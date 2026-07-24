Colombia

Congresista denunció que Gustavo Petro entregó millonario contrato a su abogado antes de su salida de la Presidencia: “No tiene precedentes”

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, reveló los detalles de la oferta que le habrían hecho a Alejandro Carranza

Guardar
Google icon
El abogado Alejandro Carranza defendió al presidente Gustavo Petro al señalar que su lucha contra el narcotráfico ha sido más efectiva que la de cualquier mandatario anterior - crédito @HombreJurista/X - Presidencia
El abogado Alejandro Carranza ha defendido al presidente Gustavo Petro y su familia en varios procesos legales - crédito @HombreJurista/X - Presidencia

A menos de 15 días para que el presidente de la República, Gustavo Petro, abandone la Casa de Nariño, se conoció una denuncia que dejó en evidencia la presunta entrega de un millonario contrato a Alejandro Carranza, abogado del mandatario saliente.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, publicó en sus redes sociales el documento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en el que se oficializó el vinculo laboral. Además, reveló que el contrato tendrá una duración de seis meses por un valor de $80.000.000 mensuales.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, reveló los detalles de la oferta a Alejandro Carranza - crédito @AForeroM/X
Andrés Forero, senador del Centro Democrático, reveló los detalles de la oferta a Alejandro Carranza - crédito @AForeroM/X

“¡Vergonzoso! A 2 semanas del cambio de gobierno el Dapre le da un contrato de $88 M por 6 meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de Gustavo Petro. Esta degradación de lo público no tiene precedentes”, escribió Forero en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La lista de funciones que ejecutará el togado incluye asesorar al Dapre en materia normativa y de estudios juridicos.

El contrato tendrá una duración de seis meses por un valor de $80.000.000 mensuales - crédito @AForeroM/X
El contrato tendrá una duración de seis meses por un valor de $80.000.000 mensuales - crédito @AForeroM/X

“Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar en la elaboración y estructuración de los informes exigidos por los organismos de control y en la proyección de análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta que se deriven de los asuntos competencia del Despacho de la Directora / Secretaría General", puntualiza el contrato.

Contratación de bufete de abogados para sacar a Gustavo Petro de la Lista Clinton

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asiste a una rueda de prensa tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la embajada de Colombia en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asiste a una rueda de prensa tras una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la embajada de Colombia en Washington, D.C., Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Esta no sería la primera vez que el presidente Gustavo Petro hace contrataciones dudosas de abogados; cabe recordar que la Presidencia de la República destinó fondos públicos a la contratación del abogado Daniel Kovalik y su firma con el fin de sacar al saliente presidente de la Lista Clinton.

PUBLICIDAD

De acuerdo con El Colombiano, el contrato fue firmado de manera directa tras una reunión extraordinaria convocada en la madrugada del 8 de enero de 2026. Tampoco hubo un proceso licitatorio abierto, pese al monto pactado por los honorarios. En la denuncia citada por el diario quedó consignada esta frase: “Nos dijeron: la orden viene directamente del presidente Petro”.

El vínculo contractual incluyó el pago ya conocido, cláusulas de “consultoría estratégica”, gastos adicionales y honorarios por éxito. El acuerdo también estableció que los desembolsos se hicieran en libras esterlinas, un punto que generó nuevas dudas sobre la gestión y el control de los recursos públicos.

La contratación, según el medio regional, se realizó sin estudios previos exhaustivos y sin exigir la póliza de seguro habitual en este tipo de procesos. Ese conjunto de elementos reforzó los cuestionamientos sobre la transparencia de la operación.

Tras conocerse la polémica, el gobernante de los colombianos argumentó que, en su función como jefe de Estado, tiene “el derecho de defenderme como servidor público”.

Gustavo Petro y su respuesta al contrato por $10.000 millones para zafarse de la Lista Clinton
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro hizo pública su respuesta al contrato por $10.000 millones que buscaría, a través de abogados, ser excluido de la Lista Clinton - crédito @petrogustavo/X

“En acciones de la presidencia protegidas por leyes internacionales y nacionales del país donde se me asignan la comisión de irregularidades, tengo el derecho de defenderme como servidor público”, escribió el mandatario.

Las declaraciones del jefe de Gobierno generaron polémica, sin embargo, el Dapre prorrogó contrato por $10.000.000.000 para los abogados hasta el 30 de junio de 2026.

La Presidencia de la República justificó la prórroga, señalando que la defensa internacional del gobernante de los colombianos exige continuidad y acompañamiento permanente por la complejidad de los trámites y procedimientos ante autoridades extranjeras. El Dapre agregó que se trata de una estrategia progresiva que requiere seguimiento técnico constante.

El acuerdo se firmó el 9 de enero de 2026 y mantiene el monto inicial de 2.000.000 de libras esterlinas, equivalentes a cerca de $10.000.000.000. Según Blu Radio, el contrato tenía vigencia hasta el 30 de abril de este año y ahora continuará por más de un año adicional sin importar que Petro ya haya salido de la Casa de Nariño.

Temas Relacionados

Gustavo PetroContrato millonarioAlejandro CarranzaDapreColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un juzgado de Medellín valida la primera condena por el escándalo de contratos con bomberos de Itagüí

Durante la investigación, se estableció que entre el 30 de noviembre de 2020 y el 30 de diciembre de 2022, Juan Alberto Cardona Henao suscribió esos 15 documentos con el fin de simular la prestación de servicios de transporte y justificar el desembolso de fondos

Un juzgado de Medellín valida la primera condena por el escándalo de contratos con bomberos de Itagüí

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

La cantante reveló en una reciente entrevista internacional detalles de su vida como soltera y cómo espera que sea el día en el que camine hacia el altar

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Chontico Día resultados de hoy viernes 24 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy viernes 24 de julio, esta fue la jugada ganadora

Aranceles de Trump a Colombia provocan críticas contra Abelardo de la Espriella: “Se comportan como borregos”

La decisión del presidente norteamericano abrió un debate político en Colombia, con cuestionamientos de sectores de oposición que señalaron la supuesta falta de resultados en el acercamiento con Estados Unidos

Aranceles de Trump a Colombia provocan críticas contra Abelardo de la Espriella: “Se comportan como borregos”

Medellín enfrenta una preocupante crisis de salud mental: esta es la alarmante cifra de suicidios durante el primer semestre de 2026

Entre enero y junio se reportó un aumento de fallecimientos por esta causa. La Personería Distrital advirtió que la población entre los 15 y los 24 años es la que concentra el mayor número de casos

Medellín enfrenta una preocupante crisis de salud mental: esta es la alarmante cifra de suicidios durante el primer semestre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Yaya Muñoz se fue contra la ‘influencer’ Samantha Correa tras afirmar que en ‘La casa de los famosos’ pagan mal: “No es famosa, no le van a pagar”

Aida Victoria Merlano reveló cómo se conoció con el streamer Escro y quién se acercó primero al otro: “Casi lo difamo”

Lina Tejeiro reveló lo que nunca haría por un hombre y lo que ya no negocia en el amor: “Me costó muchos años”

La mansión de Shakira en Barcelona ya tiene nuevo dueño: Lamine Yamal ahora vive en la propiedad de millones de euros

Deportes

Estos son los principales refuerzos a seguir en el regreso de la Liga BetPlay: Franco Armani y Nicolás Benedetti, los más destacados

Estos son los principales refuerzos a seguir en el regreso de la Liga BetPlay: Franco Armani y Nicolás Benedetti, los más destacados

El Comité Disciplinario de Dimayor retiró castigo a Diego Novoa: podrá jugar el partido entre Millonarios y Bucaramanga

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se llevó una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top 10 de la jornada

Einer Rubio abandonó el Tour de Francia 2026 tras chocar con un carro del UAE Team Emirates, de Tadej Pogačar: qué pasó

Hugo Rodallega no se confía con Santa Fe, pese a la victoria ante Caracas por la Copa Sudamericana: “Nada está definido”