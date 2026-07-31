Hernán Orjuela reaccionó a las denuncias contra Rafael Poveda por presunto acoso sexual: “Merece una investigación”

El presentador Hernán Orjuela aseguró que la investigación sobre las acusaciones contra Rafael Poveda deben ser objetivas - crédito @hernanorjuela/X y @soyrafaelpoveda/IG

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El presentador Hernán Orjuela se pronunció en redes sociales sobre las acusaciones que surgieron en contra del periodista y también presentador Rafael Poveda, que dirige el reconocido pódcast Más Allá del Silencio y el informativo Testigo Directo. Dos mujeres aseguraron haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del periodista.

Una de las ciudadanas que expuso los presuntos hechos es la abogada Sofía Vela Mejía, que afirmó haber denunciado formalmente a Poveda ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual violento. La segunda denuncia pública fue hecha por una periodista que prefirió mantenerse en el anonimato. Ambas aseguraron que el comunicador hizo tocamientos indebidos y comentarios inapropiados sobre su cuerpo.

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Rafael Poveda negó los señalamientos en su contra y cuestionó la manera como se manejó el caso desde el periodismo. Alegó que no se le permitió dar su versión de los hechos antes de que los testimonios de las mujeres fueran publicados, lo cual ha afectado su reputación.

Rafael Poveda, director del programa Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio, respondió a las denuncias por presunto acoso y abuso sexual difundidas por Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

La reacción de Hernán Orjuela ante las denuncias

El periodista Rafael Poveda ha recibido varios mensajes de respaldo por parte de colegas y personas que conocen su trayectoria profesional. Entre ellas está Hernán Orjuela, que insistió en la importancia de que las investigaciones que se adelanten en su contra sean manejadas con objetividad y recalcó que son las autoridades competentes las responsables de hacer esas indagaciones.

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“Conozco hace años la trayectoria de Rafa Poveda y, precisamente por respeto a esa trayectoria, considero que merece una investigación objetiva y sin juicios anticipados. La verdad debe establecerse en las instancias correspondientes, no en el tribunal de las redes sociales”, detalló.

Sin embargo, aclaró que el exigir que las indagaciones se lleven a cabo brindando plenas garantías a las partes involucradas, incluyendo a quien es blanco de señalamientos, no implica que se esté rechazando de plano los testimonios de las personas que se presentan como víctimas.

El presentador Hernán Orjuela se pronunció sobre las denuncias de acoso sexual que surgieron en contra de Rafael Poveda - crédito @hernanorjuela/X

De acuerdo con su explicación, así como es necesario que se esclarezcan los hechos mediante una investigación rigurosa, es importante tener cuidado con la reputación de los implicados.

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“Apoyar el debido proceso no significa desconocer una denuncia; significa creer que tanto quienes denuncian como quienes son denunciados merecen una investigación seria, imparcial y respetuosa. Solo así se hace justicia. Colegas, con la reputación no se juega!”, precisó.

Rafael Poveda se pronunció: está “a disposición de las autoridades”

El 31 de julio de 2026, por medio de un comunicado, el periodista Rafael Poveda aseguró que respeta a las mujeres que lo denunciaron y los testimonios que entregaron a la prensa y a las autoridades competentes. No obstante, recordó que, como persona señalada, tiene derecho de ejercer su defensa con todas las garantías legales y de que se escuche su versión de los hechos.

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“Reconozco la seriedad de estas denuncias y, precisamente por ello, considero fundamental que sean examinadas con todas las garantías para quienes denuncian y también para mí, como la persona señalada, con derecho a ser escuchado, a presentar mi versión y a ejercer plenamente mi presunción de inocencia y mi derecho de defensa”, indicó.

En consecuencia, afirmó estar “a disposición de las autoridades judiciales” y dio a conocer que comparecerá ante cualquier requerimiento que surja en medio de la investigación. Adicionalmente, aclaró que no va a controvertir públicamente los testimonios de las mujeres que lo denunciaron; sus pronunciamientos al respecto los hará ante la Fiscalía, ente investigador y acusador.

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“Ninguna denuncia unilateral puede considerarse una noticia madura. La regla de oro exige el cotejo, el contraste y la búsqueda inagotable de la contraparte. Publicar el testimonio de una sola de las partes sin haber buscado activamente la versión del señalado convierte al medio en ejecutor de juicios paralelos, no en un órgano informativo”, añadió.