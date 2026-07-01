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Vicepresidente electo de Colombia se pronunció tras nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda: "Total respaldo"

El pronunciamiento de José Manuel Restrepo se dio a través de su cuenta oficial de X, en la que expresó su respaldo a Miguel Gómez Martínez

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José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X/@EconUrosario/X
José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia; Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda - crédito @jrestrp/X/@EconUrosario/X

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, expresó su “total respaldo” a Miguel Gómez Martínez tras su nombramiento como ministro de Hacienda y destacó la relevancia del perfil del economista para los desafíos económicos que enfrenta el país.

El pronunciamiento se realizó tanto en la red social X, donde Restrepo explicó los motivos de su apoyo y los retos de la próxima administración.

A través de X, Restrepo afirmó: “Bienvenido Miguel Gómez Martínez a este desafío. Su profesionalismo, integridad, experiencia y compromiso de país será fundamental en un momento desafiante de crecimiento y de nuestras finanzas públicas”.

José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo explicó los motivos de su apoyo y los retos de la próxima administración - crédito @jrestrp/X

En ese mismo mensaje, añadió: “Total respaldo a quien liderará la cartera económica de Colombia. Llegó el momento de corregir el rumbo económico del país que ha seguido una línea profunda de destrucción”.

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En diálogo con Caracol Radio, el vicepresidente electo resaltó la trayectoria académica de Gómez Martínez, su conocimiento del sector empresarial y su experiencia en el sistema financiero.

“Lo tuve como profesor en el CESA, en la Universidad del Rosario. Fue decano en la Sergio Arboleda también; es un hombre que viene de la academia, conoce el mundo empresarial, sobre todo en lo relacionado con el sistema financiero”, afirmó Restrepo durante la entrevista.

Restrepo mencionó la experiencia del futuro ministro en gremios productivos como AmCham, Asocolflores y Fasecolda, y consideró que su perfil ofrece una perspectiva diferente a la tradicional. “No viene de la ortodoxia de siempre; yo tampoco vine de esa ortodoxia en mi momento como ministro de Hacienda. Creo que no es la lógica de siempre la que rige la designación”, señaló.

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El vicepresidente electo identificó como principales retos para la nueva gestión el crecimiento económico, la confianza nacional e internacional y la atracción de inversión privada. “Los desafíos son de crecimiento, los desafíos son de confianza internacional y de confianza nacional y son sobre todo de atraer inversión privada a este país”, expresó Restrepo en Caracol Radio.

José Manuel Restrepo advirtió que Colombia alcanzará máximos históricos de deuda y déficit fiscal en 2025 - crédito Colprensa
José Manuel Restrepo identificó como principales retos para la nueva gestión el crecimiento económico, la confianza nacional e internacional y la atracción de inversión privada - crédito Colprensa

Restrepo también valoró la experiencia internacional de Gómez Martínez, especialmente en el trato con actores multilaterales, inversores y calificadoras de riesgo, aspectos que consideró relevantes para la política económica del próximo gobierno.

Cómo se oficializó la designación de Miguel Gómez

El presidente electo Abelardo de la Espriella oficializó a Gómez Martínez como ministro designado de Hacienda y Crédito Público durante la primera reunión del equipo de empalme, en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Con ese anuncio, el economista pasó a ser el segundo integrante confirmado del gabinete para el próximo cuatrienio.

La designación se conoció en medio de esas actividades y después el propio Gómez Martínez la confirmó a los medios de comunicación. El texto de contexto también señala que el nombramiento causó sorpresa porque durante la campaña se había previsto que habría una ministra.

Gómez Martínez nació en Bogotá el 28 de marzo de 1961. Es economista graduado del Instituto de Estudios Políticos de París, donde cursó una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política, y actualmente es candidato a doctorado en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París.

El economista cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, que incluye cargos como vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex y embajador de Colombia en París - crédito @EconUrosario/X
El economista cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, que incluye cargos como vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex y embajador de Colombia en París - crédito @EconUrosario/X

En el ámbito académico, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en dos oportunidades y profesor de economía en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa). En el sector público, ocupó la vicecontraloría general de la República entre 1994 y comienzos de 1996, cuando presentó su renuncia durante la crisis del Proceso 8.000.

Para Restrepo, la gestión del nuevo ministro quedará puesta a prueba por la evolución del crecimiento, la recuperación de la confianza dentro y fuera del país y la capacidad de atraer inversión privada. Ese será el frente inmediato de una cartera central para la política económica y fiscal del próximo gobierno.

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