USO pide a Abelardo de la Espriella que nombre un presidente de Ecopetrol con experiencia en hidrocarburos

La USO pidió que el próximo presidente de Ecopetrol tenga experiencia en la industria de los hidrocarburos. - Crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

En una carta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, un grupo de dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) solicitó que el próximo presidente de Ecopetrol S.A. sea una persona con amplia experiencia en la industria de los hidrocarburos, además de contar con capacidades de liderazgo, sensibilidad social y disposición para mantener un diálogo permanente con los trabajadores y las comunidades donde opera la compañía.

La comunicación, firmada por presidentes de varias subdirectivas del sindicato, plantea que el proceso de designación del nuevo líder de la principal empresa petrolera del país debe responder a criterios técnicos y estratégicos, teniendo en cuenta el papel que desempeña Ecopetrol en la economía nacional y en la seguridad energética de Colombia.

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La USO pidió un perfil con experiencia técnica y gerencial

En el documento, los representantes sindicales felicitaron a Abelardo de la Espriella por asumir la Presidencia de la República y aprovecharon para expresar su expectativa frente al nombramiento del próximo presidente de Ecopetrol.

“Con el mayor respeto, nos permitimos solicitar que, al momento de designar al próximo Presidente de Ecopetrol S.A., se tenga en cuenta un perfil que responda a las necesidades estratégicas de la empresa y del país”, señalaron en la carta.

Asimismo, indicaron que la persona elegida debe reunir un conocimiento profundo del sector energético y de la operación de la compañía.

“Consideramos fundamental que quien asuma esa responsabilidad sea una persona con amplio conocimiento técnico, operativo y gerencial de la industria de los hidrocarburos, con experiencia demostrada en el sector y una visión orientada al fortalecimiento de Ecopetrol como la empresa más importante de los colombianos”, expresa el documento.

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Para la organización sindical, este perfil resulta clave para enfrentar los retos de una empresa que continúa siendo uno de los principales motores económicos del país y una de las mayores generadoras de ingresos para el Estado.

El sindicato USO destacó la importancia del diálogo permanente con los trabajadores y las comunidades donde opera la industria petrolera. - crédito REUTERS/José Miguel Gómez

Solicitan diálogo con trabajadores y comunidades

Además de la experiencia técnica, la USO insistió en que el próximo presidente de Ecopetrol debe tener un liderazgo basado en el respeto hacia los trabajadores y las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrollan las operaciones petroleras.

En ese sentido, los dirigentes afirmaron que la sostenibilidad de la industria no depende únicamente del conocimiento técnico, sino también de la capacidad para construir relaciones de confianza con quienes hacen parte del sector.

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“Estimamos indispensable que dicho liderazgo se caracterice por su sensibilidad social, su respeto por la clase trabajadora y su capacidad de construir relaciones de confianza con las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de las operaciones petroleras”, señalaron.

La carta agrega que el diálogo permanente con las poblaciones y con los empleados constituye un elemento esencial para garantizar la estabilidad de la empresa y el desarrollo de sus proyectos.

Dirigentes de la Unión Sindical Obrera enviaron una carta al presidente electo con recomendaciones para el nombramiento. - crédito @usofrenteobrero/X

La USO pidió mantener una relación abierta con las organizaciones sindicales

Otro de los puntos centrales de la comunicación está relacionado con la relación entre la administración de Ecopetrol y las organizaciones sindicales.

Los dirigentes solicitaron que el nuevo presidente mantenga una relación institucional abierta, respetuosa y permanente con los sindicatos, al considerar que el diálogo social fortalece tanto la empresa como sus resultados.

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“Estamos convencidos de que el diálogo social, la concertación y el respeto por la libertad sindical constituyen herramientas esenciales para fortalecer la empresa, mejorar el clima laboral, incrementar la productividad y enfrentar con éxito los desafíos energéticos que tiene Colombia”, indicaron.

Desde la organización también manifestaron su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional, la administración de Ecopetrol y los demás actores del sector energético.

Según la carta, el objetivo es contribuir al fortalecimiento de la compañía mediante espacios de concertación y construcción colectiva.

Defensa de Ecopetrol y de la soberanía energética

En el tramo final del documento, los presidentes de las subdirectivas de la USO destacaron la importancia estratégica que tiene Ecopetrol para el desarrollo económico del país.

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Los firmantes sostuvieron que el fortalecimiento de la empresa, el aprovechamiento responsable de los recursos de petróleo y gas y la defensa de la soberanía energética nacional deben mantenerse como prioridades para el nuevo Gobierno.

En ese contexto, señalaron que estos factores son determinantes para garantizar la estabilidad económica, la financiación de la inversión social y el bienestar de millones de colombianos.

Finalmente, reiteraron su disposición de aportar al fortalecimiento de la industria petrolera desde el diálogo y la construcción conjunta.

“Agradecemos la atención prestada a esta respetuosa solicitud y reiteramos nuestra voluntad de contribuir, desde el diálogo y la construcción colectiva, al fortalecimiento de nuestra industria y al progreso de Colombia”, concluye la comunicación.

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La carta fue suscrita por:

Iván Eduardo Arias Espitia, presidente de la Subdirectiva USO Melgar

Carlos Emilio Rodríguez Calvo, presidente de la Subdirectiva USO Monterrey

Yair José Turizo Acuña, presidente de la Subdirectiva USO Cicuco

Jaime Camargo Frías, presidente de la Subdirectiva USO Barranquilla

Rudencindo Charry, presidente de la Subdirectiva USO Huila

Wilber Quesada Villa, presidente de la Subdirectiva USO Ibagué

Jorge Arvey Saldaña, presidente de la Subdirectiva USO Tolima

Quienes solicitaron que el futuro presidente de Ecopetrol reúna las condiciones técnicas, sociales y de diálogo que, a su juicio, requiere la principal empresa petrolera del país.