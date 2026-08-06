Tiktoker argentina reveló lo que más le sorprende de vivir en Bogotá: “El clima lo amo”

La joven expuso sus observaciones sobre la vida en Bogotá, Colombia, y su video se volvió viral - crédito Male Cortez / TikTok
La creadora de contenido argentina Male Cortez reveló detalles de su vida en Bogotá y sorprendió a los capitalinos al contar lo que más le gusta de la ciudad, así como las frases y situaciones a las que no se ha podido acostumbrar.
La joven dijo que lo primero que la confundió al llegar fue la altura: “Estamos a los 2.600 metros de altura. Yo llegué y no podía hacer un escalón sin estar agitadísima”.
Entre los aspectos que más disfruta, Cortez ubicó al clima en el centro de su experiencia diaria: “Primero y principal, pero ya tengo un video hablando de eso, el clima lo amo y amo que no haya estaciones”.
PUBLICIDAD
Respecto de la forma de hablar cotidiana, contó que todavía no logra incorporar una fórmula habitual al momento de comprar: “Que cada vez que van a comprar digan: ‘Me regala’. Eso es algo que todavía no me voy a acostumbrar”. Y explicó por qué le cuesta repetirla: “Siento que estoy pidiendo regalado algo, aunque entiendo que acá no lo entienden así”.
En la misma línea, mencionó otra expresión que escucha en distintos sectores de la ciudad y que le resulta difícil de usar: “Cuando vas a comprar, aunque en realidad lo dicen en todos lados, es ‘veci’”. Lo ejemplificó con un recorrido por la ciudad: “Puedo estar acá en Suba y alguien en el centro o en Usme y sigue siendo ‘veci’. ‘Hola, mi veci, mi veci me regala’”. Y remató su incomodidad: “No, no somos vecis. Y también es algo que no, no me sale decir”.
PUBLICIDAD
La evasión del pago y la falta de cultura en el servicio de transporte
También describió una escena que, según contó, se repite en el transporte público: “Algo que me parece impresionante es cómo se cuela la gente en las filas del Transmilenio”. En ese punto, marcó la contradicción que percibe: “La gente se queja, pero no hace nada, pero a la vez todo el mundo lo hace”.
Como ejemplo, relató un episodio reciente mientras esperaba el bus: “El otro día estaba esperando el Transmi y una chica como que medio me empujó para ponerse delante mío”. Luego, según dijo, otra pasajera hizo lo mismo con esa chica y se generó un reclamo: “Ella tipo como: ‘Ey, o sea, estoy yo’”. La reacción de Cortez fue directa: “Y es como: ‘Pero vos acabas de hacer lo mismo, corazón’”.
PUBLICIDAD
Otra de las frases que aseguró haber escuchado con frecuencia es “qué día”, que le llamó la atención por su uso en preguntas sobre el pasado: “Vos podés preguntarle a alguien como: ‘Ay, ¿cuándo hiciste eso? ¿Qué día?’”.
Tras hablar de sus dudas con una amiga colombiana, dijo que entendió una diferencia de alcance temporal: “Si alguien te dice qué día, puede haber sido entre hace tres meses y la semana pasada. Pero si fue ayer, te dicen ayer”.
En su adaptación, afirmó que todavía se le cruzan automatismos del habla argentina, como la respuesta a un agradecimiento: “Nosotros los argentinos, cuando alguien dice gracias, nosotros decimos como no, por favor, o no, de nada”. Contó que en su trabajo le señalaron otra fórmula: “Me dijeron que acá se dice: ‘Con gusto’”.
PUBLICIDAD
Cortez añadió que también recibe correcciones por vocabulario cotidiano, como cuando usa “campera”: “Todo el tiempo es como: ‘Ay, no, es chaqueta’”.
Reacciones de sus seguidores
Los internautas viralizaron el video y dejaron comentarios como: “Ay si a mi me encanta, porque con ese clima puedes hacer muchas cosas como caminar en la mañana y la tarde sin acalorarte, ni morir de frío” y “En Bogotá las estaciones varían por cuadras, vivimos todas las estaciones en un solo día”.
Más allá del clima otros dijeron: “Ya te estás colombianozando bien ahí” y “Bogotá es preciosa y moverse en bici por la ciudad es lo mejor””.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD