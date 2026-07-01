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Próximo festivo en Colombia: cuándo es y cuáles son los 8 días festivos que quedan en el 2026

El país tiene nueve festivos nacionales en lo que resta del año, incluyendo por primera vez el Día de la Virgen de Chiquinquirá

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Calendario del mes de julio de 2025 con la bandera de Colombia, los días 13 y 20 marcados como festivos y una pluma roja en primer plano sobre una mesa de madera.
El calendario de 2026 incluye nueve feriados entre julio y diciembre, impulsando el turismo y el descanso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del segundo semestre de 2026, los colombianos cuentan con nueve días festivos oficiales para programar viajes, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un merecido descanso. Esta cifra resulta de los 21 feriados del año, de los cuales 12 ya transcurrieron hasta el lunes 29 de junio.

A partir de julio, el calendario inicia con una novedad. El día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, incorporado recientemente mediante la Ley 2578 de 2026, será festivo nacional el lunes 13 de julio. Aunque la fecha original es el 9 de julio, la conocida Ley Emiliani dispone que, si el feriado no coincide con lunes, se traslada al lunes siguiente. Así, 2026 marcará la primera celebración de este descanso en honor a la patrona de Colombia.

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El siguiente feriado llega de inmediato, pues el lunes 20 de julio se conmemora el Día de la Independencia. Esta fecha, que recuerda el acto fundacional de la nación, coincide este año con el inicio de semana, por lo que los ciudadanos disfrutarán de un nuevo fin de semana largo.

Seis personas alrededor de una mesa de madera con tazas de café y arepas. Un calendario de pared con el texto Colombia 2024 cuelga en un pilar.
La Ley Emiliani permite trasladar varios festivos al lunes, generando más fines de semana largos en el país - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agosto: los feriados patrios y religiosos

El mes de agosto presenta dos ocasiones de descanso. El viernes 7 de agosto se reserva para la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Este evento, ocurrido en 1819, selló la independencia del país tras el triunfo de las fuerzas lideradas por Simón Bolívar sobre el dominio español.

Pocos días después, el lunes 17 de agosto será feriado por la Asunción de la Virgen María. Aunque la festividad religiosa corresponde al 15 de agosto, la normativa vigente traslada el descanso al lunes siguiente.

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Durante septiembre no hay días feriados, situación habitual en el calendario nacional.

Octubre y la reivindicación cultural

La siguiente cita festiva es el lunes 12 de octubre, cuando se celebra el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. Esta fecha, antes conocida como Día de la Raza, evolucionó para reconocer la riqueza de las culturas y etnias del país, dejando atrás un concepto jerárquico.

Plaza de Bolívar con desfile militar, soldados, vehículos blindados, multitud con banderas de Colombia, edificios decorados y confeti.
El 20de julio este año coincide con un lunes, creando un nuevo puente festivo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda semana de octubre también se desarrolla la semana de receso escolar, una oportunidad para que estudiantes y profesores hagan una pausa en las actividades académicas, aunque no está reconocida como festivo oficial.

Noviembre, mes de la memoria y la independencia

Noviembre ofrece dos jornadas de descanso. El lunes 2 de noviembre se dedica al Día de Todos los Santos o Día de los Fieles Difuntos, una conmemoración católica en la que se honra la memoria de los seres queridos fallecidos y se ora por sus almas.

Más adelante, el lunes 16 de noviembre será momento de celebrar la Independencia de Cartagena. Aunque el hecho histórico tuvo lugar el 11 de noviembre de 1811, la Ley Emiliani traslada el feriado al lunes más cercano, facilitando así un nuevo puente para el turismo y el descanso.

Dos mujeres y un niño decoran un árbol de Navidad junto a cajas de adornos. Un calendario de diciembre de dos mil veintiséis con una nota.
La Inmaculada Concepción y la Navidad cierran el ciclo de festivos del año, marcando el inicio y el final de las celebraciones decembrinas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diciembre y el cierre de año con tradiciones religiosas

En la recta final del año, los colombianos contarán con dos feriados más. El martes 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, festividad religiosa que honra el dogma católico proclamado en 1854 sobre la pureza de la Virgen María. Para muchos, esta fecha marca el inicio de las festividades navideñas, como el armado del árbol.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre se festeja la Navidad, cierre tradicional del ciclo festivo anual y momento de encuentros familiares en todo el país.

¿Por qué hay tantos festivos en Colombia?

La explicación de la alta cantidad de días feriados en Colombia tiene raíces históricas y legales. El sistema comenzó a gestarse en 1905 con la Ley 37, que oficializó las celebraciones religiosas dictadas por la Iglesia católica. Décadas después, la Ley Emiliani, sancionada en 1983, modificó el calendario nacional para trasladar la mayoría de los feriados al lunes, con el objetivo de impulsar el turismo y el descanso prolongado.

Este sistema de traslados, junto con la incorporación de nuevos festivos, ha convertido a Colombia en uno de los países con más días oficiales de descanso en la región.

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