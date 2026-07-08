Colombia

Sindicato de maestros anunció que se unirá a la desobediencia civil contra el gobierno de Abelardo de la Espriella: “En favor de las libertades”

La asociación de trabajadores planteó una doble alerta: por un lado, cuestionó la llegada de “un gobierno identificado con postulados de ultraderecha” y, por otro, denunció una presunta vulneración de la soberanía nacional

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Un grupo de docentes gesticula con las manos abiertas para detener o rechazar a Abelardo de la Espriella - crédito
Un grupo de docentes gesticula con las manos abiertas para detener o rechazar a Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) anunció este 8 de julio de 2026 que se suma a la “desobediencia civil pacífica” ante lo que define como el ascenso del “fascismo”, en una declaración política en la que además llamó a oponerse al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y a defender las libertades individuales, la educación pública y la soberanía nacional.

El pronunciamiento fue emitido en Bogotá y coincidió con los 69 años de la fundación de la ADE, un dato que la organización usó para vincular su postura actual con una trayectoria de defensa de la escuela pública, los derechos laborales y las causas populares. La junta directiva sostuvo que esa historia respalda una respuesta organizada frente a cualquier “intento de retroceso”.

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La organización definió el alcance de su postura con una frase directa: “Nos declaramos en desobediencia civil pacífica frente al ascenso del fascismo y llamamos a Fecode junto a las demás filiales, a manifestar con claridad una postura de oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y en favor de las libertades individuales y de la vida”.

La mención a Fecode amplía el destinatario del mensaje más allá del sindicato distrital y busca trasladar la definición política al conjunto del magisterio organizado. La convocatoria también incluyó a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, populares y democráticas.

La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) anunció este 8 de julio de 2026 que se suma a la desobediencia civil pacífica ante lo que define como el ascenso del “fascismo”, en una declaración política en la que además llamó a oponerse al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @adebogota/X
La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) anunció este 8 de julio de 2026 que se suma a la desobediencia civil pacífica ante lo que define como el ascenso del “fascismo”, en una declaración política en la que además llamó a oponerse al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @adebogota/X

En el texto, el sindicato docente planteó una doble alerta: por un lado, cuestionó la llegada de “un gobierno identificado con postulados de ultraderecha” y, por otro, denunció una presunta vulneración de la soberanía nacional. La declaración afirma que ese principio “hoy está siendo vulnerado por un presidente electo que juró lealtad a los Estados Unidos”.

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La organización agregó que, como gremio de maestras y maestros, rechaza “toda manifestación de autoritarismo y las expresiones políticas de carácter fascista” que, a su juicio, pretendan restringir libertades democráticas, debilitar organizaciones sociales, desconocer derechos laborales o vulnerar garantías conquistadas por los pueblos.

La ADE fijó así una posición política abierta frente al nuevo escenario de poder. La organización docente no solo rechazó lo que considera expresiones autoritarias, sino que convocó a sindicatos, estudiantes y sectores populares a sostener la movilización pacífica y a asumir una postura de oposición.

El sindicato defendió las reformas del “gobierno del cambio” y advirtió que responderá si se desmontan

Ilustración acuarela de un hombre al centro con una multitud de personas alrededor sosteniendo pancartas en blanco y banderas con el logo ADE y una persona.
Un grupo de docentes se manifiesta en rechazo al gobierno de Abelardo de la Espriella, con pancartas en blanco y el logo de su organización gremial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro eje del pronunciamiento fue la defensa explícita de las políticas impulsadas por la actual administración. La ADE sostuvo: “Reconocemos y defendemos las reformas sociales y las políticas públicas impulsadas por el gobierno del cambio que representaron avances en la ampliación de derechos, la protección social y el fortalecimiento del bienestar para el pueblo colombiano”.

Esa definición fue acompañada por una advertencia política y sindical. La junta directiva afirmó que “cualquier intento de desmontar estas conquistas encontrará la respuesta organizada, democrática y legítima del movimiento de trabajadores y de los sectores populares”.

La declaración ubicó esas reformas dentro de un marco más amplio de principios que, según el sindicato, no admiten negociación. En ese punto, ratificó su compromiso con los derechos humanos, las libertades públicas, la paz, la justicia social, la igualdad y la dignidad de todas las personas.

Con esta declaración, la ADE deja claro su posicionamiento frente al panorama político nacional y su disposición a responder de manera colectiva ante cualquier amenaza a los valores democráticos, los derechos laborales y la educación pública.

El sindicato extiende su convocatoria a otras organizaciones para mantener la unidad y la acción conjunta en defensa de las libertades y conquistas sociales, subrayando que su compromiso con la justicia social, la igualdad y la dignidad permanece inalterable.

Así, la ADE ratifica su papel como actor relevante en la construcción de una sociedad más justa y democrática, dispuesto a sostener la movilización pacífica y la oposición organizada frente a cualquier intento de retroceso.

Fecode recomendó presentar recurso de reposición y de apelación ante la Fiduprevisora FOMAG si la respuesta al reclamo por la prima de mitad de año es negativa - crédito Colprensa
Fecode recomendó presentar recurso de reposición y de apelación ante la Fiduprevisora FOMAG si la respuesta al reclamo por la prima de mitad de año es negativa - crédito Colprensa

Sistema electoral democrático en Colombia

Las elecciones en Colombia presentan características democráticas reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. El sistema electoral colombiano se define por los siguientes elementos:

  • Colombia ha evolucionado hacia una democracia participativa y pluralista, donde la dignidad humana ocupa un lugar central. El diseño constitucional permite la convivencia de gobiernos y congresos con diversas posturas políticas sin que se produzcan fracturas institucionales.
  • Mecanismos como la acción de tutela y la participación ciudadana han acercado el Estado a la sociedad. Estos instrumentos colocan los derechos fundamentales en el centro del debate público, y permiten que la ciudadanía intervenga y controle la gestión pública.
  • El proceso electoral es supervisado por observadores internacionales. En las elecciones recientes, la Unión Europea y el Centro Carter de EE. UU. destacaron la transparencia y eficiencia del escrutinio, calificando el sistema de conteo como confiable y completamente rastreable. Además, descartaron la posibilidad de fraude.
  • A pesar de la polarización política, la alternancia en el poder ha sido respetada, y el traspaso de mando se realiza conforme a los cauces institucionales, incluso cuando existen tensiones políticas entre los partidos o candidatos.
  • La Constitución protege tanto libertades individuales como derechos sociales y colectivos, lo que ha fortalecido el sistema democrático e incluido a sectores históricamente marginados.

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