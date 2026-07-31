Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Hernán Orjuela reaccionó a las denuncias contra Rafael Poveda por presunto acoso sexual: “Merece una investigación”

El periodista y presentador fue denunciado por dos mujeres que aseguraron que Poveda incurrió en tocamientos indebidos y declaraciones inapropiadas

El presentador Hernán Orjuela aseguró que la investigación sobre las acusaciones contra Rafael Poveda deben ser objetivas - crédito @hernanorjuela/X y @soyrafaelpoveda/IG
El presentador Hernán Orjuela aseguró que la investigación sobre las acusaciones contra Rafael Poveda deben ser objetivas - crédito @hernanorjuela/X y @soyrafaelpoveda/IG
Guardar

El presentador Hernán Orjuela se pronunció en redes sociales sobre las acusaciones que surgieron en contra del periodista y también presentador Rafael Poveda, que dirige el reconocido pódcast Más Allá del Silencio y el informativo Testigo Directo. Dos mujeres aseguraron haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del periodista.

Una de las ciudadanas que expuso los presuntos hechos es la abogada Sofía Vela Mejía, que afirmó haber denunciado formalmente a Poveda ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual violento. La segunda denuncia pública fue hecha por una periodista que prefirió mantenerse en el anonimato. Ambas aseguraron que el comunicador hizo tocamientos indebidos y comentarios inapropiados sobre su cuerpo.

PUBLICIDAD

Rafael Poveda negó los señalamientos en su contra y cuestionó la manera como se manejó el caso desde el periodismo. Alegó que no se le permitió dar su versión de los hechos antes de que los testimonios de las mujeres fueran publicados, lo cual ha afectado su reputación.

Rafael Poveda, director del programa Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio, respondió a las denuncias por presunto acoso y abuso sexual difundidas por Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram
Rafael Poveda, director del programa Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio, respondió a las denuncias por presunto acoso y abuso sexual difundidas por Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

La reacción de Hernán Orjuela ante las denuncias

El periodista Rafael Poveda ha recibido varios mensajes de respaldo por parte de colegas y personas que conocen su trayectoria profesional. Entre ellas está Hernán Orjuela, que insistió en la importancia de que las investigaciones que se adelanten en su contra sean manejadas con objetividad y recalcó que son las autoridades competentes las responsables de hacer esas indagaciones.

PUBLICIDAD

Conozco hace años la trayectoria de Rafa Poveda y, precisamente por respeto a esa trayectoria, considero que merece una investigación objetiva y sin juicios anticipados. La verdad debe establecerse en las instancias correspondientes, no en el tribunal de las redes sociales”, detalló.

Sin embargo, aclaró que el exigir que las indagaciones se lleven a cabo brindando plenas garantías a las partes involucradas, incluyendo a quien es blanco de señalamientos, no implica que se esté rechazando de plano los testimonios de las personas que se presentan como víctimas.

El presentador Hernán Orjuela se pronunció sobre las denuncias de acoso sexual que surgieron en contra de Rafael Poveda - crédito @hernanorjuela/X
El presentador Hernán Orjuela se pronunció sobre las denuncias de acoso sexual que surgieron en contra de Rafael Poveda - crédito @hernanorjuela/X

De acuerdo con su explicación, así como es necesario que se esclarezcan los hechos mediante una investigación rigurosa, es importante tener cuidado con la reputación de los implicados.

“Apoyar el debido proceso no significa desconocer una denuncia; significa creer que tanto quienes denuncian como quienes son denunciados merecen una investigación seria, imparcial y respetuosa. Solo así se hace justicia. Colegas, con la reputación no se juega!”, precisó.

Rafael Poveda se pronunció: está “a disposición de las autoridades”

El 31 de julio de 2026, por medio de un comunicado, el periodista Rafael Poveda aseguró que respeta a las mujeres que lo denunciaron y los testimonios que entregaron a la prensa y a las autoridades competentes. No obstante, recordó que, como persona señalada, tiene derecho de ejercer su defensa con todas las garantías legales y de que se escuche su versión de los hechos.

Reconozco la seriedad de estas denuncias y, precisamente por ello, considero fundamental que sean examinadas con todas las garantías para quienes denuncian y también para mí, como la persona señalada, con derecho a ser escuchado, a presentar mi versión y a ejercer plenamente mi presunción de inocencia y mi derecho de defensa”, indicó.

En consecuencia, afirmó estar “a disposición de las autoridades judiciales” y dio a conocer que comparecerá ante cualquier requerimiento que surja en medio de la investigación. Adicionalmente, aclaró que no va a controvertir públicamente los testimonios de las mujeres que lo denunciaron; sus pronunciamientos al respecto los hará ante la Fiscalía, ente investigador y acusador.

Ninguna denuncia unilateral puede considerarse una noticia madura. La regla de oro exige el cotejo, el contraste y la búsqueda inagotable de la contraparte. Publicar el testimonio de una sola de las partes sin haber buscado activamente la versión del señalado convierte al medio en ejecutor de juicios paralelos, no en un órgano informativo”, añadió.

Temas Relacionados

Hernán OrjuelaRafael PovedaAcoso sexualAbuso sexualColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Carlos Osorio no tendría que “migajear” en la selección Colombia: es candidato a dirigir un club histórico

El entrenador volvería al fútbol mexicano, luego de que un directivo revelara que su nombre era considerado por un club que fue finalista de la Copa Libertadores

Juan Carlos Osorio no tendría que “migajear” en la selección Colombia: es candidato a dirigir un club histórico

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: Carlos Bacca fue presentado

El delantero dejó al Junior de Barranquilla y le apunta a ser el goleador de los Azucareros en el segundo semestre, con 39 años y un contrato corto

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: Carlos Bacca fue presentado

Fuerzas Militares abatieron a alias Efrén, figura clave del EMC y persona cercana a ‘Iván Mordisco’

El ministro de Defensa confirmó la muerte del líder criminal, responsable de rentas ilícitas y ataques con drones, y reafirmó que la operación debilita la capacidad operativa de las disidencias de las Farc

Fuerzas Militares abatieron a alias Efrén, figura clave del EMC y persona cercana a ‘Iván Mordisco’

La continuidad de Nahuel Bustos y Franco Fagúndez en Santa Fe depende de la hinchada, afirmó el presidente del equipo

Eduardo Méndez indicó que es difícil que en el siguiente semestre puedan continuar los deportistas extranjeros que están actualmente en el Cardenal

La continuidad de Nahuel Bustos y Franco Fagúndez en Santa Fe depende de la hinchada, afirmó el presidente del equipo

Rector de la U. Nacional afirmó que los ataques a tres estudiantes no son “incidentes aislados” y envió mensaje: “No cedan ante el miedo”

Integrantes de la comunidad educativa fueron apuñalados por encapuchados. Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación

Rector de la U. Nacional afirmó que los ataques a tres estudiantes no son “incidentes aislados” y envió mensaje: “No cedan ante el miedo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

Morat, Myke Towers, Maroon 5, Ricardo Arjona y Grupo Firme: los protagonistas de los conciertos en Colombia de agosto

Morat, Myke Towers, Maroon 5, Ricardo Arjona y Grupo Firme: los protagonistas de los conciertos en Colombia de agosto

Galy Galiano canceló cuatro fechas de su gira de despedida en Colombia: esta fue la razón que dio su equipo

New Order anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Padre de la niña que cantó ‘Dai Dai’ junto a Karol G le agradeció a la cantante y aclaró la confusión: “Cambiaste la vida de una niña”

‘Yo me llamo’ Diomedes Díaz cantó junto a Elder Dayán, el hijo del Cacique: así fue el conmovedor momento

Deportes

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: Carlos Bacca fue presentado

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes de la Liga BetPlay: Carlos Bacca fue presentado

La continuidad de Nahuel Bustos y Franco Fagúndez en Santa Fe depende de la hinchada, afirmó el presidente del equipo

Junior de Barranquilla fue “destruido” por Carlos Antonio Vélez: “Fue campeón de liga por el sistema, no por ser mejor”

Esto se sabe sobre el posible fichaje de James Rodríguez al América de México: el colombiano sacude el mercado

Una Recopa y un partido sin arquero, el historial que buscará reivindicar Santa Fe contra River Plate