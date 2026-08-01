Diputado de Antioquia denunció presuntas condiciones de maltrato para los perros de vigilancia de la Alcaldía de Medellín: “No pueden ser tratados como simples herramientas”

Camilo Calle denuncia el estado de los perros de vigilancia en la Alcaldía de Medellín y pide medidas urgentes - crédito @camilocalle8a/IG

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El diputado de Antioquia Camilo Calle lanzó una nueva denuncia relacionada con las condiciones en las que permanecen los perros utilizados en labores de vigilancia en el Centro Administrativo de la Alcaldía de Medellín.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el dirigente aseguró que los animales estarían expuestos a instalaciones que no cumplirían con la normatividad vigente y pidió al alcalde Federico Gutiérrez adoptar medidas para garantizar su bienestar.

La denuncia surge semanas después de que el mismo diputado promoviera un debate sobre las condiciones de los caninos empleados en la Gobernación de Antioquia. Según afirmó, esa intervención permitió que la administración departamental adecuara los espacios donde permanecen los animales, por lo que ahora espera una respuesta similar por parte de la Alcaldía de Medellín.

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En la publicación que acompañó el video, Calle sostuvo que el trato hacia estos animales debe trascender su función como apoyo en tareas de seguridad y recordó que las entidades públicas también tienen responsabilidades frente a su protección.

El diputado Camilo Calle denuncia presuntas irregularidades en los caniles de vigilancia de la Alcaldía de Medellín - crédito @camilocalle8a/IG

“Alcalde, los perros que prestan servicio de vigilancia también merecen condiciones dignas. En la Alcaldía de Medellín preocupan las instalaciones donde permanecen estos animales en el Centro Administrativo. No pueden ser tratados como simples herramientas de seguridad. Ya lo demostramos con la Gobernación de Antioquia: gracias a nuestra denuncia, se modificaron las instalaciones y hoy cumplen con la resolución y la legislación vigente. Medellín debe hacer lo mismo. Cuidar a quienes cuidan también es una obligación”, escribió el diputado.

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“¿Por qué siguen utilizando animalitos en procesos de vigilancia?”

Durante el recorrido que realizó por el lugar donde permanecen los caninos, Camilo Calle mostró lo que, según él, serían varias irregularidades en los espacios destinados para los animales y cuestionó que permanezcan expuestos al sol durante gran parte del día y aseguró que las dimensiones de los caniles y otros elementos básicos no cumplirían con los estándares establecidos.

El diputado también abrió el debate sobre la permanencia de perros en labores de vigilancia cuando, según indicó, existen alternativas tecnológicas para reforzar la seguridad.

“Miren el solazo, miren el solazo, miren el solazo en el que están los animales. Un solazo. Este es el estado en el que están animales. Hay resoluciones y legislación. Pues de entrada uno puede observar todas las vulneraciones que denunciamos en la Gobernación de Antioquia. La primera reflexión es clara: ¿por qué siguen utilizando animalitos en procesos de vigilancia con toda la tecnología existente? Ahora, si lo van a utilizar, por lo menos dignifiquen la condición de los animalitos que son usados, de los perritos y perritas que son usados en esos procesos”, expresó el diputado, mientras enseñaba la zona en la que permanecen los caninos.

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Camilo Calle afirmó que las instalaciones para los caninos no cumplirían con la normatividad vigente ni con la legislación sobre protección animal - crédito @camilocalle8a/IG

Señalamientos sobre los caniles y el contrato de vigilancia

En su pronunciamiento, Calle aseguró que las condiciones observadas son similares a las que, según él, denunció anteriormente en la Gobernación de Antioquia. Entre los aspectos mencionados se encuentran la altura y el tamaño de los caniles, la ubicación de los espacios bajo la exposición directa al sol y el estado de los recipientes para el agua.

Además, cuestionó el contrato mediante el cual la Alcaldía dispone de estos animales para tareas de vigilancia y pidió que se conozcan los recursos invertidos en ese servicio.

“Aquí pasa lo mismo. Vulneración, la altura de los caniles, la dimensión de los caniles, las cocas de agua. Increíble el estado de los perritos en la Alcaldía de Medellín. Una alcaldía que tiene el doble de presupuesto, el doble de presupuesto de la Gobernación de Antioquia. Y miren el estado. Caniles en el sol, en un día soleado, perros que son de tierra fría por su naturaleza. Miren el estado de los caniles”, aseguró Calle.

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El diputado también hizo referencia al discurso de protección animal promovido por la administración distrital y consideró que las condiciones observadas no corresponden con ese mensaje.

El legislador pidió conocer cuánto cuesta el contrato de vigilancia con animales de la Alcaldía de Medellín y cómo se invierten esos recursos públicos - crédito @camilocalle8a/IG

“Y el alcalde de Medellín, que se goza de tener animales, el protector de los animales, hizo campaña con La Perla. Este es el estado de los perritos de la Alcaldía de Medellín. ¿Por qué no cumple la resolución? ¿Por qué no cumple la legislación existente? ¿Cuánto cuesta el contrato, el contrato multimillonario de animales usados en labores de vigilancia de la Alcaldía de Medellín?”, indagó.

Camilo Calle recordó que, tras las denuncias realizadas en la Gobernación de Antioquia, la administración departamental realizó modificaciones en los espacios destinados a los perros de vigilancia. Por ello, instó a la Alcaldía de Medellín a adoptar medidas similares y agradeció el respaldo que, según explicó, recibió de otros dirigentes políticos durante ese proceso.

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Asimismo, insistió en que una ciudad con el presupuesto de Medellín debería priorizar inversiones orientadas al bienestar animal.

“¿Por qué no coge el ejemplo de la Gobernación de Antioquia, que ya tuvo un debate intenso? Lo he dicho en el Concejo infinidad de veces. Una ciudad con este presupuesto que se gasta la plata pintando murales, ¿por qué no invierte recursos aquí, donde claramente hay maltrato animal? ¿Por qué el alcalde de Medellín, por qué sus secretarios son indolentes con esta realidad? Con recursos públicos de los medellinenses se vulneran derechos de animales”, puntualizó.

Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por el diputado Camilo Calle ni sobre las condiciones denunciadas en los espacios destinados para los perros utilizados en labores de vigilancia del Centro Administrativo.

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