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Estos son los cierres y desvíos por competencia de deporte extremo el 2 de agosto de 2026 en Bogotá

La Secretaría de Movilidad informó que la ruta alimentadora 19-8 La Cabrera suspenderá por completo su servicio durante el Red Bull Moto Urbano que se disputará entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m.

Bogotá aplicará el 26 de julio un plan especial de movilidad por la Media Maratón y las Pruebas Saber 11 - crédito Alcaldía de Bogotá
Estos son los cierres y desvíos por competencia de deporte extremo el 2 de agosto de 2026 en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá
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Bogotá recibirá el 2 de agosto el Red Bull Moto Urbano 2026, una competencia de motociclismo extremo en la calle que llevará por primera vez este formato a la calle 85 y que obligará a cerrar por más de un día un tramo central de la Zona Rosa por el montaje y el desarrollo de la prueba.

La restricción principal a la movilidad comenzará a las 04:00 a. m. del sábado 1 de agosto y se extenderá hasta las 3:00 p. m. del domingo 2. El cierre será total sobre la calzada de la calle 85 entre la carrera 13 y la carrera 15, con afectación incluida para la ciclorruta, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

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La competencia se disputará desde las 11:00 a. m. hasta la 1:30 p. m. del domingo 2 de agosto de 2026, con apertura de puertas al público desde las 10:00 a. m. La entrada será libre y gratuita, aunque estará sujeta al aforo permitido por el circuito.

La carrera reunirá a 16 pilotos y tendrá 9 obstáculos sobre la calle 85

La calle 85 es una de las calles "más costosas" de Bogotá, pero se ha ganado el rótulo de ser una de las más peligrosas de la capital del país - crédito Google Maps
La calle 85 es una de las calles "más costosas" de Bogotá, pero se ha ganado el rótulo de ser una de las más peligrosas de la capital del país - crédito Google Maps

El evento hará parte de las actividades principales del Festival de Verano y trasladará al asfalto una disciplina que suele desarrollarse en terrenos agrestes, trochas y montañas de difícil acceso. En esta ocasión, el recorrido estará instalado en el norte de la ciudad.

En el evento participarán 16 pilotos élite, entre nacionales e internacionales, que competirán en un trazado lineal con nueve obstáculos artificiales. El diseño del circuito buscará exigir técnica y control de la motocicleta en un entorno urbano adaptado para la prueba.

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El formato dará inicio con una ronda de reconocimiento para marcar tiempos y definir las llaves de clasificación. Después se correrán cruces de eliminación directa con octavos de final, cuartos de final, semifinales, una muestra especial para el público, la disputa por el tercer puesto y la final.

Para quienes planean asistir o circular por el sector, la competencia será el domingo 2 de agosto de 2026 en la calle 85 entre carreras 13 y 15, y durante ese fin de semana habrá restricciones de tránsito en ese corredor del norte de Bogotá.

La Secretaría de Movilidad definió desvíos para carros particulares y cambios en el transporte público

El cierre será total sobre la calzada de la avenida Calle 85 entre la carrera 13 y la avenida Carrera 15, con afectación incluida para la ciclorruta, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad - crédito Secretaria Distrital
El cierre será total sobre la calzada de la avenida Calle 85 entre la carrera 13 y la avenida Carrera 15, con afectación incluida para la ciclorruta, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad - crédito Secretaria Distrital

Los vehículos que se desplacen de occidente a oriente por la calle 85, según la Secretaría de Movilidad, deberán tomar la carrera 15 hacia el norte y buscar corredores como la calle 90 o la calle 92 para retomar hacia el oriente.

En sentido sur-norte, la autoridad vial sugirió usar la calle 74, la calle 80 o la calle 82 hacia el oriente para quienes circulen por la carrera 15 y necesiten conectar con zonas orientales.

Mientras que las personas que tomen la calle 85 al occidente deberán continuar al sur por la carrera 7 y tomar la calle 78 al occidente. Quienes transitan en sentido norte-sur por la carrera 11 y desean tomar la calle 85 al occidente, deberán continuar al sur por la carrera 11 y tomar la calle 78 al occidente.

El transporte público también tendrá ajustes temporales. Las rutas zonales del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp) 193B, L81 y M84 operarán con desvíos transitorios - crédito @TransMilenio / X
El transporte público también tendrá ajustes temporales. Las rutas zonales del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp) 193B, L81 y M84 operarán con desvíos transitorios - crédito @TransMilenio / X

Quienes viajen en dirección de oriente a occidente sobre la calle 85 deberán desviarse por la carrera 10 al norte, continuar por la calle 86 al occidente, bajar por la carrera 11 al sur y empalmar con la calle 78 al occidente.

El transporte público también tendrá ajustes temporales. Las rutas zonales del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (Sitp) 193B, L81 y M84 operarán con desvíos transitorios, mientras que la ruta alimentadora 19-8 La Cabrera suspenderá por completo su servicio durante las horas de mayor afectación del evento.

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