Por liquidación de Propal, Bruce Mac Master arremetió contra el Gobierno Petro, y el presidente respondió: “Hoy se usa menos papel”

Según Mac Master algunas políticas del Gobierno Petro favorecieron a que Propal solicitara la liquidación - créditos Lina Gasca / Colprensa | Cristian Bayona / Colprensa | @BruceMacMaster/X

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Luego de que la empresa Propal, filial del Grupo Carvajal especializada en la producción de papeles y empaques, anunció la suspensión de las operaciones en su planta de Guachené (departamento del Cauca, suroccidente de Colimbia) y la presentación formal de una solicitud de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades, el presidente Gustavo Petro salió a contestarle al presidente de la Andi Bruce Mac Master, luego de que aseguró que esto fue en parte resultado por parte de “un Estado que se empeñó en atacar a los productores colombianos y a hacerle la vida cada vez más imposible”.

El líder gremial expuso dicho argumento en una parte del mensaje que compartió en X la noche del viernes 31 de julio, mientras que el mandatario le replicó en su publicación la mañana del sábado 1 de agosto de 2026.

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La decisión se tomó después de que la asamblea extraordinaria de accionistas concluyera que la compañía ya no cumple con la hipótesis de negocio en marcha, y se estima que el proceso de liquidación podría extenderse entre 18 y 24 meses.

“El cierre de Propal es el más doloroso ejemplo de varios de los flagelos que sufren los industriales en Colombia”, inicia la declaración de Mac Master, que apuntó contra la administración Petro como una de las directas responsables, y lo calificó como “un Gobierno inconsciente de la responsabilidad que tiene con el sector productivo y trabajadores”.

El dirigente empresarial atribuyó el deterioro del entorno industrial a “condiciones macroeconómicas derivadas de decisiones de política pública que le quitan competitividad a toda la industria colombiana”.

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El presidente de la Andi Bruce Mac Master cuestionó a la administración de Gustavo Petro luego del anuncio hecho por Propal el 31 de julio de 2026 - crédito @BruceMacMaster/X

Entre los factores, Mac Master mencionó el aumento de los costos de producción, la inflación “creada por decisiones populistas”, y una política energética que, a su juicio, generó “riesgos y costos inmanejables”. Además, él apuntó que las “tasas impositivas impagables” afectan la viabilidad de las empresas.

El líder gremial también advirtió sobre “prácticas desleales de comercio” por parte de grandes productores internacionales, en particular de la segunda economía del mundo.

Asimismo, Mac Master puntualizó que “la falta de medidas protectoras por parte de Colombia, medidas que han debido tomarse contra el comercio desleal propiciado especialmente por productores chinos... lesionan gravemente a los industriales latinoamericanos”.

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El presidente de la Andi insistió en que los riesgos fueron advertidos con anterioridad al Gobierno Petro, pero, según su mensaje, “la ideología de que ‘las empresas aguantan todo’ primó sobre todas las otras decisiones”.

Mac Master concluyó que “este doloroso ejemplo debe al menos servirnos de lección sobre lo que le puede pasar a toda la industria nacional ante todas estas amenazas y actitudes anti producción que han sido la regla estos años”, y recalcó la pérdida de “empleos, trabajo, patrimonio, esfuerzos de décadas”.

Por todo lo anterior, el presidente de la Andi llamó a que “Colombia y el mundo se den cuenta de esta dura realidad y entiendan la importancia de poder contar con un sector productivo competitivo y vigoroso”.

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Gustavo Petro le contestó a Bruce Mac Master

El jefe de Estado contestó a través de la red social X los señalamientos de Mac Master, y responsabilizó a la política monetaria y a la falta de apoyo empresarial por la crisis de la compañía papelera.

“Con su oposición rabiosa e irracional el señor Bruce ayudó a la quiebra de Propal”, escribió el mandatario.

Gustavo Petro le respondió a Mac Master la mañana del sábado 1 de agosto de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Según Petro, la disminución en el uso de papel obligaba a la empresa a diversificarse, pero esa transición requería acceso a crédito barato y una tasa de interés baja, condiciones que no se dieron por decisiones del Banco de la República.

El presidente afirmó: “Es la alta tasa de interés del Banco de la República, manejado por la oposición a mi gobierno, la que revalúa exageradamente el peso, atrayendo especuladores golondrina. La que ha quebrado a Propal es la Junta directiva del Banco de la República y su cómplice es el flamante director de la Andi que no sabe que es una política de industrialización”.

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El mandatario defendió el desempeño económico de su administración, asegurando que su gobierno propició la creación del mayor número de empresas y trabajadores industriales en la historia reciente del país.

De paso, el jefe de Estado añadió que la exportación industrial que más creció durante su mandato fue la de vehículos eléctricos. Además, criticó a Mac Master por apoyar “a los enemigos de la industria: a los rentistas y sus mafias”, en vez de respaldar propuestas para bajar la tasa de interés y concertar un acuerdo nacional para impulsar la industrialización.

El presidente también se refirió a la inflación, señalando que el Banco de la República “con cinismo, reconoce lo que dijimos, la inflación estará en 6,9% al final de año” y que el aumento previsto responde a crisis climática y conflictos internacionales, no a incrementos salariales.

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Por lo anterior, Petro sostuvo que, contrario a las advertencias del sector empresarial, el ingreso real promedio de las familias colombianas subirá un 17% real este año.

En la parte final de su mensaje, Petro advirtió sobre los decretos anunciados por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, indicando que “implican el estado de conmoción interior” y alertó sobre la posible llegada de grandes especuladores extranjeros que, según el presidente saliente, pondrían en riesgo los avances industriales y agrarios logrados durante su mandato.

Los argumentos de Propal para solicitar la liquidación

Según detalló Propal en su comunicado ofical, el deterioro sostenido de las condiciones del mercado, la persistencia de precios bajos, la revaluación del peso colombiano y el aumento de los costos de producción, sumados a un entorno adverso, hicieron inviable continuar con las operaciones, incluso tras la aplicación de medidas antidumping, como se le conoce a un medida de defensa comercial que se basa en aplicar aranceles o sobretasas.

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La empresa acumuló tres años consecutivos de caída en sus ingresos y, en 2025, registró una reducción de 51,3%, pasando de $977.062 millones a $475.830 millones.

El comunicado de Propal se emitió el 31 de julio de 2026 - crédito @BruceMacMaster/X

Pese a reportar una utilidad de $23.088 millones en su último ejercicio, la administración de Propal determinó que la continuidad operativa solo profundizaría las pérdidas y el deterioro patrimonial, teniendo en cuenta los resultados negativos de ejercicios anteriores: en 2024 y 2023, la empresa reportó utilidades en rojo por -$177.296 millones y $32.459 millones, respectivamente.

El proceso de cese inició el 11 de abril de 2025, con la interrupción de las operaciones industriales en la planta de Yumbo, una de las primeras medidas adoptadas frente a la crisis financiera.

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Antes de optar por la liquidación, la empresa exploró alternativas como planes de eficiencia, contratación de firmas especializadas, búsqueda de inversionistas y diversificación de líneas de negocio. Sin embargo, los análisis técnicos y financieros concluyeron que mantener la actividad supondría mayores pérdidas y deterioro patrimonial.

La liquidación judicial se tramitará bajo la Ley 1116 y será supervisada por la Superintendencia de Sociedades, con el objetivo de garantizar los derechos de los acreedores conforme a la legislación vigente. Propal aseguró que cumplirá con el pago de derechos y prestaciones a sus trabajadores y agradeció el apoyo de empleados, proveedores, clientes y aliados durante el proceso.