Colombia

Los USD 60 millones para el empalme ya desataron crisis para De la Espriella: con ‘jugada’ jurídica exigen pruebas

Abogado del Pacto Histórico pidió al gobierno electo, por medio de un derecho de petición, revelar los documentos que respaldan la millonaria suma de dinero que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ‘donó’

Guardar
Google icon
El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre una financiación no reembolsable de USD 60 millones por parte del BID para el empalme de gobierno desató una fuerte controversia política y jurídica - crédito Sergio Acero/Reuters
El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre una financiación no reembolsable de USD 60 millones por parte del BID para el empalme de gobierno desató una fuerte controversia política y jurídica - crédito Sergio Acero/Reuters

El anuncio del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la recepción de USD 60 millones no reembolsables por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la transición de gobierno, desató una fuerte tormenta política que ya escaló al terreno jurídico.

Ante la sorpresa del país por la millonaria suma, Juan Guillermo Pérez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actualmente abogado del Pacto Histórico, radicó un derecho de petición en el que exigió explicaciones inmediatas sobre el origen, la legalidad y las condiciones de estos recursos.

La controversia creció rápidamente debido a que, históricamente, los procesos de empalme entre los gobiernos salientes y entrantes en Colombia se realizaron de manera interna y sin costo alguno, basándose en la entrega de informes financieros y operativos del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Por lo que De la Espriella aseguró públicamente que este dinero, equivalente a una donación, tiene como único objetivo garantizar la transparencia y la rigurosidad técnica de lo que denominó el “Empalme Anticorrupción”, un despliegue que coordinará el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, junto a 1.200 expertos distribuidos en 22 mesas técnicas.

José Manuel Restrepo calificó como un “berrinche” antidemocrático el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil pacífica contra el gobierno entrante de Abelardo De la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa
José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, será encargado del llamado "Empalme anticorrupción" para el gobierno de De la Espriella - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Frente a las dudas ciudadanas y de oposición política sobre si este movimiento financiero dejaría al país con una nueva deuda externa antes de su posesión el 7 de agosto, una cuenta oficial de sus seguidores rechazó de manera tajante las críticas.

“¡Falso, no es una deuda! El Presidente Electo, Abelardo De La Espriella, anunció que el BID destinará un apoyo de $60 millones de dólares NO REEMBOLSABLES, para el empalme. No son deuda, ¿por qué le tienen miedo al Empalme Anticorrupción? ¿Qué tanto ocultan? Colombia merece saber toda la verdad sobre todo lo que los políticos de siempre hacen por debajo de la mesa (sic)”, le respondieron a la senadora Aida Quilcué que cuestionó al ‘Tigre’.

PUBLICIDAD

Los cuestionamientos y movimientos jurídicos del Pacto Histórico

La explicación no dejó satisfechos a los sectores de oposición, por lo que el abogado Juan Guillermo Pérez confrontó públicamente al presidente electo y decidió responder a la publicación de los simpatizantes de De la Espriella por presuntas inconsistencias en los protocolos internacionales de financiación.

El exmagistrado Juan Guillermo Pérez sostiene que el BID cuenta con procedimientos específicos para aprobar donaciones y créditos, especialmente cuando superan determinados montos - crédito @LuisGPerezCasas/X
¿El exmagistrado Juan Guillermo Pérez sostiene que el BID cuenta con procedimientos específicos para aprobar donaciones y créditos, especialmente cuando superan determinados montos - crédito @LuisGPerezCasas/X

“¡Falso no es deuda, falso no es donación! Sr. de la Espriella le adjunto derecho de petición, por favor háganselo llegar porque me ha bloqueado. Ud. no puede conseguir ni una donación, ni un préstamo del BID porque Ud. no es presidente en ejercicio y el Banco es propiedad de 44 Estados, que tienen un procedimiento para créditos y donaciones (sic)”, replicó Pérez.

El jurista argumentó además que no existen precedentes de este tipo de aportes para transiciones gubernamentales en la región, al advertir que las normas del BID limitan los compromisos directos de su presidencia a un máximo de USD 3 millones, requiriendo la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos para montos superiores y únicamente bajo solicitudes formales de jefes de Estado en ejercicio.

Lo que exige el Pacto Histórico con el derecho de petición

El derecho de petición, amparado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, busca que el equipo del nuevo gobierno transparente la totalidad de la operación financiera mediante la entrega de soportes oficiales.

Un derecho de petición presentado por el abogado Juan Guillermo Pérez busca que el nuevo gobierno entregue todos los documentos que respalden la anunciada financiación del BID - crédito @LuisGPerezCasas/X
Un derecho de petición presentado por el abogado Juan Guillermo Pérez busca que el nuevo gobierno entregue todos los documentos que respalden la anunciada financiación del BID - crédito @LuisGPerezCasas/X

Entre las solicitudes principales que De la Espriella deberá responder a la opinión pública se destacan:

  • Soportes oficiales del BID: Copia del documento donde el organismo internacional formaliza la asignación de los 60 millones de dólares, detallando fechas, condiciones y la firma de la autoridad correspondiente.
  • Claridad sobre la naturaleza del dinero: Confirmar de forma expresa si se trata de una donación pura o si existe alguna cláusula que comprometa recursos públicos a futuro como deuda externa.
  • Mecanismo de administración: Explicar bajo qué figura jurídica se recibirán los fondos, qué entidad los administrará y en qué cuentas bancarias o fiducias serán depositados.
  • Destino y contratación: Presentar el desglose de las actividades que se van a financiar, los modelos de contrato y los criterios técnicos para la selección de los 1.200 expertos contratados.
  • Justificación de la solicitud: Exponer los motivos técnicos por los cuales se acudió a una fuente de financiación externa para un procedimiento administrativo que ordinariamente se cubre con los recursos del Estado.

El presidente electo cuenta ahora con el término legal de quince días hábiles para responder a este requerimiento y aclarar las dudas que rodean el inicio de su administración.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaDerecho de peticiónEmpalmeJuan Guillermo PérezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Los dirigidos por Murat Yakin y Vladimir Petković buscarán el cupo dentro de los 16 mejores equipos del planeta en territorio canadiense

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Los seguidores de los artistas están a la espera de la confirmación oficial y el posible lanzamiento que podría convertirse en una de las sesiones más escuchadas, teniendo en cuenta el éxito del barranquillero a nivel mundial

Beéle y Bizarrap estarían trabajando en una Music Sessions: esta fue la pista con la que enloquecieron a sus fans

Inició la Gran Feria de Vivienda ‘Mi casa en Bogotá’: más de 4.000 hogares están habilitados

En el evento participan constructoras, bancos, cajas de compensación y entidades distritales para asesorar a familias capitalinas sobre subsidios, oferta inmobiliaria y acompañamiento financiero

Inició la Gran Feria de Vivienda ‘Mi casa en Bogotá’: más de 4.000 hogares están habilitados

Iván Cepeda criticó a quienes se preocupan por no “quedar bien” con el nuevo Gobierno : “Aberrantes expresiones de la sumisión”

El excandidato presidencial aseguró que hay personas que se abstienen de cuestionar lo que consideran equivocado en la nueva administración por “no hacer el ridículo”

Iván Cepeda criticó a quienes se preocupan por no “quedar bien” con el nuevo Gobierno : “Aberrantes expresiones de la sumisión”

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 2 de julio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 2 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Gobierno Petro le pidió ayuda a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Andrea Valdiri anunció que enviará tractomula con ayudas para Venezuela: también alertó que están recogiendo dinero a su nombre

Shakira es la artista más escuchada del mundo tras la llegada de ‘Dai Dai’ al número uno en todas las plataformas musicales

Daniela Ospina reveló cómo es su relación actual con James Rodríguez: “Espero nunca hablar mal de él”

Quién es la hermana de Santiago Arias que acapara miradas en redes sociales: mostró cómo vive un partido del Mundial 2026 y habló sobre el futbolista

Aida Victoria Merlano reveló detalles desconocidos de su relación con Westcol: “Creí que si lograba sanarte, aprenderías a amarme”

Deportes

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Suiza vs. Argelia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de los 16avos del Mundial 2026

Millonarios por fin definió el futuro de David Mackalister Silva: hay comunicado oficial del club

Colombia vs. Ghana: esta es la relación que guardan los apellidos de los futbolistas Mina y Lucumí con el continente africano

Colombia llega como favorita ante Ghana en el Mundial 2026, pero deberá demostrarlo en la cancha, según el análisis del exfutbolista Carlos Valdés

Esto es ‘haramball’, la estrategia que implementará Ghana para dejar a Colombia por fuera del Mundial 2026