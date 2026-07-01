Colombia

Red de pornografía infantil fue desmantelada en Colombia: un hombre fue detenido en Cundinamarca

Gracias a las pesquisas realizadas en La Dorada, Caldas, las autoridades comprobaron que el hoy detenido presuntamente almacenó hasta 655 archivos con contenido sexual de menores en una nube digital y que los remitía a contactos en el exterior, señaló la Fiscalía General de la Nación

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- crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos | Fiscalía General de la Nación
Al hoy detenido le decomisaron dos dispositivos tecnológicos que serán analizados por las autoridades colombianas - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos | Fiscalía General de la Nación

Un golpe a las redes de pornografía infantil internacional se conoció por parte de las autoridades de Colombia, en coordinación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), que identificaron y judicializaron a Alexander Vanegas Rojas.

El hombre de nacionalidad colombiana es señalado de almacenar y reproducir material sexual de menores de edad en plataformas digitales de varios países alrededor del planeta.

La investigación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que de acuerdo con el reporte oficial, detallaron que la alerta internacional surgió el 5 de junio de 2024, cuando se reportó que el sospechoso sería responsable de enviar videos y fotografías de contenido explícito de niños, niñas y adolescentes a diferentes plataformas virtuales.

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Las pesquisas permitieron ubicar su residencia en La Dorada, Caldas, y determinar que compartía el material desde distintas conexiones a internet.

Las evidencias recabadas muestran que, durante varios años, Vanegas Rojas presuntamente almacenó hasta 655 archivos con contenido sexual de menores en una nube digital y los remitía desde sus dispositivos tecnológicos a contactos en el exterior, utilizando correo electrónico y otros canales digitales.

Las autoridades realizaron su captura por orden judicial en el sector Corán, en Puerto Salgar, Cundinamarca, y durante el procedimiento incautaron dos teléfonos celulares que serán sometidos a análisis técnicos.

El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Seccional Caldas, que le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

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El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Al final, el reporte por parte de la Fiscalía y la Policía hizo hincapié en que continuarán combatiendo el delito de explotación sexual infantil y recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con este tipo de conductas delictivas.

¿Cómo denunciar redes de explotación sexual infantil? Recomendaciones oficiales

La denuncia y el manejo adecuado de material con contenido de explotación sexual infantil es fundamental para proteger a las víctimas y facilitar la labor de las autoridades.

Ante la presencia de este tipo de archivos, ya sea en medios digitales o físicos, las autoridades entregan orientaciones claras para preservar la evidencia y evitar riesgos adicionales, destacó la Policía Nacional de Colombia en su sitio web.

El material de explotación sexual infantil comprende toda representación gráfica de niños, niñas o adolescentes en situaciones eróticas o sexuales, ya sea en archivos multimedia, imágenes, videos, transmisiones en tiempo real o simuladas.

Su posesión, almacenamiento o distribución es un delito grave sancionado por la legislación colombiana.

Recomendaciones clave después de registrar la denuncia

1. Si la conducta ocurrió a través de dispositivos tecnológicos

Conserve la información original, como archivos encontrados en celulares, memorias USB, computadores, tablets o CD’s.

No modifique, altere ni permita que otras personas manipulen estos dispositivos.

Espere el contacto de un funcionario de policía judicial, quien será el encargado de recibir el material y continuar con la investigación.

2. Si el hecho involucra redes sociales

  • Cambie inmediatamente la contraseña de la cuenta afectada y no la comparta con terceros. Esto ayuda a preservar la integridad de la información y a evitar el acceso del victimario.
  • Supervise el acceso de menores a redes sociales para evitar que borren evidencia o que el victimario sea alertado.
  • No elimine el contenido de la información; permita que la policía judicial acceda a la evidencia original.

3. Si presencia la actividad en tiempo real (video chat en vivo)

  • Realice capturas de pantalla que incluyan usuarios involucrados, detalles de la conexión, nombre de la página o plataforma y la imagen del niño, niña o adolescente.
  • Guarde las imágenes y toda la evidencia en un dispositivo de almacenamiento seguro para entregarlas al investigador asignado al caso.

4. Si encuentra documentos impresos o fotografías físicas

  • Guarde cuidadosamente estos materiales sin alterarlos.
  • Manténgalos bajo custodia hasta que puedan ser entregados formalmente al investigador judicial.
  • Importancia de la preservación de la evidencia.

Seguir estos pasos permite que la evidencia sea válida en un proceso judicial y ayuda a identificar a los responsables de la explotación sexual infantil.

Por todo lo anterior, las autoridades recalcaron que la colaboración de la ciudadanía es esencial para avanzar en las investigaciones y proteger a los menores víctimas de estos delitos a través de la dirección web https://www.policia.gov.co/sistema-nacional-denuncia-virtual-adenunciar.

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