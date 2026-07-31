Ana María Vesga habló tras ser nombrada ministra de Abelardo de la Espriella: “La salud se salva entre todos”

Ana María Vesga asumirá el Ministerio de Salud el próximo 7 de agosto, con el reto de enfrentar la crisis financiera y de atención que atraviesa el sistema sanitario colombiano - crédito Colprensa

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Ana María Vesga rompió el silencio pocas horas después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que será la próxima ministra de Salud y Protección Social.

A través de su cuenta de X, la actual presidenta ejecutiva de Acemi aseguró que asume el cargo con el propósito de devolver la confianza al sistema sanitario y poner a los pacientes en el centro de su gestión.

“Recibo complacida y comprometida la designación del señor Presidente Abelardo de la Espriella como Ministra de Salud y Protección Social. La asumo pensando en los pacientes, en quienes los cuidan cada día y en un sector que requiere con urgencia recuperar la confianza. La salud se salva entre todos. ¡Y sí se puede!”, escribió Vesga en su primer pronunciamiento público tras conocerse su nombramiento.

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En su primer mensaje tras el anuncio, Ana María Vesga afirmó que asume el cargo pensando en los pacientes y en recuperar la confianza en el sistema de salud: "La salud se salva entre todos. ¡Y sí se puede!" - crédito Ana María Vesga/X

Abelardo de la Espriella le encomendó un plan de choque para el sistema sanitario

La designación fue anunciada el 30 de julio por De la Espriella, quien destacó que la nueva ministra tendrá la misión de liderar un “plan de choque” para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano.

En sus redes sociales, el presidente electo señaló que el objetivo será garantizar una atención oportuna a los pacientes, asegurar el abastecimiento de medicamentos, brindar estabilidad al talento humano en salud y avanzar en el saneamiento financiero del sector.

En otro mensaje afirmó que Vesga es “una mujer íntegra, técnica y dialogante”, llamada a combatir la corrupción, acabar con la politiquería en la salud y devolverles a los colombianos la tranquilidad de recibir atención con dignidad.

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Quién es Ana María Vesga, la nueva ministra de Salud del Gobierno

Hasta ahora, Vesga se desempeñaba como presidenta ejecutiva de Acemi, el gremio que reúne a 11 EPS del régimen contributivo.

Desde que asumió ese cargo en agosto de 2023 se convirtió en una de las principales voces críticas de las decisiones adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro frente al sistema de salud y a la reforma que finalmente no prosperó en el Congreso.

La nueva ministra es abogada de la Universidad de los Andes y cursó una maestría en Economía de la Salud en la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, entre 2024 y 2026. También cuenta con estudios en Derecho, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario e Instituciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, además de formación en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico.

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Antes de ser designada ministra, Ana María Vesga se desempeñó como presidenta ejecutiva de Acemi, gremio que reúne a 11 EPS del régimen contributivo, y fue una de las principales voces del sector salud en el país - crédito Acemi

Antes de dirigir Acemi, estuvo al frente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi desde 2018 y posteriormente ocupó la Vicepresidencia de Salud del mismo gremio. Desde septiembre de 2025 también ejerce como vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami).

La llegada de Vesga al Ministerio de Salud ocurre en medio de uno de los momentos más complejos para el sistema sanitario. Entre 2025 y el primer semestre de 2026 murieron 2.637 pacientes con enfermedades raras debido a demoras, interrupciones y fallas evitables en la atención, según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras.

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La UPC y la situación financiera de las EPS, entre las prioridades del Ministerio

A esto se suma el deterioro de la red prestadora de servicios. Datos de Unips, citados por El Colombiano, indican que durante 2025 se registraron 12.698 cierres temporales y 2.479 cierres definitivos de instituciones prestadoras de salud (IPS), aunque también hubo 13.050 nuevas aperturas en ese mismo periodo.

Uno de los principales desafíos que recibirá será la situación financiera del sistema. Entre los asuntos más urgentes figura la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el recurso que el Estado gira mensualmente a las EPS para cubrir la atención de sus afiliados.

Economistas y expertos en salud, citados por El Colombiano, sostienen que el valor de la UPC arrastra un rezago desde 2022. Mientras estuvo al frente de Acemi, Vesga advirtió en varias oportunidades que las EPS estaban gastando hasta $116 por cada $100 que recibían por este concepto, una situación que, según el gremio, comprometía la sostenibilidad del sistema.

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El panorama también es crítico en las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. De acuerdo con cifras de Unips, estas entidades registran una siniestralidad del 117 %, es decir, gastan $117 por cada $100 que reciben en ingresos. Además, su patrimonio agregado pasó de -$1,4 billones en 2022 a -$12,8 billones en 2026.

Pacientes y expertos fijan las primeras exigencias para Ana María Vesga

Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud a través de un mensaje publicado en su cuenta de X-crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras el anuncio del nombramiento comenzaron las primeras reacciones de organizaciones de pacientes. El vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, expresó su respaldo, aunque pidió que la nueva ministra gobierne para todos los actores del sistema y no únicamente para las EPS.

Entre las prioridades planteó declarar la crisis humanitaria de la salud, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional sobre financiación suficiente, fortalecer las entidades técnicas del sector y definir el futuro de las EPS intervenidas, incluida Nueva EPS.

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La Federación Colombiana de Enfermedades Raras también pidió que la nueva administración priorice a las más de 107.000 personas diagnosticadas con estas patologías en el país, mediante diagnósticos oportunos, continuidad en los tratamientos y la implementación del Plan Nacional de Gestión para Personas con Enfermedades Huérfanas o Raras.

Vesga asumirá oficialmente el Ministerio de Salud el próximo 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella tome posesión como presidente de Colombia en Cali.

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