Qué pasará con Colombia Mayor, Renta Joven y Devolución de IVA en el Gobierno de Abelardo de la Espriella: Prosperidad Social aclaró el panorama

Colombia Mayor es el programa social de mayor alcande del Estado colombiano - crédito Prosperidad Social

Las transferencias monetarias de 2026 seguirán con recursos asegurados, afirmó el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez Amaya, en medio del inicio del empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

Con el presupuesto vigente, los subsidios administrados por Prosperidad Social continuarán en 2026 bajo sus condiciones actuales, y cualquier cambio en montos, cobertura, diseño o estrategia quedará en manos del gobierno entrante cuando asuma el poder. Además, la entidad anunció una plataforma para depositar las ayudas en cuentas de ahorros o billeteras digitales, en lugar de mantener el esquema basado en operadores de giro.

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El proceso formal de transición entre ambos gobiernos comenzará el 16 de julio, después de las primeras reuniones entre los jefes de empalme designados por las dos administraciones. Uno de los primeros espacios será el empalme sectorial de inclusión social. Allí, Prosperidad Social presentará el balance de los programas que administra, con datos de cobertura, ejecución presupuestal y resultados.

Foto de archivo de un empleado con billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogota Dic 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez/

Rodríguez Amaya afirmó que “ya se realizaron reuniones de los dos jefes de empalme. En el empalme sectorial de inclusión social presentaremos las cifras y los resultados. Se ha dicho que todo está mal, pero no se han presentado las cifras. Allí el Gobierno presentará los resultados de acuerdo con criterios legales; lo otro es especulación”.

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Información oficial de la ejecución de los programas sociales

De esta manera, el funcionario respondió a los cuestionamientos sobre el estado de los programas sociales. También señaló que la administración saliente entregará durante el empalme la información oficial sobre su ejecución.

El mensaje central de la entidad apunta a la continuidad de las transferencias después del 7 de agosto, fecha en la que comenzará la nueva administración. Rodríguez Amaya sostuvo en rueda de prensa que “con las características actuales están asegurados los recursos para las transferencias monetarias de 2026. Corresponde al Gobierno entrante definir su estrategia”.

Así las cosas, los beneficiarios no perderán de manera automática los subsidios por el cambio de presidente. Cualquier modificación deberá definirla la nueva administración una vez asuma el poder.

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Renta Joven ayuda a que los jóvenes continúen con sus estudios - crédito Prosperidad Social

Cuántos beneficiarios tienen hoy los principales subsidios

Los programas reúnen a millones de beneficiarios y conforman la principal estrategia de transferencias monetarias del Estado colombiano: Son:

Colombia Mayor: es el de mayor alcance. Atiende a cerca de tres millones de adultos mayores con un subsidio mensual de $230.000.

Renta Ciudadana: beneficia a 771.554 hogares en condición de pobreza extrema y pobreza moderada.

Devolución del IVA: llega a aproximadamente 2,6 millones de hogares vulnerables para compensar parte del impacto del impuesto al consumo.

Renta Joven: cuenta con más de 371.000 beneficiarios en todo el territorio nacional. El programa entrega incentivos para que los jóvenes continúen sus estudios.

Qué podrá cambiar el nuevo gobierno en los subsidios

Otra de las preguntas abiertas en la transición es si el próximo Gobierno aumentará el valor de las ayudas económicas. Mauricio Rodríguez Amaya indicó que esa decisión dependerá exclusivamente de la administración de De la Espriella y del presupuesto que decida destinar a política social.

Como ejemplo, mencionó el caso de Colombia Mayor: “Se ha escuchado que el nuevo gobierno propone subirlo a $400.000. Eso costaría alrededor de $3 billones adicionales”. El funcionario agregó otra posibilidad con un costo menor: “Los $230.000 actuales podrían actualizarse aproximadamente a $242.000″.

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También precisó que cualquier incremento deberá evaluarlo la nueva administración dentro de su estrategia fiscal y presupuestal.

Además, recordó que el documento Conpes que respalda la política de transferencias monetarias garantiza los recursos aprobados para 2026. A la vez, establece que corresponde al Gobierno entrante definir cómo continuará la estrategia de protección social. Desde el 7 de agosto, la administración de Abelardo de la Espriella podrá mantener los programas como están, modificarlos, unificarlos o crear nuevos esquemas de subsidios, siempre que cuente con recursos y cumpla el marco legal vigente.

Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social, dijo que el Gestor de Información Financiera es la herramienta para registrar la cuenta o depósito electrónico y recibir las transferencias sin complicaciones - crédito @ProsperidadCol/X

Cómo funcionará la nueva plataforma para recibir las transferencias

El director de Prosperidad Social anunció una nueva plataforma digital para que los beneficiarios reciban las transferencias directamente en cuentas de ahorros o billeteras digitales. Se denomina Gestor de Información Financiera. La medida busca simplificar el acceso a los recursos y eliminar la necesidad de acudir a operadores de giro, mecanismo que hasta ahora centralizaba la entrega de esos fondos.

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“Hoy no tenemos una herramienta de esas. Hoy lo que tenemos son operadores de giro y los operadores de giro a veces han sido públicos, a veces han sido privados”, explicó.

La plataforma es resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y con el sistema Cenic (compensación electrónica nacional interbancaria) del Banco de la República. Por medio de la página oficial de Prosperidad Social, los beneficiarios podrán:

Inscribir cuentas o billeteras digitales públicas o privadas.

Cada inscripción pasará por una validación antes de habilitar el pago.

Una vez aprobada la información, la transferencia llegará de forma directa al producto financiero inscrito, sin intermediarios.

Con el cambio, la entidad busca que el cobro deje de depender de las filas en puntos físicos de pago. La integración con Hacienda y con la red interbancaria apunta a hacer más directo el acceso a los recursos.

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