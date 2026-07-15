Don Luis Felipe, el vendedor de panela que fue menospreciado por profesor petrista, confirmó que asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

El video mostró a un profesor y activista que anunció que dejaría de comprar panela por el voto de Yagüe a Abelardo de la Espriella - crédito Captura de Video Facebook/Colprensa

Luis Felipe Yagüe, vendedor ambulante de 74 años en Florencia, Caquetá (sur de Colombia), que se hizo conocido tras un video en el que un cliente lo rechazó por diferencias políticas, aceptó la petición del presidente electo Abelardo de la Espriella para que esté presente en su posesión como nuevo mandatario de los colombianos. El acto se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026.

En un comunicado público, el comerciante agradeció el respaldo que recibió tras el polémico episodio en el que un docente le había manifestado su negativa para comprar sus productos, debido a su preferencia por el líder del movimiento Defensores de la Patria en las elecciones presidenciales de 2026.

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“Quiero manifestar que me siento profundamente honrado y agradecido por la invitación que me ha sido extendida por el presidente electo de la República para asistir a su ceremonia de posesión. Recibo esta invitación con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad Confiando en Dios, espero poder acompañar este importante momento institucional”, mencionó el vendedor informal en la misiva.

La invitación había sido formulada públicamente por De la Espriella, quien vinculó el episodio con lo que definió como un caso de odio político.

“A mi posesión quiero invitar muy especialmente a don Felipe Yagüe, un miembro de la manada del ”Tigre" que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el “Tigre”. Don Luis, reciba mi invitación, por mi cuenta, a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo”, dijo el presidente electo.

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Así mismo, Yagüe explicó que la dimensión de la reacción pública del caso alteró incluso su rutina de trabajo y de atención personal.

Según indicó, todavía tiene más de 3.000 mensajes de la aplicación de mensajería WhatsApp pendientes, además de numerosas llamadas telefónicas, por lo que pidió paciencia mientras logra responderlas.

“Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que, durante los últimos días, me han brindado su apoyo, solidaridad, empatía y palabras de aliento”, señaló.