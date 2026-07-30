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Cortes de agua en Bogotá, hoy jueves

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la capital

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)
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Durante este jueves 30 de julio, diferentes barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a las obras de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usaquén.Barrios: Santa Bárbara Central.Lugar: De la Carrera 11 a la Carrera 15, entre la Calle 116 a la Calle 127.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Fontibón.Barrios: Guadual, Laguna, El Carmen.Lugar: De la Carrera 96A a la Carrera 107A, entre la Diagonal 16 a la Calle 17.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Las Lomas, Barcelona Sur, San Isidro (Sur), Veinte de Julio.Lugar: De la Carrera 10 a la Carrera 4C, entre la Calle 38A Sur a la Calle 29 Sur.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: El Porvenir.Lugar: De la Carrera 100 a la Carrera 118, entre la Calle 59 Sur a la Calle 49 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Preventivo

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Localidad: Barrios Unidos, Suba.Barrios: Rionegro, Los Andes.Lugar: De la Carrera 50 a la Carrera 68, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Gachancipá, Sopó.Barrios: Municipio Gachancipá, Sopó.Lugar: Municipio Gachancipá, Sopó.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento Correctivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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