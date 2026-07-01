José Manuel Restrepo destapó las irregularidades que encontraron en el empalme con el Gobierno Petro: “Cifras maquilladas y preocupaciones”

José Manuel Restrepo afirmó que recibirían un Estado en crisis por las cuentas que hizo Gustavo Petro durante su mandato - crédito Andrea Puentes/Presidencia -José Manuel Restrepo/Facebook

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo advirtió que el empalme con el gobierno saliente detectó alertas sobre finanzas públicas, manejo administrativo y entrega de información oficial.

Entre los datos que presentó, aseguró que el trabajo de revisión está adelantado en cerca del 75% gracias a una estrategia previa a las elecciones, llamada Arca de Noé, en la que participaron más de 500 personas para recopilar información desde documentos, fuentes abiertas y reportes ciudadanos.

El exministro de Hacienda durante el mandato de Iván Duque sostuvo, en diálogo Blu Radio, que el equipo encontró “cifras maquilladas y preocupaciones”, deudas sin reconocer y decisiones administrativas que, a su juicio, tendrá que revisar la próxima administración.

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El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, aunque el presupuesto es inflexible en cerca del 90% - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Restrepo definió ese proceso como un “empalme anticorrupción” y amplió el concepto más allá del robo de recursos. “Corrupción no solamente es un tema de robar o no robar; también es esconder información, maquillaje de cifras, dejar proyectos sin terminar, captura de instituciones, improvisación y desperdicio de recursos”, dijo.

El equipo de transición puso la atención en deudas no reconocidas y en el déficit fiscal

El vicepresidente electo anticipó que el nuevo gobierno buscará reducir el gasto público, pero descartó desmontar los principales programas sociales - crédito Colprensa/Andrea Puentes/Presidencia

A lo largo de la conversación, uno de los principales focos del empalme, según dijo Restrepo, es el estado real de las cuentas públicas. El economista afirmó que el déficit fiscal sería superior al reportado oficialmente porque existirían obligaciones pendientes que todavía no fueron incorporadas en las cuentas del Estado.

En su análisis explicó que entre esas obligaciones aparecen deudas acumuladas en los sectores de salud y energía, además de pagos pendientes de vigencias anteriores. “Hay deudas del sistema de salud y del sistema energético que no han sido reconocidas hasta este momento. Eso genera un incremento en el déficit fiscal y solamente podremos conocer su verdadera dimensión cuando estemos ejerciendo el gobierno”, señaló.

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El vicepresidente electo también cuestionó los indicadores económicos divulgados por la administración saliente. Y afirmó que Colombia enfrenta un panorama complejo por la inflación, el desempleo, el déficit fiscal y el costo de la deuda pública.

Restrepo anticipó que el nuevo gobierno buscará reducir el gasto público, pero descartó desmontar los principales programas sociales. A la par, precisó que el ajuste se concentrará en revisar el tamaño del Estado, fortalecer las competencias territoriales y combatir la evasión tributaria, el contrabando y la corrupción.

Sobre ese frente, dio dos cifras como referencia del problema fiscal que proyecta enfrentar la próxima administración: “Quizá más importantes son los 150 billones que tenemos en evasión y contrabando y los cerca de 100 billones que representa la corrupción”.

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Restrepo mencionó entidades bajo revisión y anticipó una agenda con bancos multilaterales

José Manuel Restrepo anticipó que tendrá una agenda con bancos multilaterales - crédito Colprensa

Al detallar los puntos de control del empalme, Restrepo mencionó decisiones que, en su criterio, deben ser examinadas en la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de la Igualdad, la Fiduprevisora y algunas actuaciones del Ministerio de Defensa.

El académico, además, indicó que algunos programas creados durante la actual administración sí serán revisados para medir su efectividad. Esa evaluación, conforme a su planteamiento, no implicará eliminar de manera general la política social, sino depurar instrumentos y corregir gastos.

Otro eje de la transición es el acercamiento con organismos multilaterales. Restrepo explicó al medio citado que ya hubo contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para preparar la llegada del nuevo gobierno.

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Esos encuentros, dijo, buscan estructurar programas de cooperación técnica y financiera para crecimiento económico, infraestructura, energía, educación y fortalecimiento institucional. También aclaró que el respaldo anunciado por el BID no corresponde al proceso de empalme, sino a recursos y asistencia técnica que suelen recibir los gobiernos entrantes al inicio de su gestión.

En el diálogo, Restrepo advirtió sobre la posibilidad de una crisis energética. Señaló que una prioridad del próximo gobierno será acelerar proyectos de generación eléctrica, transmisión y exploración de gas para evitar eventuales racionamientos.

Para ello, anticipó mecanismos orientados a agilizar licencias ambientales, consultas con comunidades y obras de infraestructura energética que permitan garantizar el abastecimiento nacional. La energía aparece así como uno de los sectores donde la transición detecta decisiones urgentes para los primeros meses de gobierno.

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Aunque todavía no existe un decreto definitivo sobre las funciones de la Vicepresidencia, Restrepo dijo que espera asumir un papel transversal dentro del Ejecutivo. Mencionó como áreas de apoyo la economía, la educación, la ciencia, la innovación y las relaciones internacionales.

“Quiero ser un ‘líbero’, alguien que pueda apoyar diferentes sectores del gobierno cuando sea necesario”, expresó.