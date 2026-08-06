Tiktoker argentina reveló lo que más le sorprende de vivir en Bogotá: “El clima lo amo”

La joven expuso sus observaciones sobre la vida en Bogotá, Colombia, y su video se volvió viral - crédito Male Cortez / TikTok

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La creadora de contenido argentina Male Cortez reveló detalles de su vida en Bogotá y sorprendió a los capitalinos al contar lo que más le gusta de la ciudad, así como las frases y situaciones a las que no se ha podido acostumbrar.

La joven dijo que lo primero que la confundió al llegar fue la altura: “Estamos a los 2.600 metros de altura. Yo llegué y no podía hacer un escalón sin estar agitadísima”.

Entre los aspectos que más disfruta, Cortez ubicó al clima en el centro de su experiencia diaria: “Primero y principal, pero ya tengo un video hablando de eso, el clima lo amo y amo que no haya estaciones”.

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Respecto de la forma de hablar cotidiana, contó que todavía no logra incorporar una fórmula habitual al momento de comprar: “Que cada vez que van a comprar digan: ‘Me regala’. Eso es algo que todavía no me voy a acostumbrar”. Y explicó por qué le cuesta repetirla: “Siento que estoy pidiendo regalado algo, aunque entiendo que acá no lo entienden así”.

En la misma línea, mencionó otra expresión que escucha en distintos sectores de la ciudad y que le resulta difícil de usar: “Cuando vas a comprar, aunque en realidad lo dicen en todos lados, es ‘veci’”. Lo ejemplificó con un recorrido por la ciudad: “Puedo estar acá en Suba y alguien en el centro o en Usme y sigue siendo ‘veci’. ‘Hola, mi veci, mi veci me regala’”. Y remató su incomodidad: “No, no somos vecis. Y también es algo que no, no me sale decir”.

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La joven expresó cómo se ha sentido con la diferencia de expresiones y el clima - crédito Instituto Distrital de Turismo

La evasión del pago y la falta de cultura en el servicio de transporte

También describió una escena que, según contó, se repite en el transporte público: “Algo que me parece impresionante es cómo se cuela la gente en las filas del Transmilenio”. En ese punto, marcó la contradicción que percibe: “La gente se queja, pero no hace nada, pero a la vez todo el mundo lo hace”.

Como ejemplo, relató un episodio reciente mientras esperaba el bus: “El otro día estaba esperando el Transmi y una chica como que medio me empujó para ponerse delante mío”. Luego, según dijo, otra pasajera hizo lo mismo con esa chica y se generó un reclamo: “Ella tipo como: ‘Ey, o sea, estoy yo’”. La reacción de Cortez fue directa: “Y es como: ‘Pero vos acabas de hacer lo mismo, corazón’”.

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Los problemas en el sistema Transmilenio en su gran mayoría son por falta de cultura ciudadana - crédito Colprensa

Otra de las frases que aseguró haber escuchado con frecuencia es “qué día”, que le llamó la atención por su uso en preguntas sobre el pasado: “Vos podés preguntarle a alguien como: ‘Ay, ¿cuándo hiciste eso? ¿Qué día?’”.

Tras hablar de sus dudas con una amiga colombiana, dijo que entendió una diferencia de alcance temporal: “Si alguien te dice qué día, puede haber sido entre hace tres meses y la semana pasada. Pero si fue ayer, te dicen ayer”.

En su adaptación, afirmó que todavía se le cruzan automatismos del habla argentina, como la respuesta a un agradecimiento: “Nosotros los argentinos, cuando alguien dice gracias, nosotros decimos como no, por favor, o no, de nada”. Contó que en su trabajo le señalaron otra fórmula: “Me dijeron que acá se dice: ‘Con gusto’”.

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Cortez añadió que también recibe correcciones por vocabulario cotidiano, como cuando usa “campera”: “Todo el tiempo es como: ‘Ay, no, es chaqueta’”.

Pese a todos sus problemas, la capital del país sigue posicionándose como uno de los lugares favoritos para visitar - crédito Instituto Distrital de Turismo

Reacciones de sus seguidores

Los internautas viralizaron el video y dejaron comentarios como: “Ay si a mi me encanta, porque con ese clima puedes hacer muchas cosas como caminar en la mañana y la tarde sin acalorarte, ni morir de frío” y “En Bogotá las estaciones varían por cuadras, vivimos todas las estaciones en un solo día”.

Más allá del clima otros dijeron: “Ya te estás colombianozando bien ahí” y “Bogotá es preciosa y moverse en bici por la ciudad es lo mejor””.

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