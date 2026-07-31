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La Procuraduría abrió indagación previa a la Aerocivil por presunto tráfico de influencias de Gabriela Muñoz

La joven creadora de contenido habría intervenido en la toma de decisiones administrativas y en la designación de personas en ciertos cargos. Esto, a pesar de que era auxiliar

La Procuraduría General de la Nación decretó la práctica de pruebas para investigar irregularidades en la Aerocivil - crédito Aerocivil, PGN y @gabrielaa.muol/IG
La Procuraduría General de la Nación decretó la práctica de pruebas para investigar irregularidades en la Aerocivil - crédito Aerocivil, PGN y @gabrielaa.muol/IG
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas irregularidades en la vinculación de la joven creadora de contenido Gabriela Muñoz Olaya y de algunos de sus allegados.

La apertura de la indagación surgió después de que Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunciara públicamente que la creadora de contenido habría influenciado en la toma de decisiones administrativas en la Aerocivil, así como en el nombramiento de ciertas personas en algunos cargos. Esto, a pesar de que su cargo era de auxiliar.

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No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...). Es el mismo modus operandi”, señaló Rodríguez, en diálogo con Noticias RCN.

Así las cosas, con el fin de identificar responsabilidades disciplinarias en la Aerocivil, la Procuraduría abrió indagación previa, argumentando la necesidad de investigar presuntas anomalías en la vinculación de la joven creadora de contenido, de Santiago David Muñoz Olaya, de Silvana María Muñoz Jaramillo, de Samuel Muñoz Rayo y de Daniel Felipe Arias Olaya.

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De igual manera, investigará la “presunta participación irregular de Gabriela Muñoz Olaya en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su incidencia en decisiones de alto nivel en la Aeronáutica Civil”, así como el aparente tráfico de influencias que habría ejercido Gabriela Muñoz Olaya a favor de sus allegados ante la entidad.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para empezar con las respectivas investigaciones.

En desarrollo...

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