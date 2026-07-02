Estados Unidos confirmó que se puede hacer un pago adicional para adelantar la entrevista de la visa de turismo: cómo hacer uso de esta medida en Colombia

Estados Unidos habilitó desde el 1 de julio un pago de USD 750 para adelantar la entrevista de la visa B1/B2 de turismo y negocios - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

Desde este 1 de julio, Estados Unidos permite pagar USD 750 para adelantar la entrevista de la visa B1/B2 de turismo y negocios, una opción pensada para consulados con demoras superiores a un año y que cobra especial importancia para Colombia, donde la espera oficial ronda los 398 días.

Debido a los tiempos de espera que afrontan los solicitantes colombianos, el país podría ingresar en el listado de naciones con acceso al programa piloto implementado por el Gobierno estadounidense.

La medida fue puesta en marcha por el Departamento de Estado a través de un programa piloto anunciado en una regla temporal publicada el 9 de junio en el Registro Federal. Su vigencia inicial se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y responde al aumento de la demanda mundial de visas de visitante de cara al Mundial de Fútbol de 2026, además de servir como prueba antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El mecanismo no reemplaza el trámite ordinario. Quien quiera usarlo deberá completar primero el formulario DS-160, pagar la tarifa regular de USD 185 y agendar una cita por el procedimiento habitual.

Solo en las embajadas y consulados en las que el piloto esté habilitado aparecerá la opción de buscar un turno acelerado dentro de los siguientes 10 días hábiles.

El programa piloto del Departamento de Estado estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 por la demanda de visas de visitante hacia el Mundial 2026 y como prueba antes de Los Ángeles 2028 - crédito EFE

Si hay cupo, el sistema lo reservará de forma temporal mientras el solicitante paga el recargo; si no completa la transacción dentro del plazo previsto, la cita volverá a quedar disponible para otro usuario.

En la práctica, quien opte por esta vía pagará USD 935 en total, poco más de tres millones de pesos colombianos según la TRM vigente. El Departamento de Estado advirtió que los cupos serán limitados y dependerán de la capacidad de cada sede consular.

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El pago adicional no modifica la evaluación del caso. Todos los solicitantes seguirán sujetos a la entrevista con un oficial consular, a las verificaciones de seguridad y a los procedimientos adicionales que correspondan.

Dicho de forma directa, el dinero sólo permite intentar conseguir una entrevista antes, cuando exista disponibilidad. No aumenta las probabilidades de aprobación de la visa.

Así mismo, se indicó que, una vez reservado el espacio, el pago debe hacerse en una ventana de entre cinco y 10 minutos. También señala que la tarifa adicional no es reembolsable si el solicitante cancela o no asiste a la cita.

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Colombia encaja en el perfil de consulados priorizados por la demora

El trámite acelerado de la visa B1/B2 no reemplaza el proceso regular, que exige completar el formulario DS-160, pagar USD 185 y agendar la cita habitual - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque Washington todavía no ha publicado la lista oficial de embajadas y consulados que participarán en el piloto, Colombia aparece como un candidato natural porque el programa fue diseñado para sedes donde las citas superan los 12 meses de espera. Con una demora oficial de 398 días para la visa B1/B2, el país entra en ese perfil.

La categoría B1/B2 es además la más solicitada por los colombianos que viajan a territorio estadounidense por turismo o negocios. De acuerdo con cifras preliminares del Departamento de Estado, en los primeros meses del actual gobierno de Donald Trump se emitieron 397.463 visas de no inmigrante para colombianos, un aumento de 21,4% frente al mismo periodo del año anterior.

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Ese crecimiento estuvo impulsado casi por completo por las visas B1/B2, que pasaron de 299.375 a 376.339 expedidas entre enero y agosto, un incremento de 25,7%. Esa presión sobre la demanda explica los largos tiempos de espera que enfrentan los viajeros.

El propio Gobierno de Estados Unidos también calculó una demanda cercana a 25.000 solicitudes durante los seis meses de prueba. En el texto fuente se menciona además a México, Brasil y Colombia entre los mercados latinoamericanos más expuestos por su alto volumen de viajeros.

La cita prioritaria gratuita por emergencia sigue disponible

Colombia encaja en el perfil del programa piloto porque la espera oficial para la visa B1/B2 en Estados Unidos ronda los 398 días - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El nuevo cobro no elimina la posibilidad de pedir una entrevista anticipada sin costo cuando existe una urgencia real. Las personas con razones médicas, humanitarias o circunstancias excepcionales contempladas por las autoridades estadounidenses pueden seguir solicitando una cita prioritaria gratuita.

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Para hacerlo deben ingresar a la cuenta donde programaron la entrevista, buscar la opción Emergency Request, explicar la situación, adjuntar los documentos de soporte y esperar la respuesta del consulado. Si la solicitud es aprobada, la entrevista se reprograma para una fecha anterior sin pago extra, aunque la decisión depende de la disponibilidad de cupos y de los criterios de cada representación diplomática.

El lanzamiento del piloto coincidió, además, con un endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump. En los últimos meses se reforzaron las revisiones de antecedentes y redes sociales de algunos solicitantes y se incorporaron nuevas preguntas obligatorias durante las entrevistas para visas temporales, incluidas consultas sobre temor de regresar al país de origen o antecedentes de persecución.

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Las autoridades estadounidenses sostienen que esos cambios buscan detectar a quienes podrían intentar usar una visa de turismo para permanecer en Estados Unidos y pedir asilo después.

Al terminar el piloto el próximo 31 de diciembre, el Gobierno evaluará su impacto sobre los tiempos de espera y el volumen de solicitudes para decidir si la medida continúa o se amplía a más consulados.