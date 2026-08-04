Fuerza Aeroespacial Colombiana firmó acuerdo con empresa brasileña Embraer: compró aviones de transporte KC-390 Millennium

Esta compra hace parte de la renovación de parte de la flotilla aérea colombiana - crédito @FuerzaAereaCol/X

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) firmó el 4 de agosto un acuerdo con la empresa brasileña Embraer para la compra de dos aviones de transporte KC-390 Millennium, como parte de la modernización de la flota militar del país.

Con esta operación, Colombia se convierte en el segundo operador sudamericano de la plataforma, después de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), y se suma a una lista de países que han seleccionado este modelo a nivel internacional.

Según información oficial, la adquisición de los KC-390 Millennium responde a un riguroso análisis impulsado desde la Estrategia para el Desarrollo Aéreo y Espacial 2042, documento formulado en 2019 por la FAC.

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El proceso incluyó estudios técnicos, de mercado y financieros para garantizar una selección transparente y alineada con los requerimientos operativos y logísticos de la institución.

El anuncio se oficializó la mañana del martes 4 de agosto de 2026 - crédito @FuerzaAereaCol/X

La inversión total asciende a 366.430.371 de dólares, con ejecución prevista en los próximos cuatro años. El acuerdo contempla precios fijos para proteger el presupuesto nacional ante eventuales fluctuaciones en inflación y mercado.

Además de las aeronaves, el contrato incluye entrenamiento, equipos de misión, soporte en tierra y logística integral durante dos años. La entrega del primer avión está prevista para 2029, mientras que el segundo llegará en 2030.

El plan integral de adquisición incorpora entrenamiento y transferencia de conocimiento para pilotos, técnicos de mantenimiento, operadores de simulación y personal de soporte de misión al servicio de la FAC, según destacaron voceros institucionales.

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Desde la perspectiva de Embraer y la Base Industrial de Defensa de Brasil, el acuerdo representa un avance estratégico para la expansión del programa KC-390, posicionado como reemplazo natural de los C-130B/H en la región.

El modelo ya ha sido seleccionado por fuerzas aéreas de países como Portugal, Hungría, República de Corea, Países Bajos, Austria, República Checa, Suecia, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos, Lituania y Eslovaquia.

En paralelo, Colombia también avanza en la renovación de su aviación de combate, con la adquisición de los nuevos JAS-39 Gripen E/F, que sustituirán a los Kfir actualmente en servicio en la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Estos aviones cuentan con una capacidad máxima de carga de 26 toneladas métricas, superando a otros aviones de transporte militar de tamaño medio - crédito @FuerzaAereaCol/X

Ministro de Defensa Pedro Sánchez señaló que gobierno entrante no podrá retroceder negociación de aviones Gripen

El ministro de Defensa Pedro Sánchez afirmó que la compra de 17 aviones Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana ya no puede reversarse porque el Estado firmó el contrato con Saab y adquirió una obligación jurídica que el próximo gobierno deberá cumplir, mientras la discusión pendiente se concentra en cómo financiar el proyecto hasta 2032.

Según documentos de empalme del Ministerio de Defensa conocidos por Cambio, sigue pendiente la culminación del documento Conpes que estructurará un crédito cercano a 16,5 billones de pesos para financiar la operación.

Con corte al 30 de junio de 2026, ese trámite registraba un avance del 70% y estaba en revisión de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento Nacional de Planeación.

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Sánchez hizo la advertencia después de que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara que revisará los principales contratos de adquisición militar durante el empalme.

A su vez, en charla con Caracol Radio, el ministro sostuvo que el debate ya no pasa por la continuidad del negocio, sino por el mecanismo con el que el Estado cubrirá los pagos pendientes.

“No se puede reversar. Ahí hay dos Conpes. Uno en el cual se dijo: contrate, aquí hay vigencias futuras y recursos extraordinarios. Se firmó el contrato, este año ya pagamos cinco mil millones de pesos y el año entrante se paga el resto. El otro Conpes es cómo lo financiamos. Es similar a cuando usted compra una casa y luego ajusta el crédito, pero el compromiso ya está”, dijo el ministro al medio.

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El anuncio de la compra de los aviones Gripen se hizo el 14 de noviembre de 2025 en Cali - crédito Presidencia de la República

El contrato ya quedó respaldado por vigencias futuras aprobadas por el Gobierno nacional

La posición oficial del ministerio es que el contrato quedó amparado por vigencias futuras aprobadas por el Gobierno nacional, de modo que las próximas administraciones deben responder por los compromisos adquiridos.

Esa interpretación también fue respaldada por una fuente de la cartera citada por el mismo medio radial, y señaló que, una vez firmado el acuerdo y aprobadas esas vigencias, el siguiente gobierno no puede desconocer la obligación.

El documento de empalme precisa que, una vez termine la revisión jurídica, el proyecto deberá surtir el trámite ante el Conpes y después obtener el aval del Congreso.

El ministerio advirtió allí que los tiempos legislativos representan un riesgo para cerrar la aprobación del crédito antes del cambio de gobierno.

Ese riesgo, según la cartera, podría afectar la planeación financiera de una capacidad estratégica para la seguridad nacional.

Desde el Ministerio se añadió que las vigencias futuras aprobadas en 2025 garantizaron el inicio presupuestal del proyecto, pero que todavía debe completarse el esquema para cubrir la totalidad de los pagos previstos durante la ejecución contractual.

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Las primeras aeronaves Gripen están previstas para ser entregadas a partir de 2028, según el cronograma establecido en el contrato firmado con Saab - crédito Saab

Adicional a todo lo anterior, fuentes de la misma cartera explicaron que la intención es buscar un empréstito internacional para conseguir mejores condiciones financieras que las ofrecidas por un crédito con entidades nacionales.

Bajo ese modelo, una entidad financiera desembolsaría los recursos para cancelar las obligaciones con la fabricante sueca Saab, mientras el Estado colombiano pagaría después el préstamo.