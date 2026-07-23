La Red de Veedurías de Colombia pidió investigar presuntos nexos entre “los catalanes” y la junta de Ecopetrol en el Gobierno Petro

El presidente de la Red de Veedurías de Colombia señaló lo que serían los supuestos nexos entre el grupo de contratistas conocido como los "catalanes" y la estatal petrolera Ecopetrol - crédito @redveeduriascol/X

En un enérgico pronunciamiento, la Red de Veedurías de Colombia solicitó el jueves 23 de julio a las autoridades investigar los presuntos vínculos entre un grupo de contratistas llamados “los catalanes” y la junta directiva de la estatal petrolera Ecopetrol, así como su posible relación con el presidente encargado de la compañía, Juan Carlos Hurtado, que asumió tras la salida de Ricardo Roa del cargo.

La alerta fue emitida por Pablo Bustos, presidente de la red, que advirtió sobre la influencia de estos contratistas en la compañía a pocos días de la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que por mandato constitucional deberá asumir el 7 de agosto, como sucesor de Gustavo Petro. De acuerdo con el abogado, existen motivos suficientes para revisar estos vínculos.

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El veedor ciudadano Pablo Bustos denunció cómo estarían entregando contratos por US120 millones desde Ecopetrol en la recta final del Gobierno Petro - crédito Colprensa

Pablo Bustos advirtió sobre los riesgos de lo que sería la alianza entre los “catalanes” y Ecopetrol

De acuerdo con Bustos, la Red de Veedurías pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar la presunta incidencia de los contratistas ibéricos en procesos de Ecopetrol. Además, solicitó a la Procuraduría General y a la Contraloría General ejercer, de este modo “una vigilancia preventiva sobre las actuaciones administrativas y contractuales” que actualmente se adelantan en la compañía petrolera.

“Solicito a las autoridades investigar la presunta relación entre miembros de la junta de Ecopetrol con los denominados catalanes y su posible relación con el designado presidente Hurtado”, remarcó el abogado, que advirtió de la reunión que la junta directiva sostuvo el miércoles 22 de julio, en pro de adoptar decisiones de alto impacto en la empresa, a 16 días de que finalice el actual periodo ejecutivo.

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El presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, fue uno de los señalados por el veedor ciudadano Pablo Bustos en su denuncia - crédito REUTERS

Y es que según denuncias conocidas públicamente y recogidas por la Red de Veedurías, durante las últimas semanas se habrían impulsado procesos contractuales relacionados con mantenimientos, adquisiciones y otros proyectos estratégicos que superarían los 120 millones de dólares. En ese sentido, el abogado expresó que estos contratos “habrían beneficiado al sector llamado los catalanes”.

“Creemos que es necesaria la intervención urgente de la Procuraduría y de la Contraloría con carácter preventivo, e inclusive que la Fiscalía haga lo propio respecto a los presuntos hechos punibles que podrían desprenderse, no solamente de estos actos, sino de lo que podría ser la trazabilidad de proyectos que se habrían contratado sobre proyectos estratégicos en las últimas semanas", advirtió.

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Pablo Bustos hizo urgente llamado al Gobierno entrante y pidió un revisión de contratos

En medio del proceso de empalme que lleva a cabo por su cuenta la administración De la Espriella, Bustos insistió en la urgencia conformar un equipo técnico y jurídico independiente. La finalidad de este sería “revisar de manera integral la contratación adelantada en Ecopetrol durante las últimas semanas, con el fin de garantizar la transparencia, proteger el patrimonio público y brindar plena confianza”.

Pablo Bustos ya había pedido vigilancia a los contratos por US2.000 millones en Barrancabermeja, liderados por el vicepresidente de la compañía, Felipe Trujillo López - crédito Red de Veedurías de Colombia

Para Bustos, es claro que lo que está ocurriendo al interior de la estatal petrolera es una “feria de los contratos y el carnaval de la despedida” de la administración Petro, “haciendo leña de esta institución que constituye el patrimonio central de los colombianos”. De este modo, puntualizó denuncias que ya venía haciendo, como lo hizo en junio contra Felipe Trujillo López, vicepresidente de Ecopetrol.

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En síntesis, la Red de Veedurías reiteró que corresponde “exclusivamente” a las autoridades “establecer la veracidad de las denuncias y determinar las responsabilidades a que haya lugar”, con estricto respeto por el debido proceso. Y concluyó que la intervención de los entes de control es urgente para asegurar la transparencia y proteger los intereses de los ciudadanos en la gestión de la compañía.