Quinto vuelo humanitario llevará 18 toneladas de ayuda desde Colombia hacia Venezuela

Voluntarios y organizaciones participaron en el cargue de la ayuda que será enviada a Venezuela tras los terremotos registrados a finales de junio-crédito @AlvaradoC_MPPS

Colombia mantiene activo el puente humanitario con Venezuela. Mientras continúan las labores de atención tras los fuertes terremotos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio, una nueva carga de ayuda está lista para despegar desde Bogotá con destino a Caracas.

El viernes 3 de julio está previsto el envío del quinto vuelo humanitario coordinado por la Fundación Juntos Se Puede, una operación que permitirá sumar nuevas donaciones para las comunidades afectadas por los sismos de magnitud 7,1 y 7,5. Con este despacho, la ayuda enviada desde Colombia alcanzará las 154 toneladas.

La operación cuenta con el apoyo de entidades públicas y empresas privadas para agilizar el traslado de la asistencia humanitaria-crédito funjuntossepuede/Instagram

La nueva misión se preparó durante toda la jornada del jueves 2 de julio, cuando decenas de voluntarios y entidades aliadas participaron en el cargue de los insumos. El objetivo es que el avión despegue una vez reciba la autorización definitiva de las autoridades aeronáuticas y se asignen los horarios de salida.

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En esta ocasión viajarán cerca de 18 toneladas de medicamentos, insumos médicos, alimentos no perecederos, kits para equipos de rescate y una planta eléctrica de gran capacidad. Este último equipo será destinado a un pequeño hospital ubicado en La Guaira, uno de los estados venezolanos que sufrió los mayores impactos tras los movimientos telúricos.

La Fundación Juntos Se Puede explicó que esta entrega hace parte de una operación humanitaria que se ha fortalecido durante la última semana gracias al apoyo de ciudadanos, empresas y entidades públicas que han contribuido con donaciones y logística. “Con esta serían un total de 154 toneladas de ayuda humanitaria que hemos enviado en lo que se ha ido para agua, medicamentos, insumos médicos, alimentos perecederos y kits para rescatistas. Hoy también estamos enviando una planta eléctrica para alimentar un pequeño hospital”, señaló Freider Gandica Morales, representante legal de la organización.

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El quinto vuelo humanitario transportará 18 toneladas de medicamentos, alimentos, insumos médicos y equipos de apoyo para las zonas afectadas-crédito funjuntossepuede/Instagram

Las primeras entregas incluyeron agua potable, alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad para atender la emergencia. Ahora, con el nuevo cargamento, la prioridad se centra en reforzar la capacidad de atención médica en las zonas más golpeadas y apoyar a los organismos de rescate que continúan trabajando en terreno.

La operación también cuenta con el respaldo del sector privado. Una de las compañías que acompaña el proceso es Aerosucre, encargada de transportar buena parte de la ayuda recolectada. La empresa ya participó en tres de los vuelos humanitarios organizados hasta el momento. Según explicó Leonardo Mora, coordinador comercial de Aerosucre, el despliegue ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre diferentes instituciones y empresas que facilitaron los procesos logísticos y los permisos necesarios para que las aeronaves puedan despegar con destino a Venezuela.

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“Ha sido un trabajo en el que las autoridades, como la policía antinarcóticos, la DIAN nos ha colaborado. Y, fundamentalmente, los primeros vuelos, todo el equipo, todo el grupo de la de la empresa Aerosucre, Colombia Nerve Cargo, El Angar, todo el personal, todas las firmas aquí asociadas han participado, han colaborado”, aseguró. Además del transporte aéreo, la coordinación requiere la participación de múltiples actores encargados de clasificar las donaciones, verificar la documentación, consolidar la carga y cumplir los protocolos exigidos para este tipo de operaciones internacionales.

La Fundación Juntos Se Puede mantendrá habilitados sus centros de acopio en Bogotá hasta el 15 de julio para recibir nuevas donaciones-crédito funjuntossepuede/Instagram

Desde la fundación destacan que la respuesta ciudadana permitió sostener el puente humanitario durante varios días consecutivos. Personas, empresas y organizaciones entregaron alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales para apoyar a las familias que perdieron viviendas o enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos. Las labores de recolección, sin embargo, todavía continúan. La organización anunció que seguirá recibiendo donaciones hasta el próximo 15 de julio con el propósito de programar nuevos envíos si las necesidades humanitarias persisten en territorio venezolano.

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Los ciudadanos interesados pueden acercarse a los diferentes centros de acopio habilitados en Bogotá. Entre ellos se encuentran la sede principal de la Fundación Juntos Se Puede, ubicada en la calle 104 No. 54-31, así como puntos instalados en Corferias, el Movistar Arena y Vive Claro. La expectativa es que durante los próximos días sigan llegando aportes que permitan ampliar la ayuda enviada desde Colombia.