Cortes de agua en Bogotá, hoy jueves

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

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Durante este jueves 30 de julio, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Bárbara Central.Lugar: De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Fontibón.Barrios: Guadual, Laguna, El Carmen.Lugar: De la Carrera 96A a la Carrera 107A, entre la Diagonal 16 a la Calle 17.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro (Sur), Veinte de Julio.Lugar: De la Carrera 10 a la Carrera 4C, entre la Calle 38A Sur a la Calle 29 Sur.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: El Porvenir.Lugar: De la Carrera 100 a la Carrera 118, entre la Calle 59 Sur a la Calle 49 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

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Localidad: Barrios Unidos, Suba.Barrios: Rionegro, Los Andes.Lugar: De la Carrera 50 a la Carrera 68, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Gachancipá, Sopó.Barrios: Municipio Gachancipá, Sopó.Lugar: Municipio Gachancipá, Sopó.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.