Angie Rodríguez presentará tutela tras ser declarada insubsistente: asegura que incapacidad médica va hasta el 12 de agosto

Angie Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro pediría asilo político después de dejar el Gobierno - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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La exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, anunció que presentaría una acción de tutela luego de haber sido declarada insubsistente por el Gobierno nacional, al considerar que la decisión se habría adoptado mientras se encontraba con una incapacidad médica vigente.

Según afirmó en entrevista con La FM, ese permiso médico se extendería hasta el 12 de agosto de 2026 y habría sido informado oportunamente a las entidades correspondientes.

De acuerdo con lo manifestado por Rodríguez a ese medio, la incapacidad habría sido reportada desde el 30 de julio al Fondo Adaptación, así como a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS).

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En ese contexto, sostuvo que acudirá a la justicia para controvertir la decisión administrativa.

“Voy a interponer una tutela porque yo tengo incapacidad médica hasta el 12 de agosto, y la entidad sabía, yo lo reporté a tiempo”, aseguró Rodríguez en declaraciones recogidas por el medio citado.

La salida de la exfuncionaria quedó consignada en el Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, mediante el cual el Gobierno la declaró insubsistente del cargo de gerente del Fondo Adaptación.

La decisión habría sido firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, que ejerce funciones delegatarias mientras el presidente Gustavo Petro se encontraba en Cuba en una visita diplomática. La medida empezó a regir desde el 1 de agosto.

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Según la versión expuesta por Rodríguez, la tutela buscaría que un juez revise si la declaratoria de insubsistencia vulneró sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que, de acuerdo con su relato, atravesaba una incapacidad médica vigente al momento de la expedición del decreto.

La salida de la exgerente se produce en medio de un ambiente de fuertes tensiones con el Gobierno nacional, luego de que hiciera públicas varias denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la administración.

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