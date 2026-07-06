Paloma Valencia cuestiona el debate sobre soberanía: “la disputa no es con Estados Unidos, es con los grupos ilegales”

Paloma Valencia defendió su permanencia en la política y reiteró sus críticas al Gobierno nacional. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La excandidata presidencial Paloma Valencia afirmó en una entrevista con El Tiempo que la discusión sobre la soberanía nacional debe centrarse en el impacto de los grupos ilegales y el narcotráfico, no en la relación con Estados Unidos. Asimismo, defendió su permanencia en la vida pública, criticó la gestión del gobierno saliente de Gustavo Petro y llamó a la oposición a actuar dentro de los cauces institucionales.

Valencia ratifica su vocación política y su aspiración presidencial

Durante la conversación, Paloma Valencia descartó cualquier retiro de la política. “Yo estoy en la política por vocación y seguiré trabajando por Colombia, y seguiré soñando con ser su primera mujer presidente”, expresó. Según la dirigente, el resultado de las recientes elecciones evitó “la destrucción de nuestra democracia”, al impedir la continuidad de un proyecto que, a su juicio, habría significado un retroceso institucional.

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La exsenadora enfatizó que el país necesita un ejercicio político basado en el servicio a las ideas y no en el clientelismo. “Ojalá esa sea la bandera que empuñe el señor presidente”, afirmó refiriéndose al nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella.

Paloma Valencia cuestionó la gestión del Gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad y soberanía. - crédito Juan Bello/Presidencia

Crítica al gobierno de Gustavo Petro y preocupación por la institucionalidad

En varios pasajes de la entrevista, Valencia responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro de debilitar las instituciones y favorecer la polarización. “El gobierno de Gustavo Petro no estuvo al servicio de los intereses de los colombianos, porque hoy cuando yo lo decía era escandaloso, me decían que era mentira. Tienen un acuerdo con los ilegales”, declaró. Según sus palabras, estos pactos habrían facilitado el fortalecimiento de grupos armados y el aumento de actividades ilícitas en diversas regiones del país.

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Valencia sostuvo que la democracia colombiana enfrentó una amenaza concreta con el proyecto liderado por Petro. “La llegada de un proyecto autoritario como el de Petro tiene una serie de responsabilidades en los fracasos de gobiernos anteriores, en la incapacidad de la clase política de estar a la altura de las necesidades de los colombianos”, señaló en su diálogo con el diario.

Soberanía nacional: cuestionamientos al enfoque sobre Estados Unidos

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el debate sobre la soberanía nacional. Valencia rechazó que la nacionalidad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, o su relación con Estados Unidos representen una amenaza para la soberanía de Colombia. “¿En qué sentido nos están amenazando la soberanía los Estados Unidos, que lo único que ha hecho es poner plata y ayuda y entrenamiento para que los ejércitos colombianos le ganen al narcotráfico y a la minería criminal?”, preguntó.

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La excandidata apuntó que el verdadero desafío a la soberanía de Colombia está en los grupos armados ilegales y el narcotráfico. “Yo diría no hay ningún colombiano que no tenga claro que la soberanía, la disputa por el territorio, la disputa por la ley, no es con los Estados Unidos, es con los grupos ilegales”, aseveró.

En ese contexto, Valencia consideró “inadmisible” que se hable de un conflicto de soberanía con Estados Unidos, y criticó los señalamientos de sectores de la oposición que, según ella, buscan desviar la atención del problema principal. “Que nos vengan a hablar de un problema de soberanía con los Estados Unidos me parece una invención como extraterrestre”, sentenció.

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Paloma Valencia sostuvo que Estados Unidos no representa la principal amenaza para la soberanía de Colombia. - crédito AP Foto/Alex Brandon, Archivo

Denuncia de pactos con grupos armados y efectos en la seguridad

La exsenadora reiteró que, durante el gobierno de Gustavo Petro, se habrían alcanzado acuerdos con organizaciones armadas como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco. “El acuerdo ha servido para que los ilegales puedan tener más poder, más control sobre el territorio, más negocios ilegales. Y el homicidio, el secuestro, el reclutamiento de menores, las acciones terroristas han aumentado en desmedro de los colombianos”, denunció.

Valencia relató hechos concretos en regiones como el Cauca, donde la presión de grupos armados habría influido en el ejercicio del voto. “En municipios del Cauca, después de la primera vuelta donde salieron unos votos por mí, reúnen los grupos ilegales a la comunidad y les dicen: ‘Es que aquí aparecieron quinientos votos por Paloma y nos parece muy raro. Queremos saber quién los puso’. Entonces la gente guardó silencio. ‘Entonces, si no los puso nadie, los vamos a anular. ¿Están todos de acuerdo?’”, narró.

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A este respecto, la dirigente criticó el efecto de la llamada “paz total” y la entrega de control territorial a organizaciones armadas, señalando que “el gobierno colombiano de Gustavo Petro hizo un acuerdo con esos grupos ilegales para cederles territorio a cambio de que votaran por él en elecciones”.

Paloma Valencia afirmó que los grupos armados ilegales y el narcotráfico representan el mayor desafío para el control territorial del Estado. - crédito REUTERS/Luisa González

Oposición, Congreso y rechazo a la violencia

Consultada sobre el papel de la oposición, Valencia defendió que esta debe ejercerse en el Congreso de la República y no en las calles. “La oposición democrática tiene unas reglas y se juega en el Congreso y en el debate público, en los medios, se juega en la manifestación, que está bienvenida, pero nunca en la violencia”, subrayó.

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La excandidata manifestó su preocupación ante los llamados a la desobediencia civil por parte de figuras como Iván Cepeda y advirtió sobre el riesgo de que la confrontación política se traslade a las calles. “Me preocupa mucho qué tipo de oposición vamos a tener, porque pareciera que vamos a tener un líder de oposición en el Congreso, en el debate congresional, y otro líder por fuera del Congreso haciendo oposición en las calles, que sería Gustavo Petro”, indicó.

Al referirse a las amenazas de protestas y bloqueos, Valencia sostuvo: “Lo que más molesta de la solicitud es el tinte extorsivo. Es o usted hace esto o nosotros vamos a hacer aquello. Colombia tiene que entender que la extorsión no va, que uno puede proponer debates ideológicos, discusiones que son importantes, pero no a cuesta de la amenaza”.

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