Accidente de mujer embarazada a bordo de una motocicleta en Bogotá: se conocieron versiones de testigos y un nuevo video

El siniestro vial se presentó en una de las calles del barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito - crédito grupo de difusión Whatsapp

Se conocieron nuevos detalles tras un accidente de tránsito ocurrido en una de las calles del barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, que dejó como saldo la muerte de una mujer que se encontraba en estado de embarazo.

De acuerdo con un reporte de Citynoticias de las ocho, se confirmó que la gestante iba como parrillera en el momento en que se presentó el siniestro, luego de pedir un servicio de transporte a través de una aplicación.

Gracias a testimonios de vecinos de la zona, se estableció que la volqueta aplastó a la usuaria y no causó lesiones a la motociclista que conducía el vehículo, que se levantó de inmediato tras lo ocurrido, tal como registró una de las cámaras de seguridad del sector.

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A través de grupos de mensajería instantánea, se obtuvo otro video desde el ángulo opuesto al de la primera grabación. Esa pieza permitió establecer que la motociclista no perdió el equilibrio por cuenta del vehículo de carga pesada, sino que se resbaló con un objeto que estaba tirado en la vía.

“La que conducía la moto se resbaló, Ella estaba asustada y decía que se había resbalado. Ella (la motera) decía: ‘No sé qué pasó, me resbalé, me resbalé con algo, con un palo que se había caído’”, dijo una de las habitantes del barrio al mismo noticiero.

Por su parte, otro de los moradores de la zona se refirió a la presunta imprudencia que habría cometido la motociclista al tratar de rebasar a la volqueta.

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El siniestro se reportó minutos antes de las 7:00 a. m. del jueves 23 de julio de 2026, en una de las calles del barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito, sur de la capital colombiana - crédito Comunidad Motera

“El afán (...) la chica por adelantar por la parte izquierda de la volqueta, pues no se fijó que había un objeto ahí (...) se cayó”, y señaló también parte de la responsabilidad en los transeúntes de la zona, al explicar que “a veces la gente deja todo botado acá y no tiene en cuenta los accidentes que pueden llegar a pasar”, describió el vecino.

El video del segundo plano, difundido por el grupo Comunidad Motera, se acompañó de una reflexión luego de que el siniestro causó conmoción y decenas de reacciones por parte de usuarios y motociclistas en redes sociales.

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“Las imágenes presentadas son para un análisis concienzudo de cada uno de nosotros frente a los riesgos a los que estamos expuestos cuando conducimos una motocicleta, pues no es un juego ni tampoco un tema ligero como muchos jóvenes lo toman”, señala el mensaje adjunto a la grabación.

En la publicación se resaltó que “algo tan simple como un ‘palo de escoba’ puede ser el factor de un desenlace trágico para cualquiera si se suma todo en contra: volqueta, adelantamiento y factor desencadenante”.

El mismo medio bogotano agregó que aunque todavía se investigan las causas del accidente, el detalle del viaje a través de una aplicación puso sobre el tablero de nuevo la discusión sobre la responsabilidad de estas plataformas en situaciones similares.

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Al revisar los términos y condiciones, de acuerdo con la normativa colombiana se observa que muchas de estas empresas se definen como intermediarias y no como compañías de transporte público.

En consecuencia, en siniestros suelen limitar su responsabilidad y la trasladan al conductor o a terceros, dependiendo del caso.