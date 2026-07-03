Decomisan mono aullador con malnutrición crónica que era cargado a hombros por un ciudadano en establecimiento público

El ejemplar rescatado tenía una herida en una de sus extremidades inferiores en el momento del rescate - crédito Cornare

Un ejemplar de la especie mono aullador rojo (Alouatta seniculus) fue rescatado e incautado por unidades de la Policía Nacional, después de ser hallado sobre los hombros de un hombre que estaba haciendo vida social en un establecimiento público, en el municipio de Guarne, Antioquia.

Información confirmada desde la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) expuso que el primate estaba en cautiverio y era utilizado ilegalmente como mascota y objeto de exhibición.

Tras el rescate, el animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, donde el equipo médico evidenció múltiples afectaciones asociadas a un largo periodo de confinamiento.

PUBLICIDAD

Camilo Muñoz Collazos, coordinador del CAV de Cornare, explicó que “el ejemplar habría permanecido en cautiverio por más de un año, situación que compromete seriamente sus posibilidades de rehabilitación y eventual regreso a su hábitat natural. Por ahora, continuará bajo observación y seguimiento permanente mientras se define la alternativa que mejor garantice su bienestar”.

El primate se encuentra en proceso de recuperación con personal especializado - crédito Cornare

Según el reporte clínico, el animal presentaba malnutrición crónica, pelaje opaco, baja condición corporal, alteraciones cutáneas y trastornos gastrointestinales, además de una lesión en la planta del miembro posterior izquierdo y dificultad para desplazarse.

El presunto responsable fue capturado por las autoridades y el ejemplar quedó bajo protección de Cornare, que inició su valoración y atención veterinaria.

Desde la corporación ambiental se recordó que los primates silvestres requieren condiciones específicas para su desarrollo y cumplen un papel esencial en la dispersión de semillas y conservación de los bosques.

PUBLICIDAD

Por ende, su extracción del hábitat natural y permanencia en cautiverio afectan tanto su salud como el equilibrio de los ecosistemas.

También se advirtió que la tenencia, el tráfico y la comercialización de fauna silvestre constituyen delitos ambientales sancionados por la Ley 2111 de 2021, que contempla penas privativas de libertad y multas de hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El tráfico ilegal de animales es causa de penas privativas de la libertas y multas de entre 300 y 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Adicionalmente, se reafirmó el llamado a la ciudadanía a abstenerse de adquirir o mantener animales silvestres como mascotas y a reportar cualquier caso de tráfico, tenencia ilegal o afectación a la fauna, como parte del compromiso con la protección de la biodiversidad del país.

PUBLICIDAD

Sube a cerca de 1.700 la suma de animales silvestres atendidos en Cornare en 2026

El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre atendió a animales silvestres en lo que va de 2026, según el balance presentado a finales de mayo por voceros de la entidad.

El informe explicó que problemáticas como el tráfico ilegal, los atropellamientos y la pérdida de hábitat, fueron las principales causas de estas intervenciones.

El motivo más frecuente, con 236 casos, fue el tráfico ilegal, seguido de un centenar de casos por atropellamientos, dos problemáticas que continúan amenazando la biodiversidad regional y ponen en riesgo a múltiples especies.

Cornare lidera esfuerzos de recuperación de animales silvestres secuestrados para el comercio - crédito @cornare/X

De los animales ingresados durante el año en curso, 255 lograron regresar a su entorno natural tras recibir procesos de atención, rehabilitación y valoración.

Para garantizar la atención integral de la fauna, en Cornare se realiza una inversión anual superior a 2.200 millones de pesos en el funcionamiento y mantenimiento del CAV, con cubrimiento de alimentación, transporte, atención veterinaria, infraestructura y talento humano. Solo en alimentación de los animales, la inversión supera los 200 millones cada año.

PUBLICIDAD

El CAV mantiene una coordinación permanente con cuerpos de bomberos y organismos de emergencia para responder de forma oportuna a reportes en todo el territorio y dispone de dos unidades móviles para el rescate y traslado de animales silvestres. Las especies más recurrentes en el centro son zarigüeyas, pisingos y gallinazos, mientras que los casos asociados al tráfico ilegal afectan principalmente a primates, tortugas y loras.