiento se combinó con un escenario político en el que el presidente saliente dejó una herencia descrita en el texto original como agridulce. El balance incluyó, además, un gabinete inestable: nombró más de 60 ministros en sus cuatro años de mandato, más que cualquiera de sus antecesores.

La cifra resume un rasgo central de su administración: una alta rotación en el equipo de gobierno paralela a una fuerte centralidad presidencial en la comunicación pública. Mientras los nombres del gabinete cambiaban, el canal de mando más visible siguió siendo el mismo.

La posesión de Abelardo de la Espriella este viernes cierra un ciclo en el que Petro no solo gobernó con las redes sociales como plataforma principal, sino que también terminó su mandato desde ese mismo espacio, convertido en tribuna para disputar el resultado electoral.

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