Esta es la historia de Dimitri, el perro de tres patas que conmovió a Bogotá: después de su video viral fue rescatado

Dimitri fue encontrado después de que un video sobre su búsqueda se difundiera ampliamente en redes sociales-crédito @PlataformaALTO/X

La historia de Dimitri tuvo un desenlace que muchos esperaban desde que un video comenzó a circular en redes sociales. El perro, que fue visto caminando con dificultad por las calles de Teusaquillo, Bogotá, fue encontrado y quedó bajo la atención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

El caso generó preocupación entre ciudadanos y defensores de animales después de que la plataforma ciudadana ALTO difundiera unas imágenes en las que se observaba al can desplazándose por un andén. Dimitri no tiene una de sus patas y presenta un aspecto que despertó la alarma de quienes se cruzaron con él. La grabación fue tomada en la Carrera 22 con Calle 51 y rápidamente comenzó a compartirse entre usuarios que buscaban aportar información sobre su paradero. La publicación advertía que el perro podía estar perdido y pedía ayuda para ubicarlo y rescatarlo con urgencia.

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El Instituto de Protección Animal encontró a Dimitri y anunció que revisará su estado de salud-crédito @PlataformaALTO/X

Durante las horas siguientes, la búsqueda se concentró en distintos puntos de la localidad. Varias personas aseguraron haberlo visto, mientras la preocupación crecía ante la posibilidad de que continuara recorriendo las calles en condiciones de vulnerabilidad y con dificultades para movilizarse. La difusión del video terminó siendo determinante para que el caso llegara a más personas. Gracias a la información compartida en redes sociales, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal logró encontrar a Dimitri y ponerlo a salvo.

La entidad confirmó el rescate a través de una publicación en X, donde informó que el perro de tres patas ya fue encontrado. Además, señaló que al día siguiente revisarían su estado actual de salud para determinar las condiciones en las que se encontraba y definir la atención que requería. “Mil gracias al Instituto de Protección Animal que lo encontró. Mañana revisarán su estado actual de salud”, señaló la plataforma ALTO en su actualización sobre el caso, acompañando el mensaje con una fotografía del animal.

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En la imagen, Dimitri aparece dentro de un espacio cerrado, junto a una motocicleta y varios objetos, después de ser localizado. La fotografía permitió confirmar que el perro ya no se encontraba deambulando por las calles de Teusaquillo y que había recibido atención tras la búsqueda. El rescate puso fin a una búsqueda que comenzó con un reporte ciudadano y que, en pocas horas, consiguió movilizar a usuarios de redes sociales, vecinos y organizaciones vinculadas con la protección animal. El caso mostró, una vez más, la importancia de compartir información precisa cuando un animal en condición de vulnerabilidad es visto en la calle.

El perro fue visto caminando con dificultad por las calles de Teusaquillo, Bogotá- crédito @PlataformaALTO/X

La publicación inicial pedía a la comunidad que, en caso de volver a ver a Dimitri, informara con precisión el lugar donde se encontraba y, de ser posible, permaneciera cerca del animal mientras llegaba personal capacitado para atender la situación. La respuesta de los ciudadanos permitió seguir su recorrido por la localidad y aportó información clave para ubicarlo después de varios momentos de búsqueda, facilitando las labores de quienes participaban en el operativo para encontrarlo.

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Gracias a la colaboración de quienes estuvieron atentos al caso, Dimitri pudo ser encontrado y regresar nuevamente a su hogar, donde ahora se encuentra junto a su familia. El reencuentro permitió cerrar la búsqueda que se inició tras conocerse que el perro estaba recorriendo las calles de la zona, generando preocupación entre sus cuidadores y las personas que siguieron de cerca el caso.

La difusión de la información permitió que el caso de Dimitri llegara a más ciudadanos y facilitó su rescate- crédito @PlataformaALTO/X

Como parte del protocolo tras su recuperación, Dimitri será valorado por el Instituto de Protección Animal. El examen permitirá revisar su estado general de salud, verificar que la ausencia de una de sus patas no generó nuevas complicaciones durante el tiempo que permaneció deambulando y descartar lesiones, golpes o signos de desgaste. Con base en esa evaluación, los profesionales determinarán si requiere cuidados adicionales o algún tratamiento para favorecer su recuperación y bienestar.

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