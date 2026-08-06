Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia saliente, reveló cómo fue el empalme con Iván Cancino antes del cambio de Gobierno

Así fue el proceso de empalme entre Jorge Iván Cuervo e Iván Cancino en el Ministerio de Justicia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El relevo en el Ministerio de Justicia estuvo acompañado por un proceso de transición entre el ministro saliente Jorge Iván Cuervo y el entrante Iván Cancino, pese a las diferencias políticas que existen entre el presidente Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Cuervo confirmó que sostuvo reuniones con quien asumirá el cargo y aseguró que el objetivo fue facilitar la continuidad institucional.

El funcionario también se refirió a su salida del Gobierno a través de un hilo publicado en su cuenta de X, donde respondió a cuestionamientos sobre su llegada al Ministerio de Justicia. Algunos periodistas habían señalado que aceptó el cargo porque “se moría por ser ministro”, una afirmación frente a la cual el funcionario saliente explicó las dificultades que implicó asumir esa responsabilidad. “No es que sea una delicia ser ministro de Justicia. El tema del Inpec y el riesgo que entraña el tema de extradiciones, que se alarga por un buen tiempo, no es precisamente una buena noticia”, afirmó Cuervo.

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Jorge Iván Cuervo habla de su paso por Justicia y del relevo con Iván Cancino -crédito @cuervoji/X

El ministro explicó que llegó al despacho en una etapa compleja del Gobierno, marcada por el cierre del mandato, las tensiones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, además de las restricciones propias de una Ley de Garantías. Según indicó, esas condiciones hicieron difícil conformar un equipo de trabajo, aunque logró identificar las posibilidades de acción de la cartera.

“Fin de Gobierno, unas relaciones complejas entre Gobierno y Rama Judicial y en medio de una Ley de Garantías, con lo que nunca pude armar equipo. Sin embargo, entendí rápidamente el rol del ministerio y las posibilidades de hacer cosas que considero necesarias”, señaló.

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Durante los cinco meses que permaneció al frente del Ministerio, Cuervo aseguró que se adelantaron acciones relevantes y destacó procesos que venían de administraciones anteriores. Según explicó, parte de esos avances fueron iniciados por los exministros Néstor Osuna y Ángela María Buitrago, información que quedó consignada en el informe de empalme publicado por la entidad. “Se hicieron cosas importantes, algunas de las cuales las iniciaron los exministros Néstor Osuna y Ángela María Buitrago. En el informe de empalme, disponible en la página web del Ministerio, está el detalle. Siempre fijé mis posiciones sobre ciertos temas y así fue hasta el final”, manifestó.

Entre los asuntos sobre los que mantuvo una postura definida estuvo la propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por Gustavo Petro. El ministro saliente Jorge Iván Cuervo recordó que desde el inicio expresó su desacuerdo con esa iniciativa y también insistió en la necesidad de establecer un marco jurídico para la paz.

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“El presidente lo tuvo claro desde un principio y no le importó. También señalé desde un principio la necesidad de tener un marco jurídico para la paz. Terminó el Gobierno y no fue posible tenerlo. Eso molestó a algunos”, dijo.

Jorge Iván Cuervo revela detalles del empalme con Iván Cancino en el cierre del Gobierno Petro - crédito Composición fotográfica: Colprensa

Desde su experiencia como académico, el funcionario sostuvo que su conocimiento sobre los temas relacionados con la justicia fue una razón para aceptar el cargo. Además, destacó como aportes de su gestión los resultados de la Comisión de la reforma a la justicia y la transición hacia el nuevo Plan Decenal de justicia.

Cuervo también resaltó el diálogo con las altas cortes y la Fiscalía durante su administración. Según indicó, ese acercamiento permitió avanzar en la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, además de abrir conversaciones sobre política criminal, sistema penitenciario y acceso a la justicia.

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Frente a la llegada de Iván Cancino, confirmó que se reunió en dos ocasiones con el nuevo ministro para adelantar un proceso de entrega de información. “En un acto de responsabilidad institucional, me he reunido en dos oportunidades con el ministro entrante (Cancino) y hemos realizado una suerte de empalme que le va a facilitar mucho su tarea. Su perfil de penalista va a ser un plus en el Ministerio”, expresó.

Antes del cambio de mando, Jorge Iván Cuervo entregó detalles de su transición con Iván Cancino -crédito @cuervoji/X

Finalmente, Cuervo afirmó que deja el cargo tranquilo y que regresará a la academia para continuar su trabajo como docente e investigador. “Entendí la dimensión institucional del cargo, siempre tuve el apoyo del presidente para desarrollar mi agenda y me voy tranquilo, regresando a la academia a capitalizar este aprendizaje para mi trabajo de docente e investigador”.

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Además, aseguró que no se arrepiente de haber asumido la dirección del Ministerio de Justicia. “No me arrepiento y me siento tranquilo de haber hecho mi pequeño aporte a un Gobierno que puso en la discusión la necesidad de tener una sociedad más justa, para lo cual el Ministerio de Justicia tiene un rol importante como actor articulador del sistema de justicia”.