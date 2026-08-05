Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Paso a paso, así puede consultar y descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos (RUI) para su declaración de renta

Esta herramienta permite a los hogares colombianos consultar y descargar un comprobante oficial que determina su clasificación socioeconómica

El nuevo sistema de subsidios se basará en la clasificación de ingresos reales y eliminará la estratificación socioeconómica como criterio de acceso - crédito Colprensa
El nuevo sistema de subsidios se basará en la clasificación de ingresos reales y eliminará la estratificación socioeconómica como criterio de acceso - crédito Colprensa
Guardar

El gobierno nacional puso en marcha un nuevo instrumento para la focalización de subsidios: el Registro Universal de Ingresos (RUI), cuya base es el Registro Social de Hogares (RSH). Este sistema articula información del Sisbén, que sigue vigente, y de otras fuentes oficiales para determinar la clasificación socioeconómica de cada hogar.

El RUI se convirtió desde el 1 de agosto de 2026 en una herramienta central para la orientación del gasto social. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) lidera la implementación de esta plataforma digital, que permite identificar, clasificar y certificar la situación socioeconómica de los hogares en todo el país. El objetivo es fortalecer la entrega de subsidios y programas sociales a quienes realmente lo necesitan.

PUBLICIDAD

A partir de la entrada en operaciones del sistema, los ciudadanos pueden consultar su clasificación y descargar el certificado que respalda la información socioeconómica de su núcleo familiar.

Este documento será solicitado en trámites relacionados con ayudas estatales y transferencias monetarias. El proceso de transición contempla que el RUI y el Sisbén funcionen de manera paralela hasta completar la migración al nuevo modelo.

Con la implementación del Registro Universal de Ingresos no desaparece el Sisbén - crédito DNP
Con la implementación del Registro Universal de Ingresos no desaparece el Sisbén - crédito DNP

El certificado del RUI acredita la posición socioeconómica asignada a cada hogar, lo que permite a las entidades estatales focalizar subsidios, transferencias y otros programas.

Descarga del certificado del RUI: paso a paso

A continuación, se describe el procedimiento detallado para descargar el certificado del RUI desde el portal oficial del DNP:

1. Acceda al sitio web de la Ventanilla Social del DNP: ventanillasocial.dnp.gov.co

2. Seleccione la opción Consulta RUI.

3. Elija el tipo de documento de identidad (cédula, tarjeta de identidad, etc.).

4. Ingrese el número de documento sin puntos ni caracteres especiales.

5. Presione el botón Consultar para que el sistema valide la información registrada.

6. Una vez validados los datos, revise la información desplegada sobre su hogar y la clasificación vigente.

7. Haga clic en Imprimir o Descargar para obtener el certificado en formato PDF.

El Registro Universal de Ingresos se consulta mediante la página de ventanilla social - crédito ventanillasocial.dnp.gov.co
El Registro Universal de Ingresos se consulta mediante la página de ventanilla social - crédito ventanillasocial.dnp.gov.co

Durante los primeros días de funcionamiento, el sistema puede presentar intermitencias o demoras debido a la alta demanda. Si esto ocurre, la recomendación oficial es intentar el trámite en horarios distintos.

PUBLICIDAD

Estructura y funcionamiento del RUI

La arquitectura del RUI integra registros administrativos provenientes de más de 40 entidades públicas, entre ellas la Registraduría Nacional, la DIAN, la Pila y ministerios clave como Educación y Salud. El sistema también permite a los ciudadanos aportar información mediante autodeclaraciones, lo que facilita la actualización de datos.

La automatización de los procesos y la generación de reportes estadísticos mejoran la planeación y evaluación de políticas públicas. Con este modelo, las entidades territoriales pueden acceder a datos consolidados para orientar de manera precisa la asignación de subsidios.

El sistema prioriza la protección de la privacidad de los datos personales. Los usuarios tienen derecho a solicitar la actualización o rectificación de su información a través de la Ventanilla Social, tanto en línea como en las dependencias locales habilitadas.

El resultado del RUI arroja el nivel de clasificación: A, B, C o D. También aparece el nombre, edad y ciudad de residencia - crédito captura de pantalla ventanillasocial.dnp.gov.co
El resultado del RUI arroja el nivel de clasificación: A, B, C o D. También aparece el nombre, edad y ciudad de residencia - crédito captura de pantalla ventanillasocial.dnp.gov.co

Clasificación del RUI: niveles y subgrupos

El nuevo esquema de clasificación del RUI agrupa a los hogares en cuatro grandes categorías, cada una subdividida en grupos específicos:

A1 - A5: Pobreza extrema (cinco subgrupos, de A1 a A5).B1 - B7: Pobreza moderada (siete subgrupos, de B1 a B7). C1 - C18: Vulnerabilidad (dieciocho subgrupos, de C1 a C18). D1 - D21: Ni pobre ni vulnerable (veintiún subgrupos, de D1 a D21).

Esta clasificación permitirá una focalización más precisa de los programas sociales y facilitará la respuesta ante situaciones de emergencia o crisis social.

Actualización y corrección de datos

Si un ciudadano detecta que la información registrada en el RUI está desactualizada o contiene errores, puede solicitar la actualización correspondiente. Para ello, debe acudir a la Ventanilla Social de su alcaldía local, donde recibirá asesoría para corregir los datos y garantizar que la clasificación refleje su realidad socioeconómica.

La actualización constante de la información es clave para asegurar que la focalización de recursos públicos sea justa y eficiente.

Temas Relacionados

Registro Universal de IngresosSisbénCertificado de ingresosRegistro Social de HogaresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Los colegios oficiales de la capital colombiana suspenderán clases el jueves 6 de agosto de 2026 por el aniversario de la fundación de la ciudad

Estudiantes de colegios de Bogotá no tendrán clases este jueves 6 de agosto: cuál es la razón

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

La DJ colombiana se hizo cuatro tatuajes en el rostro a finales de 2021, los defendió públicamente durante meses y hoy lleva varias sesiones de remoción láser para eliminarlos

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

La administración entrante de Abelardo de la Espriella oficializó que la funcionaria vallecaucana reemplazará a Javier Darío Higuera, en un cambio dentro del servicio exterior que entrará en vigor el 7 de agosto

Abelardo de la Espriella nombró cónsul general en Madrid: Paulina Estrada, coordinadora internacional de su campaña, quedará a cargo

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

La cantante colombiana reveló la lista de 14 canciones que componen el proyecto musical que será lanzado el 7 de agosto y que será promocionado durante la gira mundial

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Johanna Fadul reveló por qué no se ha separado de Juanse Quintero: “Sin mí no tendría dinero”

Pautips reveló lo que ha aprendido en años de terapia y les dejó enseñanza a sus seguidores: “Lo que realmente cambia tu vida”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Deportes

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Acolfutpro denunció irregularidades en la suspensión provisional del futbolista Yhormar Hurtado del América de Cali

Johan Mojica se refirió a polémico comentario en redes sociales sobre que él si sabe hacer plata: “Manchar la imagen de personas honestas”