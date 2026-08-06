Estas serían las primeras medidas que tomaría Abelardo de la Espriella apenas reciba su banda presidencial el 7 de agosto

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - crédito Colprensa

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Las primeras horas del gobierno de Abelardo de la Espriella traerán transformaciones inmediatas para la estructura estatal y la seguridad en Colombia. El mandatario entrante, quien asumirá el 7 de agosto en reemplazo de Gustavo Petro, ya delineó cuatro decisiones que definirán el arranque de su administración y anticipó una agenda legislativa para las próximas semanas.

Según ha indicado el equipo del nuevo mandatario, el gobierno de De la Espriella arrancará con la creación del ‘Bloque de Defensa’, un instrumento que, según ha indicado su equipo, buscará frenar el avance de la criminalidad en las ciudades, priorizando la lucha contra delitos como el homicidio y la extorsión. Esta medida será oficializada mediante un decreto y estará acompañada por un enfoque más robusto en la seguridad urbana.

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Entre las prioridades se encuentra la expedición de un ultimátum dirigido a los grupos armados ilegales. El presidente electo planea establecer un plazo concreto para que estas organizaciones se sometan al Estado de Derecho. El objetivo es dar un giro a las políticas de seguridad y marcar un nuevo rumbo en la relación entre el Estado y estos actores armados.

En materia internacional, la administración de De la Espriella implementará un plan de austeridad que incluye el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados, además de la reorganización de varias sedes diplomáticas en el exterior. El propósito es reducir los gastos del Estado y optimizar la presencia de Colombia en el extranjero.

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La administración de Abelardo de la Espriella creará el Bloque de Defensa para enfrentar la criminalidad en las ciudades - crédito @generaljmora/X

La reestructuración de la seguridad territorial será otro de los ejes. El presidente electo propone descentralizar la operatividad de la fuerza pública y potenciar la inteligencia militar y policial en las regiones. Con este nuevo modelo, se espera fortalecer la capacidad de respuesta frente a amenazas locales y mejorar la protección en distintas zonas del país.

En las semanas posteriores a la posesión, el nuevo Ejecutivo llevará al Congreso diversos proyectos de ley enfocados en las líneas centrales de su programa de gobierno y en el plan de austeridad previsto para los primeros meses de gestión. Esta agenda legislativa buscará consolidar las reformas anunciadas y dotar de sustento jurídico a las transformaciones planteadas.

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Estas decisiones, según el mandatario electo, marcan el inicio de una nueva etapa para la institucionalidad y la seguridad del país.

Se prevé que en los próximos días el gobierno confirme el funcionamiento definitivo de varios ministerios y anuncie otras medidas administrativas relevantes, configurando el perfil inicial del nuevo periodo presidencial.

Así será la posesión de Abelardo de la Espriella

De la Espriella da ultimátum a grupos armados del centro de Colombia para que se sometan -crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La posesión de Abelardo Espriella 7 de agosto Congreso Cali ya tiene orden oficial: el nuevo presidente de Colombia jurará ante el Congreso reunido en sesión solemne y recibirá la banda presidencial en una ceremonia que marcará el inicio del nuevo periodo constitucional, con un protocolo que incluye llamado a lista, comisiones de recibimiento, discursos y aprobación final del acta.

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Entre los datos que ordenan la jornada aparece uno con efecto directo sobre la logística parlamentaria: la ausencia de los 26 senadores del Pacto Histórico y la decisión de varios congresistas de costear sus propios traslados reducirá los gastos habituales del Senado.

El secretario del Senado, Diego Alejandro González González, también indicó que cerca de 70 senadores confirmaron su asistencia, un número que considera suficiente para verificar el quórum reglamentario.

La agenda divulgada para el acto fija como primer punto el llamado a lista de los legisladores. Esa verificación inicial busca constatar la presencia de senadores y representantes antes de que el Congreso avance con la sesión convocada bajo el artículo 192 de la Constitución Nacional.

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Luego se nombrarán las comisiones protocolarias encargadas de informar al presidente electo que el Congreso se encuentra reunido en pleno y listo para la posesión. Después sonará el Himno Nacional de la República de Colombia, paso que abrirá formalmente la secuencia ceremonial.

El momento central será la toma de juramento y la imposición de la banda presidencial a Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Esa responsabilidad recaerá en el senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, actual presidente del Congreso.

Cumplida esa formalidad, el nuevo mandatario tomará juramento al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano. El orden del día también incluye unas palabras de Henríquez como jefe del Legislativo y, a continuación, el primer discurso de De la Espriella ante el país como presidente en ejercicio.

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La sesión concluirá con la lectura y aprobación del acta de posesión. La conducción institucional del evento estará a cargo de Henríquez, acompañado por el vicepresidente Nicolás Antonio Barguil Cubillos, el secretario general González y el subsecretario general Miguel Ángel Sánchez Vásquez.