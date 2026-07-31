Beto Coral aclaró si fue detenido por ICE por violar las leyes migratorias de Estados Unidos: “No existe ninguna norma en la legislación”

El activista Beto Coral aseguró que las autoridades de Estados Unidos han violado todos sus derechos - crédito @Betocoralg/X y @darango_htx/X

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El activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, rechazó en su cuenta de X una acusación del analista y abogado Juan Falkonerth, que sostuvo que el colombiano “violó leyes de solicitud de asilo en Estados Unidos” y que “no fue un preso político”. Coral respondió que esa supuesta prohibición no está contemplada en ninguna norma aplicable a solicitantes de refugio.

Falkonerth afirmó en la red social que había “varias imprecisiones” sobre el caso y agregó: “Beto Coral no fue un preso político, sino una persona que violó leyes de solicitud de asilo en Estados Unidos; el presidente electo Abelardo De La Espriella tuvo poco o nada de injerencia en el tema”.

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Ante ese señalamiento, Coral escribió: “No existe. No existe ninguna norma en la legislación de Estados Unidos, en el derecho internacional de los refugiados ni en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que prohíba a un solicitante de asilo hablar de política de su propio país”.

En el mismo intercambio, el activista añadió: “Tampoco existe una disposición que obligue al solicitante a guardar silencio sobre los asuntos políticos de su nación de origen únicamente por haber solicitado asilo. @vanedelatorre”.

El activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, rechazó en su cuenta de X una acusación del analista y abogado Juan Falkonerth, que sostuvo que el colombiano “violó leyes de solicitud de asilo en Estados Unidos” y que “no fue un preso político” - crédito @Betocoralg

Coral agradeció a Petro por su compromiso con la vida de más de 16.000 colombianos presos en Estados Unidos

Beto Coral, no dudó en expresar su agradecimiento al presidente Gustavo Petro por el seguimiento al caso de colombianos detenidos en Estados Unidos, luego de haber estado bajo custodia de Homeland Security Investigations (HSI), una división del ICE, debido a su situación migratoria.

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Coral publicó en su cuenta de X un mensaje donde destacó: “Gracias, gracias señor Presidente @petrogustavo por todo, sobre todo por traer con dignidad y amor a la vida a más de 16 mil colombianos detenidos en Estados Unidos. Es un honor y un orgullo estar del lado correcto”.

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, agradeció al presidente Gustavo Petro por seguir de cerca la situación de colombianos detenidos en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X

El activista, deportado recientemente de Estados Unidos, enfrenta presiones familiares por su seguridad tras la inminente llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, prevista para el 7 de agosto de 2026.

Coral manifestó su intención de continuar con su labor opositora, aunque la decisión sobre su permanencia en Colombia dependerá de su familia, que teme por los riesgos debido a la exposición pública. Durante una entrevista para Caracol Radio, afirmó: “Yo no me voy a silenciar, yo no me voy a callar”.

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Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 y, tras su deportación, explicó que la madre de su hijo intentó que él abandonara Colombia, debido a la tensión entre su vocación y la preocupación familiar. Respecto al gobierno entrante, declaró: “Vamos a seguir hablando más fuerte. Si el señor Abelardo de la Espriella ya no le gustó lo que yo hice en Miami, lo puedo hacer en cualquier parte del mundo, empezando por Colombia”.

Expresó preocupación por la seguridad de periodistas, activistas y creadores de contenido bajo la nueva administración. Sobre el esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), señaló que existió un estudio de riesgo para su familia y anticipó que renunciará a dicho esquema cuando lo considere oportuno, aunque por el momento lo mantendrá por falta de garantías.

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Presidente Gustavo Petro y 'Beto' Coral - crédito @Betocoralg/X

La situación de Beto Coral ilustra la complejidad que atraviesan los activistas colombianos al verse envueltos en procesos migratorios y cuestionamientos legales fuera del país. Su caso destaca la importancia de la claridad jurídica en torno a los derechos de quienes solicitan asilo y su capacidad para pronunciarse sobre temas políticos de su país de origen.

Además, refleja el ambiente de incertidumbre y preocupación que viven quienes mantienen una postura crítica frente a las autoridades, especialmente ante cambios de gobierno que pueden incrementar los riesgos personales y familiares. En este contexto, la experiencia de Coral pone de relieve la necesidad de garantizar la protección y el respeto a la labor de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, tanto en Colombia como en el exterior.

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