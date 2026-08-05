Pasaje del MÍO será gratis por la posesión de Abelardo de la Espriella: estas son las otras medidas de movilidad que se tomarán en Cali durante la jornada

Pasaje del MÍO será gratis durante el día sin carro y moto en Cali - crédito Alcaldía Cali

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El viernes 7 de agosto, Cali vivirá una transformación total en su movilidad urbana y su ambiente festivo. La ciudad implementará el Día de la Movilidad Activa y Sostenible, una medida que prohíbe la circulación de vehículos particulares y motocicletas desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche, abarcando toda el área urbana.

La iniciativa busca permitir el libre y seguro desplazamiento de delegaciones extranjeras, organismos de seguridad y equipos logísticos que participarán en los eventos de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Autoridades municipales detallaron que, durante la jornada, solo estarán habilitados para circular vehículos oficiales, de emergencia, de prensa, de entrega de domicilios y los vinculados a la agenda presidencial.

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Cualquier persona que ignore la restricción se expone a una multa de $633.200, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes para 2026. Dicha sanción se aplicará a quienes conduzcan vehículos no autorizados sin una justificación reconocida.

La medida de movilidad en Cali regirá de 7:00 aa. m. a 8:00 p. m. para facilitar los desplazamientos por la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella y el operativo de seguridad - crédito Alcaldía de Cali

El secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo, señaló que la exención también abarca al personal de salud y a los viajeros que puedan presentar su tiquete aéreo, facilitando su ingreso o salida de la ciudad el mismo viernes.

Transporte público gratuito y horarios especiales

Para garantizar que la ciudadanía pueda movilizarse sin inconvenientes, Metrocali activará el beneficio de Tarifa Cero en todo el sistema masivo MIO durante el viernes festivo. El alcalde Alejandro Eder confirmó que el uso del transporte será completamente gratuito y sin límite de viajes.

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“Quisiera informarle a la ciudadanía que para este 7 de agosto, si bien va a haber día sin carro, el MÍO será gratuito durante toda la jornada. Entonces, si alguien necesita desplazarse, pueden ir al MÍO, utilizan su tarjeta para ingresar, pero ningún monto será descontado. Es decir, el costo será cero, pero sí se necesita la tarjeta”, explicó el mandatario local.

El gobierno local solicitó además a empresas privadas y entidades públicas que adopten una jornada laboral continua. La intención es facilitar la asistencia a los actos oficiales y evitar congestiones en los horarios habituales.

Metrocali ofrecerá gratuidad total en el MIO durante el viernes 7 de agosto para sostener la movilidad ciudadana mientras rige la prohibición vehicular en Cali- crédito Diego Rey / Metrocali

Durante el Día de la Movilidad Activa y Sostenible en Cali, los vehículos particulares, motocicletas, camiones y tractocamiones no podrán circular por la ciudad desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., con excepciones para casos oficiales, emergencias, servicios logísticos, prensa, salud y viajeros con tiquete aéreo. Quienes incumplan esta restricción serán sancionados con una multa económica.

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El secretario de Movilidad resaltó: “El viernes va a ser un día festivo, ¿cierto? Pero tenemos un evento muy importante en la ciudad, además de que va a ser el día de la movilidad sostenible. Entonces, nosotros los días festivos, pues la oferta es menor que los sábados y los días hábiles, pero la reforzaremos porque la idea es que la gente pueda desplazarse ese día en el transporte masivo".

El funcionario continuó explicando sobre las medidas: “Como bien lo ha mencionado el alcalde, tendremos tarifa cero, pero recuerden lo que les dice el alcalde: para utilizar el sistema es necesario que lleven su tarjeta. No tendrán ningún descuento, pero por control, la idea es que todos estén utilizando su tarjeta, eso es muy importante. Así se podrán desplazar y nosotros estaremos pendientes. Tendremos una flota de reserva para atender las necesidades”.

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Álvaro Rengifo concluyó diciendo durante la rueda prensa que “como ese día no tenemos la misma frecuencia de los días hábiles, también los invitamos a utilizar la MIO App, donde pueden ver dónde viene el bus, o Google Maps, donde les dice en cuánto tiempo llega su bus para que planeen el viaje y no tengan que estar esperando. Como es un día festivo, tenemos un poco más de tiempo y de holgura, entonces los invitamos a usar esas herramientas para que planeen su viaje y se movilicen de la mejor manera en nuestra ciudad”.