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Choque múltiple como de película con al menos siete vehículos en Medellín: había aceite en el asfalto

El siniestro ocurrió en el occidente de la ciudad, en el sector de Robledo, y quedó registrado en una grabación que circuló ampliamente en redes sociales

Una colisión múltiple con al menos siete vehículos se registró en la Loma de Pajarito, en la comuna de Robledo, en el occidente de la ciudad - crédito mpcars_oficial/instagram

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Un video difundido en redes sociales puso en alerta a los habitantes de la comuna 7 de Medellín, luego de que varios vehículos particulares y motocicletas terminaran involucrados en un choque múltiple en una de las lomas de Robledo, a la altura de Pajarito.

La grabación muestra cómo, en cuestión de segundos, los conductores pierden el control de sus automóviles al descender por la pendiente. A pesar de los intentos por frenar, los vehículos se deslizan sin poder evitar la colisión, agravando la situación por la presencia de un derrame de aceite y el pavimento mojado.

Más adelante, una quinta camioneta termina sumándose a la cadena de colisiones. Los registros visuales permiten observar que uno de los motociclistas, tras la caída, se desliza varios metros sobre el asfalto.

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Entre los afectados, se observa la caída de motociclistas y la maniobra de un camión de gaseosas, cuyo conductor logra girar a tiempo para esquivar el choque.

La grabación de la colisión muestra cuatro automóviles y camionetas, dos motocicletas y un camión involucrados en el siniestro.- crédito Captura video
La grabación de la colisión muestra cuatro automóviles y camionetas, dos motocicletas y un camión involucrados en el siniestro.- crédito Captura video

Las imágenes, publicadas por la cuenta de Instagram @mpcars_Oficial el lunes 27 de julio, generaron numerosos comentarios sobre la peligrosidad del tramo.

Según los comentarios de usuarios y lo sugerido en el material audiovisual, la combinación de la empinada pendiente característica del sector y la presencia de un reguero de aceite o material combustible habrían generado condiciones de extrema peligrosidad. Varios internautas describieron la vía como un “jabón”, en referencia a lo resbaladizo del pavimento tras el derrame.

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Usuarios identifican el sitio como una de las lomas “más bravas” de Robledo La Campiña. Varios residentes advierten que, cuando llueve, prefieren tomar rutas alternativas aunque sean más largas, ya que consideran que el riesgo de accidentes aumenta considerablemente en esa vía.

“Me reí, sufrí, me dio ansiedad, me dio pesar... Todo en dos minutos”; “Lo tiene todo, comedia, drama, acción, suspenso y hasta moraleja”; “Nadie carga un triángulo para señalizar”; “Voy a verme un video para bajar la ansiedad y el estrés que me produce mi trabajo… Me encuentro esta perla"; “Después de leer muchos comentarios… Nadie pensó que menos mal el camión de postobon logró desviarse y se fue contra las barandillas, si no! No me imagino como terminaría este video…“: fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

Al inicio del video aparecen cuatro vehículos colisionados y después dos motos terminan en el piso durante el choque múltiple - crédito Captura de videi
Al inicio del video aparecen cuatro vehículos colisionados y después dos motos terminan en el piso durante el choque múltiple - crédito Captura de videi

En video quedó brutal agresión de un motociclista a un agente de tránsito en Medellín: fue capturado por la Policía

La captura de un motociclista en Medellín tras una agresión violenta contra un agente de tránsito movilizó a las autoridades y generó preocupación entre funcionarios y ciudadanos.

El incidente, ocurrido el miércoles 22 de julio de 2026 en una de las arterias principales de la ciudad, puso en evidencia el riesgo que enfrentan los servidores públicos durante operativos de control de movilidad.

El hecho se registró en la autopista Sur, a la altura del sector Industriales, cuando un funcionario detectó una motocicleta con la placa alterada, lo que dificultaba su identificación. Al notificar la sanción y la inmovilización del vehículo, se estableció la presunta prestación de un servicio informal de transporte mediante una plataforma digital.

Durante el procedimiento, el conductor reaccionó con agresividad. El forcejeo terminó con el agente en el suelo en varias oportunidades y, en un momento crítico, muy cerca de un camión en movimiento. La escena fue grabada por testigos y difundida rápidamente en redes sociales, lo que aumentó la presión sobre las autoridades para actuar con celeridad.

El conductor forcejeó con el agente de tránsito, lo lanzó al suelo varias veces y lo dejó cerca del paso de un camión en la vía - crédito Captura de Video X

Las imágenes del enfrentamiento muestran la intervención de otros uniformados y de motociclistas que transitaban por la zona. Uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendieron el llamado de los ciudadanos y lograron capturar al agresor, quien fue puesto a disposición de la justicia para iniciar el proceso correspondiente.

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, informó que la administración solicitará a la Fiscalía analizar si la conducta del motociclista podría considerarse tentativa de homicidio. Ruiz detalló: “Este, al intentar evadir su responsabilidad, la emprende contra nuestro agente y lo agrede físicamente en varias ocasiones, poniendo en riesgo su vida al arrojarlo cerca al paso de un camión que transitaba por el lugar”.

El funcionario enfatizó que estos episodios no serán tolerados y que los operativos de control continuarán en la ciudad. Ruiz insistió en la importancia del respeto por las normas y la labor de los agentes, y recordó que los operativos buscan garantizar la seguridad vial para todos los habitantes.

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