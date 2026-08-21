Arde Tolima por 13 incendios forestales: campesinos pierden cultivos y evacúan vivienda

Los incendios forestales mantienen en alerta a cientos de municipios del país, con Tolima entre las zonas más afectadas por las conflagraciones - crédito Sngrd

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El Tolima enfrenta una emergencia ambiental por 13 incendios forestales activos en 12 municipios, con focos de calor distribuidos en cuatro regiones del departamento. Las llamas han obligado a desplegar capacidades terrestres y aéreas para intentar contener la propagación del fuego, mientras autoridades locales advierten afectaciones en viviendas, cultivos, cosechas, fauna silvestre y ecosistemas.

De acuerdo con la información publicada por Semana, uno de los puntos más críticos está en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional, Cenop, ubicada en San Luis. En esa zona trabajan bomberos, unidades policiales, aeronaves AT, helicópteros y cuadrillas terrestres de Ibagué y El Espinal para frenar el avance de la conflagración.

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El incendio en ese sector se extendió hasta el punto de obligar a habitantes de inmuebles cercanos a evacuar sus hogares por la cercanía de las llamas. Aunque las autoridades no reportan pérdidas humanas, el impacto sobre zonas rurales y productivas mantiene en alerta al departamento.

Imágenes aéreas y terrestres documentan la grave situación de incendios forestales en el departamento del Tolima, Colombia. Se observa una carretera doble calzada flanqueada por extensos focos de fuego y columnas de humo denso que tiñen el cielo de tonos anaranjados y rojizos. El fuego afecta la vegetación adyacente a la vía Ibagué-Espinal, por donde transitan vehículos. La Dirección Nacional de Bomberos coordina la respuesta a la emergencia.

Doce municipios tienen focos activos

Según los reportes del Puesto de Mando Unificado Departamental, los incendios se concentran en cuatro zonas del Tolima. En la región centro se registran conflagraciones en Alvarado, Suárez, Coello y San Luis. En el sur, las emergencias están en Chaparral, donde hay dos incendios; Ortega, con tres puntos críticos; y Coyaima.

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La zona norte reporta afectaciones en Armero Guayabal, mientras que en el oriente se atienden emergencias en Melgar y El Carmen de Apicalá. La dispersión de los focos complica la respuesta porque obliga a distribuir personal, maquinaria, aeronaves y apoyo logístico en varios frentes al mismo tiempo.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magda Matiz, se trasladó al municipio de Suárez para supervisar la atención helitransportada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Desde allí pidió mayor respaldo del Gobierno nacional para contener el fuego y evitar que siga avanzando sobre nuevas zonas.

“Colombia debe mirar al Tolima. El Tolima sigue encendido por el fuego”, señaló la mandataria, al advertir que las capacidades recibidas hasta ahora no son suficientes para que el departamento enfrente solo una emergencia de esta magnitud.

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La preocupación de las autoridades está en que cada nuevo foco exige recursos especializados y tiempo de respuesta rápido. Mientras algunas cuadrillas trabajan en contención directa, otras deben apoyar evacuaciones preventivas, proteger viviendas cercanas y evitar que las llamas comprometan corredores viales o zonas de producción agrícola.

Piden más apoyo nacional para frenar las llamas

Matiz alertó que, aunque no hay víctimas mortales, los daños ya golpean directamente a comunidades rurales. “Hay campesinos perdiendo cultivos y cosechas, productores afectados, bosques y ecosistemas destruidos”, afirmó la gobernadora, al describir el impacto económico y ambiental de los incendios.

El video muestra una conflagración nocturna con estructuras en llamas y una densa capa de humo cubriendo un área extensa. Se observan líneas de fuego a la distancia a través del humo. Las imágenes corresponden a los incendios forestales que afectan al departamento de Tolima, Colombia. Cuerpos de bomberos de múltiples municipios como Suárez, Ibagué y Espinal, junto con grupos tácticos, se movilizan para controlar las llamas que han alcanzado la doble calzada Ibagué-Espinal. La Dirección Nacional de Bomberos coordina las operaciones.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció el envío de nuevos refuerzos para apoyar las operaciones. Según indicó, se suman el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot.

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Lara también informó que durante la noche se movilizarán 90 bomberos adicionales de los grupos tácticos de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila. Además, la directora nacional de Bomberos se desplazará al lugar de la conflagración que alcanzó la doble calzada Ibagué-Espinal.

Para atender la contingencia en puntos estratégicos como Suárez y municipios vecinos, se coordinaron refuerzos con el Ejército Nacional, la Brigada de Atención y Prevención de Desastres, Bomberos de Boyacá y brigadas locales.

La Dirección Nacional de Bomberos, entidad adscrita al Ministerio del Interior, quedó a cargo de coordinar las operaciones. Esa articulación será clave para organizar el ingreso de personal, priorizar zonas críticas y sostener la respuesta mientras las condiciones climáticas permitan avanzar en el control de los incendios.

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Las autoridades territoriales insistieron en que se requiere más equipamiento para impedir que el fuego alcance nuevas hectáreas. La gobernadora cerró su llamado con una advertencia sobre la urgencia de la respuesta: “El fuego no da espera y Colombia tampoco puede dar espera a esta reacción”.