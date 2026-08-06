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Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, pasó de decir que era difícil que Jhon Arias entrara en el equipo a afirmar que le ayuda en su trabajo

El volante de la selección Colombia acumula ocho goles y tres asistencias con la camiseta de uno de los equipos más grandes del fútbol brasileño

Abel Ferreira, director técnico de Palmeiras, aseguró que Jhon Arias, facilita su trabajo con el equipo - crédito Palmeiras

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Abel Ferreira cambió por completo su percepción sobre Jhon Arias en apenas seis meses. El entrenador del Palmeiras, que en febrero de 2026 había puesto en duda la posibilidad de que el colombiano se ganara un lugar en el equipo, ahora lo considera una pieza clave de su proyecto deportivo.

Tras la clasificación del club paulista a los cuartos de final de la Copa de Brasil, el técnico portugués aseguró que el extremo colombiano “es el tipo de jugador que hace mejor a cualquier entrenador del mundo”, un reconocimiento que refleja el impacto que ha tenido desde su llegada.

Palmeiras cayó 3-2 frente a Fortaleza en el partido de vuelta de los octavos de final, pero avanzó gracias al triunfo 5-3 en el marcador global. Jhon Arias comenzó el compromiso en el banco de suplentes e ingresó al minuto 55, momento en el que el equipo ganó mayor control del balón y experiencia dentro del campo.

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El colombiano terminó el encuentro con una precisión del 93% en sus pases, una cifra que volvió a respaldar su regularidad durante la temporada.

En la temporada 2026 con el Palmeiras, Jhon Arias registra 4 goles y 2 asistencias en 16 partidos en el Brasileirão, además de 3 goles y 1 asistencia en 6 encuentros de la Copa Libertadores. Mantiene un porcentaje de pases acertados superior al 92% en liga -crédito Jean Carniel/Reuters
En la temporada 2026 con el Palmeiras, Jhon Arias registra 4 goles y 2 asistencias en 16 partidos en el Brasileirão, además de 3 goles y 1 asistencia en 6 encuentros de la Copa Libertadores. Mantiene un porcentaje de pases acertados superior al 92% en liga -crédito Jean Carniel/Reuters

Abel Ferreira no quería a Jhon Arias

Las declaraciones de Ferreira marcaron un contraste con las que había entregado cuando Arias fue presentado como refuerzo en febrero. En ese momento, el entrenador manifestó que “hoy está difícil que entre en el equipo”, dejando claro que el colombiano debía competir por un lugar. Sin embargo, el rendimiento del exjugador de Fluminense modificó rápidamente ese panorama.

Desde su llegada al Palmeiras, Arias ha disputado 30 partidos en todas las competiciones, con un balance de ocho goles y tres asistencias. Sus cifras se distribuyen entre el Brasileirao, la Copa Libertadores, el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil, torneos en los que se ha consolidado como uno de los futbolistas más influyentes del plantel.

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Para Ferreira, el aporte del colombiano va mucho más allá de las estadísticas ofensivas. El técnico destacó especialmente su compromiso en la fase defensiva, un aspecto que considera determinante para el funcionamiento colectivo del equipo.

Abel Ferreira dirige al Palmeiras desde noviembre de 2020. Ha ganado múltiples títulos y mantiene un alto rendimiento en el fútbol brasileño e internacional - crédito Jean Carniel/Reuters
Abel Ferreira dirige al Palmeiras desde noviembre de 2020. Ha ganado múltiples títulos y mantiene un alto rendimiento en el fútbol brasileño e internacional - crédito Jean Carniel/Reuters

Las características de Jhon Arias en Palmeiras

“Nos ayuda mucho, tanto en ataque, que a todos nos gusta, como lo que más me impresiona de él no es solo su juego ofensivo, sino cómo regresa para ayudar al equipo. Contribuye en ataque y es capaz de retroceder para ayudar a Arthur”, afirmó el entrenador después del compromiso frente a Fortaleza.

El estratega portugués explicó que decidió recurrir a Arias durante el segundo tiempo porque necesitaba aumentar el nivel competitivo del equipo en un momento complejo del partido. La diferencia de experiencia entre el colombiano y los jugadores más jóvenes del plantel también influyó en esa decisión.

“Arias es el tipo de jugador que hace mejor a cualquier entrenador, en mi opinión. Reemplacé a Riquelme, que tiene 20 años, y puse a Arias, que tiene 26 o 27 años, tiene un título mundial en su palmarés, pasó por Fluminense, por el fútbol brasileño y tiene experiencia internacional. Es el tipo de jugador que hace mejor a cualquier entrenador del mundo”, señaló Ferreira.

Asprilla disputó 54 partidos y anotó 12 goles con la camiseta de Palmeiras entre los años 1999 y 2000, Jhon Arias acumula 26 partidos jugados y 6 goles anotados - crédito AFP
Asprilla disputó 54 partidos y anotó 12 goles con la camiseta de Palmeiras entre los años 1999 y 2000, Jhon Arias acumula 30 partidos jugados y 7 goles anotados - crédito AFP

La prensa brasileña destaca a Jhon Arias

Las palabras del entrenador se suman a los elogios que ha recibido el colombiano por parte de la prensa brasileña durante las últimas semanas. Varios medios han resaltado su capacidad para interpretar distintas funciones dentro del sistema táctico del Palmeiras, además de su intensidad para recuperar el balón y participar en la construcción del juego.

En la presente edición del Brasileirao, Arias ha disputado 16 partidos, 15 de ellos como titular. Acumula 1.260 minutos, cuatro goles, dos asistencias y una precisión de pases del 92 %, números que lo ubican entre los jugadores más productivos del líder del campeonato. A ello se agregan tres goles y una asistencia en seis encuentros de la Copa Libertadores, torneo en el que también ha sido una de las principales figuras del conjunto paulista.

Palmeiras atraviesa un momento favorable en la temporada. El equipo lidera el Brasileirao con 47 puntos, ocho unidades por encima de Flamengo, su principal perseguidor. Además, continúa con vida en la Copa de Brasil y en la Copa Libertadores, competencias en las que aspira a pelear por el título.

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