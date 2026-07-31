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En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este viernes

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este viernes 31 de julio. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Gran América.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 23, entre la Carrera 28 a la Carrera 30.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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